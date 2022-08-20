https://ria.ru/20220820/chernogoriya-1810902198.html

Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству

Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству - РИА Новости, 20.08.2022

Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству

Депутаты Скупщины (парламента) Черногории большинством голосов в ночь на субботу выразили недоверие правительству республики во главе с Дританом Абазовичем,... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T02:01

2022-08-20T02:01

2022-08-20T07:41

в мире

черногория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148878/34/1488783484_0:42:3000:1730_1920x0_80_0_0_2c5ee64ffd37f13db20a48f8953ff03c.jpg

БЕЛГРАД, 20 авг – РИА Новости. Депутаты Скупщины (парламента) Черногории большинством голосов в ночь на субботу выразили недоверие правительству республики во главе с Дританом Абазовичем, трансляция велась на сайте заксобрания.Голосование инициировала Демократическая партия социалистов (ДПС) президента страны Мило Джукановича, ранее находившаяся у власти, и ее партии-партнеры. Как сообщил один из депутатов, обсуждение вопроса поддержали 68 из 81 парламентария, основанием для этого послужил тот факт, что кабмин Абазовича за 100 дней не выполнил обязательства по приближению к членству в ЕС.В ответ премьер назвал реальными причинами обсуждение вопроса доверия подписание Основополагающего договора с Сербской православной церковью (СПЦ), против которого выступал Джуканович, и борьбу с криминалом и коррупционерами, близкими к Демократической партии социалистов.По словам премьера, Черногорией 30 лет управляют оргпреступность, наркокартели и контрабандисты сигарет. В минувшую среду Абазович лично участвовал в уничтожении 1,5 тысяч блоков контрабандных сигарет, арестованных в феврале в порту Бар. Бурное обсуждение результатов работы кабмина в пятницу длилось 12 часов с несколькими перерывами и завершилось голосованием после полуночи в субботу.Абазович заранее назвал вотум недоверия "победой ДПС", но выразил мнение, что со временем Джуканович будет вынужден уйти с политической сцены.До формирования нового парламентского большинства нынешний кабмин Черногории останется в техническом мандате и продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового состава правительства.

https://ria.ru/20220813/chernogoriya-1809359973.html

черногория

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, черногория