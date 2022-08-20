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Водителям рассказали, при каких болезнях нельзя садиться за руль - РИА Новости, 20.08.2022
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Водителям рассказали, при каких болезнях нельзя садиться за руль
Водителям рассказали, при каких болезнях нельзя садиться за руль - РИА Новости, 20.08.2022
Водителям рассказали, при каких болезнях нельзя садиться за руль
Полный запрет на вождение автомобиля касается тех, у кого есть психические заболевания и нервные расстройства - галлюцинации, шизофрения, депрессия, эпилепсия и РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T01:16
2022-08-20T01:16
авто
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Полный запрет на вождение автомобиля касается тех, у кого есть психические заболевания и нервные расстройства - галлюцинации, шизофрения, депрессия, эпилепсия и т.п. Но и людей с серьезными проблемами со зрением это тоже касается, рассказал агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов.Он напомнил, что нельзя садиться за руль после приема ряда медикаментов, прежде всего, психотропных препаратов, седативных и наркотических средств, а также антидепрессантов и снотворного. “Употребление этих препаратов приводят к сонливости, заторможенности, расстройству координации и снижению концентрации внимания”, - отмечает врач.Безусловное противопоказание к вождению - слепота обоих глаз и нарушение зрения, характеризующееся полным отсутствием цветовосприятия – ахроматопсия. Если же у водителя просто снижено зрение или не видит один глаз, управление автомобилем возможно.
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авто
Авто
01:16 20.08.2022
 
Водителям рассказали, при каких болезнях нельзя садиться за руль

Врач Османов предупредил о запрете на вождение автомобиля людям с депрессией и эпилепсией

CC0 / DarkoStojanovic / Водитель автомобиля
Водитель автомобиля - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
CC0 / DarkoStojanovic /
Водитель автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Полный запрет на вождение автомобиля касается тех, у кого есть психические заболевания и нервные расстройства - галлюцинации, шизофрения, депрессия, эпилепсия и т.п. Но и людей с серьезными проблемами со зрением это тоже касается, рассказал агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов.
Он напомнил, что нельзя садиться за руль после приема ряда медикаментов, прежде всего, психотропных препаратов, седативных и наркотических средств, а также антидепрессантов и снотворного. “Употребление этих препаратов приводят к сонливости, заторможенности, расстройству координации и снижению концентрации внимания”, - отмечает врач.
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Безусловное противопоказание к вождению - слепота обоих глаз и нарушение зрения, характеризующееся полным отсутствием цветовосприятия – ахроматопсия. Если же у водителя просто снижено зрение или не видит один глаз, управление автомобилем возможно.
 
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