https://ria.ru/20220820/donbass-1810943276.html

В ДНР от украинских мин "Лепесток" пострадали 46 человек

В ДНР от украинских мин "Лепесток" пострадали 46 человек - РИА Новости, 20.08.2022

В ДНР от украинских мин "Лепесток" пострадали 46 человек

В Донецкой Народной Республике уже 46 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 "Лепесток",... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T11:40

2022-08-20T11:40

2022-08-20T11:40

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике уже 46 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 "Лепесток", применяемых украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По состоянию на 10.00 20 августа в Республике зарегистрированы уже 46 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двоих детей, на минах ПФМ "Лепесток". Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов снаряженных минами "Лепесток" по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220820/mina-1810920654.html

https://ria.ru/20220814/mina-1809458246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, киев, россия, сцкк, оон