Украинцам в Британии предрекли судьбу бездомных
The Independent: тысячи украинских беженцев в Великобритании рискуют оказаться на улице
© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Тысячи украинских беженцев в Великобритании могут оказаться на улице из-за низкого уровня пособий на их содержание, предупреждает издание The Independent.
В стране действует программа, согласно которой британцы принимают в своих домах выходцев с Украины на срок не менее полугода. В ряде случаев этот срок уже подходит к концу. При этом почти каждый четвертый хозяин жилья планирует завершить свое участие в программе по истечении этих шести месяцев. Основная причина – резкое подорожание стоимости жизни.
Сейчас британцы получают за беженцев по 350 фунтов стерлингов (около 26 тысяч рублей – ред.) в месяц. Британское правительство призвали увеличить эти дотации вдвое для всех тех хозяев, кто согласится и дальше держать у себя украинских гостей. Причём, как подсчитали эксперты, увеличить ассигнации будет для правительства дешевле, чем потом заниматься бездомными беженцами, говорится в статье.
К началу июля более 1,3 тысячи украинцев числились как бездомные или вот-вот могли такими стать. У некоторых была разорвана договоренность на проживание, у других место оказалось непригодным для жилья.
В настоящее время в Великобритании в рамках этой программы находятся около 79 тысяч беженцев.
В настоящее время в Великобритании в рамках этой программы находятся около 79 тысяч беженцев.
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