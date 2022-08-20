https://ria.ru/20220820/donbass-1810946738.html

Украинские войска обстреляли город Горняк в ДНР

Украинские войска обстреляли город Горняк в ДНР - РИА Новости, 20.08.2022

Украинские войска обстреляли город Горняк в ДНР

Украинские войска за 35 минут выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка и шесть ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T12:03

2022-08-20T12:03

2022-08-20T12:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

горняк

кировский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_b8cee2b6e78b67c4f799cb3a8f46e579.jpg

ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка и шесть ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Горняк в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.45 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 11.10 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Горняк: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град"; 11.20 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщало, что в 10.50 войска Украины выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по поселку шахты Изотова в Горловке и четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

https://ria.ru/20220820/donetsk-1810943493.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

горняк

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), горняк, кировский район