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В ДНР от украинских мин "Лепесток" пострадали 46 человек - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/donbass-1810943276.html
В ДНР от украинских мин "Лепесток" пострадали 46 человек
В ДНР от украинских мин "Лепесток" пострадали 46 человек - РИА Новости, 20.08.2022
В ДНР от украинских мин "Лепесток" пострадали 46 человек
В Донецкой Народной Республике уже 46 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 "Лепесток",... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T11:40
2022-08-20T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
киев
россия
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике уже 46 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 "Лепесток", применяемых украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По состоянию на 10.00 20 августа в Республике зарегистрированы уже 46 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двоих детей, на минах ПФМ "Лепесток". Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов снаряженных минами "Лепесток" по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220820/mina-1810920654.html
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в мире, донецкая народная республика, киев, россия, сцкк, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Киев, Россия, СЦКК, ООН
11:40 20.08.2022
 
В ДНР от украинских мин "Лепесток" пострадали 46 человек

В ДНР заявили, что от украинских мин "Лепесток" пострадали 46 человек, один раненый умер

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСлужащий НМ ДНР расстреливает противопехотную фугасную мину ПМФ-1 "Лепесток", обнаруженную на дороге у села Избицкое Харьковской области
Служащий НМ ДНР расстреливает противопехотную фугасную мину ПМФ-1 Лепесток, обнаруженную на дороге у села Избицкое Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Служащий НМ ДНР расстреливает противопехотную фугасную мину ПМФ-1 "Лепесток", обнаруженную на дороге у села Избицкое Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике уже 46 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 "Лепесток", применяемых украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По состоянию на 10.00 20 августа в Республике зарегистрированы уже 46 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двоих детей, на минах ПФМ "Лепесток". Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
09:17Специальная военная операция на Украине
Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов снаряженных минами "Лепесток" по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Противопехотные фугасные мины Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 08:48
В Донецке женщина и ребенок пострадали из-за мины "Лепесток"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКиевРоссияСЦККООН
 
 
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