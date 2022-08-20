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На Украине пожаловались, что беженцев выгоняют из центров содержания - РИА Новости, 20.08.2022
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На Украине пожаловались, что беженцев выгоняют из центров содержания
На Украине пожаловались, что беженцев выгоняют из центров содержания - РИА Новости, 20.08.2022
На Украине пожаловались, что беженцев выгоняют из центров содержания
Внутренне перемещенных лиц на Украине выгоняют из центров содержания беженцев в течение трех дней, рассказал изданию The Grayzone журналист из Николаева Андрей. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T17:26
2022-08-20T18:06
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Внутренне перемещенных лиц на Украине выгоняют из центров содержания беженцев в течение трех дней, рассказал изданию The Grayzone журналист из Николаева Андрей.По его словам, киевские власти должны объяснить народу, куда делась западная финансовая помощь и почему у солдат ВСУ нет оружия, а у гражданских — крыши над головой.Сложности с содержанием украинских переселенцев возникают не только на родине, но и в европейских странах. Так, президент ассоциации Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера заявила, что найти французскую семью, которая согласилась бы разместить у себя беженцев, становится все сложнее из-за растущих трат и отсутствия финансовой поддержки от государства. В Италии, по словам самих вынужденно перемещенных лиц, их выгоняют из мест проживания. Кроме того, им перестали платить пособие, а работать приходится по десять часов в день и с одним выходным в месяц за мизерную плату.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, европа
В мире, Украина, Европа
17:26 20.08.2022 (обновлено: 18:06 20.08.2022)
 
На Украине пожаловались, что беженцев выгоняют из центров содержания

Украинский журналист заявил, что беженцев в стране выгоняют из центров содержания

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Внутренне перемещенных лиц на Украине выгоняют из центров содержания беженцев в течение трех дней, рассказал изданию The Grayzone журналист из Николаева Андрей.

"Неудивительно, что все хотят в Европу. Вот под Днепром есть центр для беженцев, но переселенцам разрешается там находиться всего три дня. И это будет по 45 или 50 человек в одной комнате с одной ванной и крошечной кухней на всех. Условия аховые. А когда через три дня их выгоняют — без денег, без одежды, без ничего — им приходится возвращаться в свои дома", — заявил он.

По его словам, киевские власти должны объяснить народу, куда делась западная финансовая помощь и почему у солдат ВСУ нет оружия, а у гражданских — крыши над головой.
Сложности с содержанием украинских переселенцев возникают не только на родине, но и в европейских странах. Так, президент ассоциации Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера заявила, что найти французскую семью, которая согласилась бы разместить у себя беженцев, становится все сложнее из-за растущих трат и отсутствия финансовой поддержки от государства. В Италии, по словам самих вынужденно перемещенных лиц, их выгоняют из мест проживания. Кроме того, им перестали платить пособие, а работать приходится по десять часов в день и с одним выходным в месяц за мизерную плату.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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