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Малый бизнес станет опорой трансформации экономики, заявил Моор - РИА Новости, 20.08.2022
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Малый бизнес станет опорой трансформации экономики, заявил Моор
Малый бизнес станет опорой трансформации экономики, заявил Моор - РИА Новости, 20.08.2022
Малый бизнес станет опорой трансформации экономики, заявил Моор
Малый и средний бизнес наряду с крупными компаниями не на словах, а на деле - опора России и может стать реальной силой, которая поможет провести структурную... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T07:36
2022-08-20T07:36
экономика
россия
тюменская область
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 20 авг — РИА Новости. Малый и средний бизнес наряду с крупными компаниями не на словах, а на деле - опора России и может стать реальной силой, которая поможет провести структурную перестройку экономики, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пленарном заседании международного бизнес-форума "Слет успешных предпринимателей".Форум проводится в Тюмени в десятый раз, его участниками стали 1 700 представителей 50 регионов России и гости из четырех зарубежных стран, ключевыми темами первого дня были поддержка и развитие малого и среднего бизнеса, их интеграция в новые экономические реалии.Подтверждением тому, что малый и средний бизнес является и будет в дальнейшем опорой для структурной трансформации экономики, стал рост количества субъектов предпринимательства в регионе и новых рабочих мест в этом секторе."По сравнению с прошлым годом количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской области выросло на 2,3%. В условиях ожиданий последствий санкций этот эффект, который мы получили, обнадеживает. Сегодня в небольших и средних компаниях только у нас в регионе трудится больше 300 тысяч человек. И за последний год это число выросло на 11%. Несмотря на пандемию и санкции. Сегодня безработица в регионе на одном из самых низких уровней за всю историю, и я считаю, что во многом благодаря тому, что бизнес видит перспективы и развивается", - подчеркнул губернатор.По данным областного департамента экономики, на август в регионе насчитывается 66 100 субъектов малого и среднего предпринимательства, количество самозанятых граждан выросло в 1,9 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило более 61 тысячи человек.
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экономика, россия, тюменская область, тюмень
Экономика, Россия, Тюменская область, Тюмень
07:36 20.08.2022
 
Малый бизнес станет опорой трансформации экономики, заявил Моор

Губернатор Тюменской области Моор: малый бизнес станет опорой трансформации экономики

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 20 авг — РИА Новости. Малый и средний бизнес наряду с крупными компаниями не на словах, а на деле - опора России и может стать реальной силой, которая поможет провести структурную перестройку экономики, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пленарном заседании международного бизнес-форума "Слет успешных предпринимателей".
Форум проводится в Тюмени в десятый раз, его участниками стали 1 700 представителей 50 регионов России и гости из четырех зарубежных стран, ключевыми темами первого дня были поддержка и развитие малого и среднего бизнеса, их интеграция в новые экономические реалии.
"В условиях, когда крупные компании наиболее уязвимы под воздействием санкций, может быть, менее быстры и менее поворотливы, малый и средний бизнес в этой ситуации в прямом смысле опора России — сила, которая поможет нам провести структурную перестройку экономики и выйти из этой ситуации наиболее сильными. Это те люди, которые могут из лимона сделать лимонад", — сказал Моор.
Подтверждением тому, что малый и средний бизнес является и будет в дальнейшем опорой для структурной трансформации экономики, стал рост количества субъектов предпринимательства в регионе и новых рабочих мест в этом секторе.
"По сравнению с прошлым годом количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской области выросло на 2,3%. В условиях ожиданий последствий санкций этот эффект, который мы получили, обнадеживает. Сегодня в небольших и средних компаниях только у нас в регионе трудится больше 300 тысяч человек. И за последний год это число выросло на 11%. Несмотря на пандемию и санкции. Сегодня безработица в регионе на одном из самых низких уровней за всю историю, и я считаю, что во многом благодаря тому, что бизнес видит перспективы и развивается", - подчеркнул губернатор.
По данным областного департамента экономики, на август в регионе насчитывается 66 100 субъектов малого и среднего предпринимательства, количество самозанятых граждан выросло в 1,9 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило более 61 тысячи человек.
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ЭкономикаРоссияТюменская областьТюмень
 
 
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