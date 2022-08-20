В ДНР от украинских мин "Лепесток" пострадали 46 человек
В ДНР заявили, что от украинских мин "Лепесток" пострадали 46 человек, один раненый умер
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСлужащий НМ ДНР расстреливает противопехотную фугасную мину ПМФ-1 "Лепесток", обнаруженную на дороге у села Избицкое Харьковской области
Служащий НМ ДНР расстреливает противопехотную фугасную мину ПМФ-1 "Лепесток", обнаруженную на дороге у села Избицкое Харьковской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике уже 46 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 "Лепесток", применяемых украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По состоянию на 10.00 20 августа в Республике зарегистрированы уже 46 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двоих детей, на минах ПФМ "Лепесток". Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
14 августа, 08:48В Донецке женщина и ребенок пострадали из-за мины "Лепесток"