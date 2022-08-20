https://ria.ru/20220820/bolezni-1810897885.html

Водителям рассказали, при каких болезнях нельзя садиться за руль

Водителям рассказали, при каких болезнях нельзя садиться за руль - РИА Новости, 20.08.2022

Водителям рассказали, при каких болезнях нельзя садиться за руль

Полный запрет на вождение автомобиля касается тех, у кого есть психические заболевания и нервные расстройства - галлюцинации, шизофрения, депрессия, эпилепсия и РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T01:16

2022-08-20T01:16

2022-08-20T01:16

авто

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Полный запрет на вождение автомобиля касается тех, у кого есть психические заболевания и нервные расстройства - галлюцинации, шизофрения, депрессия, эпилепсия и т.п. Но и людей с серьезными проблемами со зрением это тоже касается, рассказал агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов.Он напомнил, что нельзя садиться за руль после приема ряда медикаментов, прежде всего, психотропных препаратов, седативных и наркотических средств, а также антидепрессантов и снотворного. “Употребление этих препаратов приводят к сонливости, заторможенности, расстройству координации и снижению концентрации внимания”, - отмечает врач.Безусловное противопоказание к вождению - слепота обоих глаз и нарушение зрения, характеризующееся полным отсутствием цветовосприятия – ахроматопсия. Если же у водителя просто снижено зрение или не видит один глаз, управление автомобилем возможно.

https://radiosputnik.ria.ru/20220728/shtraf-1805493099.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто