В Британии расследуют дискриминацию в ВВС
Замминистра обороны Британии Хиппи пообещал провести расследование дискриминации в ВВС
Британские военные во время учений в Латвии. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны Великобритании по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи обещал провести расследование действий ВВС страны на предмет "позитивной дискриминации" и выяснить, отдавалось ли предпочтение женщинам и этническим меньшинствам при приеме на службу, сообщает телеканал Sky News.
Ранее в СМИ появилась информация, что ВВС Великобритании перестали принимать на службу белых мужчин-новобранцев, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии. В минобороны Британии эту информацию опровергли. Позднее ответственная за прием новых служащих в ВВС Британии вице-маршал авиации Мариа Байфорд рассказала, что "замедлила" набор всех новых кандидатов после того, как выяснилось, что военно-воздушные силы не достигают необходимых целей по этническому и гендерному разнообразию среди служащих. При этом, она отметила, что совет "необязательно" решит отдавать предпочтение женщинам и представителем этническим меньшинств, а не белым мужчинам.
Телеканал отмечает со ссылкой на источники, что сотрудникам по набору персонала было дано указание в приоритетном порядке направлять женщин и представителей этнических меньшинств на учебные курсы в год до 31 марта 2021 года.
"Мы попросили вооруженные силы улучшить разнообразие, но мы не допустим, чтобы обучение начиналось не в полном составе, и не допустим снижения стандартов и влияния на оперативную деятельность", - приводит телеканал слова замглавы оборонного ведомства.
Газета Times отмечает, что, если будут обнаружены какие-либо доказательства того, что имела место "позитивная дискриминация", то виновные "будут привлечены к строгой ответственности".