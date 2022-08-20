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Следователи осматривают дома в Донецке после обстрела со стороны Украины - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/doma-1810916306.html
Следователи осматривают дома в Донецке после обстрела со стороны Украины
Следователи осматривают дома в Донецке после обстрела со стороны Украины - РИА Новости, 20.08.2022
Следователи осматривают дома в Донецке после обстрела со стороны Украины
Следователи проводят осмотр частного сектора в Кировском районе Донецка после обстрела со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T08:46
2022-08-20T08:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк (днр)
днр
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Следователи проводят осмотр частного сектора в Кировском районе Донецка после обстрела со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи СК России в рамках расследования уголовного дела проводят осмотр частного сектора по улице Адыгейской в Кировском районе Донецка, подвергнувшегося обстрелам со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данным следствия, должностные лица 68 отдельной егерской бригады украинских силовиков отдали подчиненным приказ об обстреле Кировского района Донецка из артиллерийского вооружения калибром 122 миллиметра."По данному факту в отношении военнослужащих 68 отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ", - добавляется в сообщении.
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вооруженные силы украины, донецк (днр), днр, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк (ДНР), ДНР, Следственный комитет России (СК РФ)
08:46 20.08.2022
 
Следователи осматривают дома в Донецке после обстрела со стороны Украины

Следователи осматривают дома в Кировском районе Донецка после обстрела со стороны Украины

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Следователи проводят осмотр частного сектора в Кировском районе Донецка после обстрела со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следователи СК России в рамках расследования уголовного дела проводят осмотр частного сектора по улице Адыгейской в Кировском районе Донецка, подвергнувшегося обстрелам со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным следствия, должностные лица 68 отдельной егерской бригады украинских силовиков отдали подчиненным приказ об обстреле Кировского района Донецка из артиллерийского вооружения калибром 122 миллиметра.
"По данному факту в отношении военнослужащих 68 отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ", - добавляется в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)ДНРСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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