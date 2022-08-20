https://ria.ru/20220820/biznes-1810908721.html

Малый бизнес станет опорой трансформации экономики, заявил Моор

Малый бизнес станет опорой трансформации экономики, заявил Моор - РИА Новости, 20.08.2022

Малый бизнес станет опорой трансформации экономики, заявил Моор

Малый и средний бизнес наряду с крупными компаниями не на словах, а на деле - опора России и может стать реальной силой, которая поможет провести структурную... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T07:36

2022-08-20T07:36

2022-08-20T07:36

экономика

россия

тюменская область

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 20 авг — РИА Новости. Малый и средний бизнес наряду с крупными компаниями не на словах, а на деле - опора России и может стать реальной силой, которая поможет провести структурную перестройку экономики, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пленарном заседании международного бизнес-форума "Слет успешных предпринимателей".Форум проводится в Тюмени в десятый раз, его участниками стали 1 700 представителей 50 регионов России и гости из четырех зарубежных стран, ключевыми темами первого дня были поддержка и развитие малого и среднего бизнеса, их интеграция в новые экономические реалии.Подтверждением тому, что малый и средний бизнес является и будет в дальнейшем опорой для структурной трансформации экономики, стал рост количества субъектов предпринимательства в регионе и новых рабочих мест в этом секторе."По сравнению с прошлым годом количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской области выросло на 2,3%. В условиях ожиданий последствий санкций этот эффект, который мы получили, обнадеживает. Сегодня в небольших и средних компаниях только у нас в регионе трудится больше 300 тысяч человек. И за последний год это число выросло на 11%. Несмотря на пандемию и санкции. Сегодня безработица в регионе на одном из самых низких уровней за всю историю, и я считаю, что во многом благодаря тому, что бизнес видит перспективы и развивается", - подчеркнул губернатор.По данным областного департамента экономики, на август в регионе насчитывается 66 100 субъектов малого и среднего предпринимательства, количество самозанятых граждан выросло в 1,9 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило более 61 тысячи человек.

https://ria.ru/20220719/suverenitet-1803428867.html

россия

тюменская область

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, тюменская область, тюмень