https://ria.ru/20220820/argentina-1810902886.html

СМИ: в Аргентине бывший кадет военного лицея напал на своих сокурсников

СМИ: в Аргентине бывший кадет военного лицея напал на своих сокурсников - РИА Новости, 20.08.2022

СМИ: в Аргентине бывший кадет военного лицея напал на своих сокурсников

Экс-кадет военного лицея в аргентинской провинции Санта-Фе напал на своих бывших сокурсников, погиб один человек, шестеро ранены, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T02:25

2022-08-20T02:25

2022-08-20T02:25

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аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг – РИА Новости. Экс-кадет военного лицея в аргентинской провинции Санта-Фе напал на своих бывших сокурсников, погиб один человек, шестеро ранены, сообщил телеканал TN.Студенты ехали на автобусе домой, но водитель остановился у булочной. Часть студентов и сам водитель вышли из автобуса.Нападавший сначала атаковал водителя и ранил его ножом в шею. Мужчина от полученной травмы скончался на месте. Затем он напал на студентов, были ранены шестеро. Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизнь вне угрозы.Нападавший попытался сбежать на автобусе, внутри которого были другие студенты, но полиция его поймала.По предварительным данным, причиной нападения могла стать месть: преступник ранее был отчислен из лицея за плохое поведение.

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аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, аргентина