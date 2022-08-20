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СМИ: в Аргентине бывший кадет военного лицея напал на своих сокурсников - РИА Новости, 20.08.2022
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СМИ: в Аргентине бывший кадет военного лицея напал на своих сокурсников
СМИ: в Аргентине бывший кадет военного лицея напал на своих сокурсников - РИА Новости, 20.08.2022
СМИ: в Аргентине бывший кадет военного лицея напал на своих сокурсников
Экс-кадет военного лицея в аргентинской провинции Санта-Фе напал на своих бывших сокурсников, погиб один человек, шестеро ранены, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T02:25
2022-08-20T02:25
в мире
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг – РИА Новости. Экс-кадет военного лицея в аргентинской провинции Санта-Фе напал на своих бывших сокурсников, погиб один человек, шестеро ранены, сообщил телеканал TN.Студенты ехали на автобусе домой, но водитель остановился у булочной. Часть студентов и сам водитель вышли из автобуса.Нападавший сначала атаковал водителя и ранил его ножом в шею. Мужчина от полученной травмы скончался на месте. Затем он напал на студентов, были ранены шестеро. Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизнь вне угрозы.Нападавший попытался сбежать на автобусе, внутри которого были другие студенты, но полиция его поймала.По предварительным данным, причиной нападения могла стать месть: преступник ранее был отчислен из лицея за плохое поведение.
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в мире, аргентина
В мире, Аргентина
02:25 20.08.2022
 
СМИ: в Аргентине бывший кадет военного лицея напал на своих сокурсников

TN: в Аргентине бывший кадет военного лицея напал на своих сокурсников, погиб один человек

© AP Photo / Gustavo GarelloПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Gustavo Garello
Полицейский автомобиль. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг – РИА Новости. Экс-кадет военного лицея в аргентинской провинции Санта-Фе напал на своих бывших сокурсников, погиб один человек, шестеро ранены, сообщил телеканал TN.
"Бывший студент военного лицея в Санта-Фе, 19 лет, сегодня днем напал на своих бывших сокурсников", - отмечает СМИ.
Студенты ехали на автобусе домой, но водитель остановился у булочной. Часть студентов и сам водитель вышли из автобуса.
Нападавший сначала атаковал водителя и ранил его ножом в шею. Мужчина от полученной травмы скончался на месте. Затем он напал на студентов, были ранены шестеро. Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизнь вне угрозы.
Нападавший попытался сбежать на автобусе, внутри которого были другие студенты, но полиция его поймала.
По предварительным данным, причиной нападения могла стать месть: преступник ранее был отчислен из лицея за плохое поведение.
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