https://ria.ru/20220820/bezhentsy-1810998457.html

На Украине пожаловались, что беженцев выгоняют из центров содержания

На Украине пожаловались, что беженцев выгоняют из центров содержания - РИА Новости, 20.08.2022

На Украине пожаловались, что беженцев выгоняют из центров содержания

Внутренне перемещенных лиц на Украине выгоняют из центров содержания беженцев в течение трех дней, рассказал изданию The Grayzone журналист из Николаева Андрей. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T17:26

2022-08-20T17:26

2022-08-20T18:06

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Внутренне перемещенных лиц на Украине выгоняют из центров содержания беженцев в течение трех дней, рассказал изданию The Grayzone журналист из Николаева Андрей.По его словам, киевские власти должны объяснить народу, куда делась западная финансовая помощь и почему у солдат ВСУ нет оружия, а у гражданских — крыши над головой.Сложности с содержанием украинских переселенцев возникают не только на родине, но и в европейских странах. Так, президент ассоциации Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера заявила, что найти французскую семью, которая согласилась бы разместить у себя беженцев, становится все сложнее из-за растущих трат и отсутствия финансовой поддержки от государства. В Италии, по словам самих вынужденно перемещенных лиц, их выгоняют из мест проживания. Кроме того, им перестали платить пособие, а работать приходится по десять часов в день и с одним выходным в месяц за мизерную плату.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, европа