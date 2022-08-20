https://ria.ru/20220820/donbass-1810963000.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 20.08.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина

Мужчина ранен при обстреле украинскими войсками Ленинского района Донецка, сообщил штаб обороны ДНР. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T13:47

2022-08-20T13:47

2022-08-20T13:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ленинский район

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле украинскими войсками Ленинского района Донецка, сообщил штаб обороны ДНР."При обстреле дачного кооператива "Прометей" в Ленинском районе Донецка по улице Верховинской ранение получил мужчина 1958 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220820/donetsk-1810954585.html

донецк (днр)

ленинский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), ленинский район