https://ria.ru/20220820/banderovtsy-1810983529.html

РВИО подготовило сборник документов о зверствах бандеровцев

РВИО подготовило сборник документов о зверствах бандеровцев - РИА Новости, 20.08.2022

РВИО подготовило сборник документов о зверствах бандеровцев

Российское военно-историческое общество подготовило сборник рассекреченных архивных документов о том, какими ужасающими способами украинские националисты... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T16:15

2022-08-20T16:15

2022-08-20T17:51

россия

ссср

алабино

российское военно-историческое общество (рвио)

патриот

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КУБИНКА (Московская область), 20 авг — РИА Новости. Российское военно-историческое общество подготовило сборник рассекреченных архивных документов о том, какими ужасающими способами украинские националисты убивали людей в годы Великой Отечественной войны и после нее. "Мы подготовили сейчас книгу, рабочее название — "Черная книга преступлений бандеровцев", — сообщил научный директор РВИО Михаил Мягков в субботу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса. Мероприятие проходит в рамках военно-технического форума "Армия-2022".Новый сборник основан на документах, которые рассекретили Центральный архив Минобороны и архивы других ведомств.По словам Мягкова, современные украинские националисты используют те же приемы, что и их предшественники.Нынешний конгресс собрался в России впервые с целью объединения усилий мирового сообщества в борьбе с идеологией нацизма в любых его проявлениях. Основная его задача — стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии.В 2022 году Международный военно-технический форум "Армия" проходит с 15 по 21 августа. Ожидается, что его посетят более полутора тысяч российских и иностранных участников. Мероприятия проходят на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", парка "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте. РИА Новости — официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20220508/veteran-1787470557.html

https://ria.ru/20220728/banderovtsy-1805577080.html

россия

ссср

алабино

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, ссср, алабино, российское военно-историческое общество (рвио), патриот