https://ria.ru/20220820/doma-1810916306.html
Следователи осматривают дома в Донецке после обстрела со стороны Украины
Следователи осматривают дома в Донецке после обстрела со стороны Украины - РИА Новости, 20.08.2022
Следователи осматривают дома в Донецке после обстрела со стороны Украины
Следователи проводят осмотр частного сектора в Кировском районе Донецка после обстрела со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T08:46
2022-08-20T08:46
2022-08-20T08:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк (днр)
днр
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Следователи проводят осмотр частного сектора в Кировском районе Донецка после обстрела со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи СК России в рамках расследования уголовного дела проводят осмотр частного сектора по улице Адыгейской в Кировском районе Донецка, подвергнувшегося обстрелам со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данным следствия, должностные лица 68 отдельной егерской бригады украинских силовиков отдали подчиненным приказ об обстреле Кировского района Донецка из артиллерийского вооружения калибром 122 миллиметра."По данному факту в отношении военнослужащих 68 отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, донецк (днр), днр, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк (ДНР), ДНР, Следственный комитет России (СК РФ)
Следователи осматривают дома в Донецке после обстрела со стороны Украины
Следователи осматривают дома в Кировском районе Донецка после обстрела со стороны Украины