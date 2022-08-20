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Украинские боевики оборудовали позиции для артиллерии в школе в Белицком
Украинские боевики оборудовали позиции для артиллерии в школе в Белицком - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские боевики оборудовали позиции для артиллерии в школе в Белицком
Украинские националисты оборудовали опорный пункт и позиции артиллерии на территории школы в Белицком в ДНР, при этом жителей окрестностей не эвакуировали,... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T21:49
2022-08-20T21:49
2022-08-20T21:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
михаил мизинцев
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорный пункт и позиции артиллерии на территории школы в Белицком в ДНР, при этом жителей окрестностей не эвакуировали, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Донецкой Народной Республике: в Белицком украинскими националистами в школе №9 (ул. Труда) оборудованы опорный пункт, позиции артиллерии и РСЗО, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве "живого щита", - сказал Мизинцев на брифинге.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские боевики оборудовали позиции для артиллерии в школе в Белицком
Минобороны: украинские боевики оборудовали позиции для артиллерии в школе в Белицком в ДНР