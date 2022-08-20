https://ria.ru/20220820/artilleriya-1811042317.html

Украинские боевики оборудовали позиции для артиллерии в школе в Белицком

Украинские боевики оборудовали позиции для артиллерии в школе в Белицком - РИА Новости, 20.08.2022

Украинские боевики оборудовали позиции для артиллерии в школе в Белицком

Украинские националисты оборудовали опорный пункт и позиции артиллерии на территории школы в Белицком в ДНР, при этом жителей окрестностей не эвакуировали,... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T21:49

2022-08-20T21:49

2022-08-20T21:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

михаил мизинцев

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорный пункт и позиции артиллерии на территории школы в Белицком в ДНР, при этом жителей окрестностей не эвакуировали, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Донецкой Народной Республике: в Белицком украинскими националистами в школе №9 (ул. Труда) оборудованы опорный пункт, позиции артиллерии и РСЗО, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве "живого щита", - сказал Мизинцев на брифинге.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, михаил мизинцев, вооруженные силы украины, украина