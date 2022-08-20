16:15 20.08.2022 (обновлено: 17:51 20.08.2022)
РВИО подготовило сборник документов о зверствах бандеровцев
РВИО подготовило сборник документов о том, с какой жестокостью бандеровцы убивали людей
© РИА Новости / Виктор Кинеловский / Перейти в фотобанкСельские жители во время опознания тел своих родных, зверски замученных и расстрелянных фашистскими оккупантами и их пособниками на территории Украины
Сельские жители во время опознания тел своих родных, зверски замученных и расстрелянных фашистскими оккупантами и их пособниками на территории Украины
КУБИНКА (Московская область), 20 авг — РИА Новости. Российское военно-историческое общество подготовило сборник рассекреченных архивных документов о том, какими ужасающими способами украинские националисты убивали людей в годы Великой Отечественной войны и после нее.
"Мы подготовили сейчас книгу, рабочее название — "Черная книга преступлений бандеровцев", — сообщил научный директор РВИО Михаил Мягков в субботу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса. Мероприятие проходит в рамках военно-технического форума "Армия-2022".
Новый сборник основан на документах, которые рассекретили Центральный архив Минобороны и архивы других ведомств.
"Эту книгу страшно читать, ее не каждый дочитает до конца. Там есть данные о том, сколько способов убийства мирных людей применяли бандеровцы с 1943-го по 1945-й и по 1950 год. Сто тридцать пять способов. <...> Это страшные вещи", — пояснил научный директор РВИО.
По словам Мягкова, современные украинские националисты используют те же приемы, что и их предшественники.
Нынешний конгресс собрался в России впервые с целью объединения усилий мирового сообщества в борьбе с идеологией нацизма в любых его проявлениях. Основная его задача — стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии.
В 2022 году Международный военно-технический форум "Армия" проходит с 15 по 21 августа. Ожидается, что его посетят более полутора тысяч российских и иностранных участников. Мероприятия проходят на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", парка "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте. РИА Новости — официальное информационное агентство форума.