12:03 20.08.2022 (обновлено: 12:26 20.08.2022)
Украинские войска обстреляли город Горняк в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по городу Горняк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка и шесть ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Горняк в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.45 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 11.10 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Горняк: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град"; 11.20 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, ведомство сообщало, что в 10.50 войска Украины выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по поселку шахты Изотова в Горловке и четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.