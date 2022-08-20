https://ria.ru/20220820/buk-1810923287.html

ВС России уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС

ВС России уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС - РИА Новости, 20.08.2022

ВС России уничтожили на Украине "Бук" и американскую РЛС

Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили украинскую установку зенитного комплекса "Бук-М1" и... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T09:36

2022-08-20T09:36

2022-08-20T09:36

специальная военная операция на украине

херсонская область

харьковская область

бук (зенитный ракетный комплекс)

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили украинскую установку зенитного комплекса "Бук-М1" и американскую РЛС в ходе спецоперации, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в субботу."Уничтожены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Шевченко, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Галицыновка, Константиновка, Шабельковка Донецкой Народной Республики и Белая Криница Херсонской области, три склада горючего в районе Слобожанская Харьковской области, Константиновеа и Галицыновеа Донецкой Народной Республики, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США в районе Краматорска", - говорится в документе.Кроме того, за сутки были поражены семь пунктов управления украинских военных, в том числе 53-ей механизированной бригады в районе Водяного, 58-й мотопехотной бригады в районе Соледара в ДНР, а также живая сила и военная техника в 187-ми районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

херсонская область , харьковская область, бук (зенитный ракетный комплекс), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф