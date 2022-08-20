https://ria.ru/20220820/doma-1810916306.html

Следователи осматривают дома в Донецке после обстрела со стороны Украины

Следователи осматривают дома в Донецке после обстрела со стороны Украины - РИА Новости, 20.08.2022

Следователи осматривают дома в Донецке после обстрела со стороны Украины

Следователи проводят осмотр частного сектора в Кировском районе Донецка после обстрела со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T08:46

2022-08-20T08:46

2022-08-20T08:46

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецк (днр)

днр

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Следователи проводят осмотр частного сектора в Кировском районе Донецка после обстрела со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи СК России в рамках расследования уголовного дела проводят осмотр частного сектора по улице Адыгейской в Кировском районе Донецка, подвергнувшегося обстрелам со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данным следствия, должностные лица 68 отдельной егерской бригады украинских силовиков отдали подчиненным приказ об обстреле Кировского района Донецка из артиллерийского вооружения калибром 122 миллиметра."По данному факту в отношении военнослужащих 68 отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецк (днр), днр, следственный комитет россии (ск рф)