https://ria.ru/20220820/argentina-1810902886.html
СМИ: в Аргентине бывший кадет военного лицея напал на своих сокурсников
СМИ: в Аргентине бывший кадет военного лицея напал на своих сокурсников - РИА Новости, 20.08.2022
СМИ: в Аргентине бывший кадет военного лицея напал на своих сокурсников
Экс-кадет военного лицея в аргентинской провинции Санта-Фе напал на своих бывших сокурсников, погиб один человек, шестеро ранены, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T02:25
2022-08-20T02:25
2022-08-20T02:25
в мире
аргентина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153377/06/1533770656_1040:601:2500:1422_1920x0_80_0_0_a6ce24e34fc368b952312163132e9b93.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг – РИА Новости. Экс-кадет военного лицея в аргентинской провинции Санта-Фе напал на своих бывших сокурсников, погиб один человек, шестеро ранены, сообщил телеканал TN.Студенты ехали на автобусе домой, но водитель остановился у булочной. Часть студентов и сам водитель вышли из автобуса.Нападавший сначала атаковал водителя и ранил его ножом в шею. Мужчина от полученной травмы скончался на месте. Затем он напал на студентов, были ранены шестеро. Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизнь вне угрозы.Нападавший попытался сбежать на автобусе, внутри которого были другие студенты, но полиция его поймала.По предварительным данным, причиной нападения могла стать месть: преступник ранее был отчислен из лицея за плохое поведение.
https://ria.ru/20220813/fbr-1809322679.html
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153377/06/1533770656_1007:478:2500:1598_1920x0_80_0_0_ce5da2b6d605d8e9f8a3ca8c33a6a1ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина
СМИ: в Аргентине бывший кадет военного лицея напал на своих сокурсников
TN: в Аргентине бывший кадет военного лицея напал на своих сокурсников, погиб один человек
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг – РИА Новости.
Экс-кадет военного лицея в аргентинской провинции Санта-Фе напал на своих бывших сокурсников, погиб один человек, шестеро ранены, сообщил
телеканал TN.
"Бывший студент военного лицея в Санта-Фе, 19 лет, сегодня днем напал на своих бывших сокурсников", - отмечает СМИ.
Студенты ехали на автобусе домой, но водитель остановился у булочной. Часть студентов и сам водитель вышли из автобуса.
Нападавший сначала атаковал водителя и ранил его ножом в шею. Мужчина от полученной травмы скончался на месте. Затем он напал на студентов, были ранены шестеро. Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизнь вне угрозы.
Нападавший попытался сбежать на автобусе, внутри которого были другие студенты, но полиция его поймала.
По предварительным данным, причиной нападения могла стать месть: преступник ранее был отчислен из лицея за плохое поведение.