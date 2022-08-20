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Украинские войска обстреляли город Горняк в ДНР - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/donbass-1810946738.html
Украинские войска обстреляли город Горняк в ДНР
Украинские войска обстреляли город Горняк в ДНР - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска обстреляли город Горняк в ДНР
Украинские войска за 35 минут выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка и шесть ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T12:03
2022-08-20T12:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
горняк
кировский район
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка и шесть ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Горняк в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.45 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 11.10 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Горняк: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град"; 11.20 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщало, что в 10.50 войска Украины выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по поселку шахты Изотова в Горловке и четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.
https://ria.ru/20220820/donetsk-1810943493.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
горняк
кировский район
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), горняк, кировский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Горняк, Кировский район
12:03 20.08.2022 (обновлено: 12:26 20.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли город Горняк в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по городу Горняк

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка и шесть ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Горняк в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.45 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 11.10 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Горняк: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град"; 11.20 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, ведомство сообщало, что в 10.50 войска Украины выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по поселку шахты Изотова в Горловке и четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Фасад здания железнодорожного вокзала в Донецке, поврежденный в результате попадания снаряда во время обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
11:43Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за 30 минут дважды обстреляли Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)ГорнякКировский район
 
 
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