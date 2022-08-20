https://ria.ru/20220820/donbass-1810963000.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 20.08.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
Мужчина ранен при обстреле украинскими войсками Ленинского района Донецка, сообщил штаб обороны ДНР. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T13:47
2022-08-20T13:47
2022-08-20T13:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ленинский район
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле украинскими войсками Ленинского района Донецка, сообщил штаб обороны ДНР."При обстреле дачного кооператива "Прометей" в Ленинском районе Донецка по улице Верховинской ранение получил мужчина 1958 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220820/donetsk-1810954585.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), ленинский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Ленинский район
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
В ДНР сообщили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен мирный житель