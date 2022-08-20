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В Британии расследуют дискриминацию в ВВС - РИА Новости, 20.08.2022
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В Британии расследуют дискриминацию в ВВС
В Британии расследуют дискриминацию в ВВС - РИА Новости, 20.08.2022
В Британии расследуют дискриминацию в ВВС
Заместитель министра обороны Великобритании по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи обещал провести расследование действий ВВС страны на предмет "позитивной... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T14:57
2022-08-20T14:57
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны Великобритании по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи обещал провести расследование действий ВВС страны на предмет "позитивной дискриминации" и выяснить, отдавалось ли предпочтение женщинам и этническим меньшинствам при приеме на службу, сообщает телеканал Sky News.Ранее в СМИ появилась информация, что ВВС Великобритании перестали принимать на службу белых мужчин-новобранцев, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии. В минобороны Британии эту информацию опровергли. Позднее ответственная за прием новых служащих в ВВС Британии вице-маршал авиации Мариа Байфорд рассказала, что "замедлила" набор всех новых кандидатов после того, как выяснилось, что военно-воздушные силы не достигают необходимых целей по этническому и гендерному разнообразию среди служащих. При этом, она отметила, что совет "необязательно" решит отдавать предпочтение женщинам и представителем этническим меньшинств, а не белым мужчинам.Телеканал отмечает со ссылкой на источники, что сотрудникам по набору персонала было дано указание в приоритетном порядке направлять женщин и представителей этнических меньшинств на учебные курсы в год до 31 марта 2021 года.Газета Times отмечает, что, если будут обнаружены какие-либо доказательства того, что имела место "позитивная дискриминация", то виновные "будут привлечены к строгой ответственности".
https://ria.ru/20220410/diskriminatsiya-1782788595.html
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
14:57 20.08.2022
 
В Британии расследуют дискриминацию в ВВС

Замминистра обороны Британии Хиппи пообещал провести расследование дискриминации в ВВС

© Flickr / U.S. Army EuropeБританские военные во время учений в Латвии
Британские военные во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Flickr / U.S. Army Europe
Британские военные во время учений в Латвии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны Великобритании по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи обещал провести расследование действий ВВС страны на предмет "позитивной дискриминации" и выяснить, отдавалось ли предпочтение женщинам и этническим меньшинствам при приеме на службу, сообщает телеканал Sky News.
Ранее в СМИ появилась информация, что ВВС Великобритании перестали принимать на службу белых мужчин-новобранцев, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии. В минобороны Британии эту информацию опровергли. Позднее ответственная за прием новых служащих в ВВС Британии вице-маршал авиации Мариа Байфорд рассказала, что "замедлила" набор всех новых кандидатов после того, как выяснилось, что военно-воздушные силы не достигают необходимых целей по этническому и гендерному разнообразию среди служащих. При этом, она отметила, что совет "необязательно" решит отдавать предпочтение женщинам и представителем этническим меньшинств, а не белым мужчинам.
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Телеканал отмечает со ссылкой на источники, что сотрудникам по набору персонала было дано указание в приоритетном порядке направлять женщин и представителей этнических меньшинств на учебные курсы в год до 31 марта 2021 года.
"Мы попросили вооруженные силы улучшить разнообразие, но мы не допустим, чтобы обучение начиналось не в полном составе, и не допустим снижения стандартов и влияния на оперативную деятельность", - приводит телеканал слова замглавы оборонного ведомства.
Газета Times отмечает, что, если будут обнаружены какие-либо доказательства того, что имела место "позитивная дискриминация", то виновные "будут привлечены к строгой ответственности".
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