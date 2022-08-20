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Украинцам в Британии предрекли судьбу бездомных - РИА Новости, 20.08.2022
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Украинцам в Британии предрекли судьбу бездомных
Украинцам в Британии предрекли судьбу бездомных - РИА Новости, 20.08.2022
Украинцам в Британии предрекли судьбу бездомных
Тысячи украинских беженцев в Великобритании могут оказаться на улице из-за низкого уровня пособий на их содержание, предупреждает издание The Independent. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T01:07
2022-08-20T01:07
в мире
украина
великобритания
беженцы
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Тысячи украинских беженцев в Великобритании могут оказаться на улице из-за низкого уровня пособий на их содержание, предупреждает издание The Independent.В стране действует программа, согласно которой британцы принимают в своих домах выходцев с Украины на срок не менее полугода. В ряде случаев этот срок уже подходит к концу. При этом почти каждый четвертый хозяин жилья планирует завершить свое участие в программе по истечении этих шести месяцев. Основная причина – резкое подорожание стоимости жизни.Сейчас британцы получают за беженцев по 350 фунтов стерлингов (около 26 тысяч рублей – ред.) в месяц. Британское правительство призвали увеличить эти дотации вдвое для всех тех хозяев, кто согласится и дальше держать у себя украинских гостей. Причём, как подсчитали эксперты, увеличить ассигнации будет для правительства дешевле, чем потом заниматься бездомными беженцами, говорится в статье.К началу июля более 1,3 тысячи украинцев числились как бездомные или вот-вот могли такими стать. У некоторых была разорвана договоренность на проживание, у других место оказалось непригодным для жилья.В настоящее время в Великобритании в рамках этой программы находятся около 79 тысяч беженцев.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину с 24 февраля покинули более 10,5 миллиона человек, 6,37 миллиона из них осели в Европе, больше всего — 1,25 миллиона — в Польше.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины ", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, великобритания, беженцы
В мире, Украина, Великобритания, Беженцы
01:07 20.08.2022
 
Украинцам в Британии предрекли судьбу бездомных

The Independent: тысячи украинских беженцев в Великобритании рискуют оказаться на улице

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Тысячи украинских беженцев в Великобритании могут оказаться на улице из-за низкого уровня пособий на их содержание, предупреждает издание The Independent.
В стране действует программа, согласно которой британцы принимают в своих домах выходцев с Украины на срок не менее полугода. В ряде случаев этот срок уже подходит к концу. При этом почти каждый четвертый хозяин жилья планирует завершить свое участие в программе по истечении этих шести месяцев. Основная причина – резкое подорожание стоимости жизни.
Сейчас британцы получают за беженцев по 350 фунтов стерлингов (около 26 тысяч рублей – ред.) в месяц. Британское правительство призвали увеличить эти дотации вдвое для всех тех хозяев, кто согласится и дальше держать у себя украинских гостей. Причём, как подсчитали эксперты, увеличить ассигнации будет для правительства дешевле, чем потом заниматься бездомными беженцами, говорится в статье.
К началу июля более 1,3 тысячи украинцев числились как бездомные или вот-вот могли такими стать. У некоторых была разорвана договоренность на проживание, у других место оказалось непригодным для жилья.

В настоящее время в Великобритании в рамках этой программы находятся около 79 тысяч беженцев.
Беженцы с Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 04:09
Швейцарцев утомили украинские беженцы
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину с 24 февраля покинули более 10,5 миллиона человек, 6,37 миллиона из них осели в Европе, больше всего — 1,25 миллиона — в Польше.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины ", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
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