https://ria.ru/20220820/britaniya-1810973685.html

В Британии расследуют дискриминацию в ВВС

В Британии расследуют дискриминацию в ВВС - РИА Новости, 20.08.2022

В Британии расследуют дискриминацию в ВВС

Заместитель министра обороны Великобритании по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи обещал провести расследование действий ВВС страны на предмет "позитивной... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T14:57

2022-08-20T14:57

2022-08-20T14:57

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великобритания

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны Великобритании по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи обещал провести расследование действий ВВС страны на предмет "позитивной дискриминации" и выяснить, отдавалось ли предпочтение женщинам и этническим меньшинствам при приеме на службу, сообщает телеканал Sky News.Ранее в СМИ появилась информация, что ВВС Великобритании перестали принимать на службу белых мужчин-новобранцев, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии. В минобороны Британии эту информацию опровергли. Позднее ответственная за прием новых служащих в ВВС Британии вице-маршал авиации Мариа Байфорд рассказала, что "замедлила" набор всех новых кандидатов после того, как выяснилось, что военно-воздушные силы не достигают необходимых целей по этническому и гендерному разнообразию среди служащих. При этом, она отметила, что совет "необязательно" решит отдавать предпочтение женщинам и представителем этническим меньшинств, а не белым мужчинам.Телеканал отмечает со ссылкой на источники, что сотрудникам по набору персонала было дано указание в приоритетном порядке направлять женщин и представителей этнических меньшинств на учебные курсы в год до 31 марта 2021 года.Газета Times отмечает, что, если будут обнаружены какие-либо доказательства того, что имела место "позитивная дискриминация", то виновные "будут привлечены к строгой ответственности".

https://ria.ru/20220410/diskriminatsiya-1782788595.html

https://ria.ru/20220728/diskriminatsiya-1805700844.html

великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания