https://ria.ru/20220820/buk-1810923287.html
ВС России уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС
ВС России уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС - РИА Новости, 20.08.2022
ВС России уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС
Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили украинскую установку зенитного комплекса "Бук-М1" и... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T09:36
2022-08-20T09:36
2022-08-20T09:36
специальная военная операция на украине
херсонская область
харьковская область
бук (зенитный ракетный комплекс)
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили украинскую установку зенитного комплекса "Бук-М1" и американскую РЛС в ходе спецоперации, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в субботу."Уничтожены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Шевченко, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Галицыновка, Константиновка, Шабельковка Донецкой Народной Республики и Белая Криница Херсонской области, три склада горючего в районе Слобожанская Харьковской области, Константиновеа и Галицыновеа Донецкой Народной Республики, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США в районе Краматорска", - говорится в документе.Кроме того, за сутки были поражены семь пунктов управления украинских военных, в том числе 53-ей механизированной бригады в районе Водяного, 58-й мотопехотной бригады в районе Соледара в ДНР, а также живая сила и военная техника в 187-ми районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , харьковская область, бук (зенитный ракетный комплекс), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Харьковская область, Бук (зенитный ракетный комплекс), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС
Минобороны: российская авиация и артиллерия уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС