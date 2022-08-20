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Водителям рассказали, при каких болезнях нельзя садиться за руль
Водителям рассказали, при каких болезнях нельзя садиться за руль - РИА Новости, 20.08.2022
Водителям рассказали, при каких болезнях нельзя садиться за руль
Полный запрет на вождение автомобиля касается тех, у кого есть психические заболевания и нервные расстройства - галлюцинации, шизофрения, депрессия, эпилепсия и РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T01:16
2022-08-20T01:16
2022-08-20T01:16
авто
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Полный запрет на вождение автомобиля касается тех, у кого есть психические заболевания и нервные расстройства - галлюцинации, шизофрения, депрессия, эпилепсия и т.п. Но и людей с серьезными проблемами со зрением это тоже касается, рассказал агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов.Он напомнил, что нельзя садиться за руль после приема ряда медикаментов, прежде всего, психотропных препаратов, седативных и наркотических средств, а также антидепрессантов и снотворного. “Употребление этих препаратов приводят к сонливости, заторможенности, расстройству координации и снижению концентрации внимания”, - отмечает врач.Безусловное противопоказание к вождению - слепота обоих глаз и нарушение зрения, характеризующееся полным отсутствием цветовосприятия – ахроматопсия. Если же у водителя просто снижено зрение или не видит один глаз, управление автомобилем возможно.
https://radiosputnik.ria.ru/20220728/shtraf-1805493099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто
Водителям рассказали, при каких болезнях нельзя садиться за руль
Врач Османов предупредил о запрете на вождение автомобиля людям с депрессией и эпилепсией
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Полный запрет на вождение автомобиля касается тех, у кого есть психические заболевания и нервные расстройства - галлюцинации, шизофрения, депрессия, эпилепсия и т.п. Но и людей с серьезными проблемами со зрением это тоже касается, рассказал
агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов.
Он напомнил, что нельзя садиться за руль после приема ряда медикаментов, прежде всего, психотропных препаратов, седативных и наркотических средств, а также антидепрессантов и снотворного. “Употребление этих препаратов приводят к сонливости, заторможенности, расстройству координации и снижению концентрации внимания”, - отмечает врач.
Безусловное противопоказание к вождению - слепота обоих глаз и нарушение зрения, характеризующееся полным отсутствием цветовосприятия – ахроматопсия. Если же у водителя просто снижено зрение или не видит один глаз, управление автомобилем возможно.