https://ria.ru/20220820/alpinisty-1810972502.html
В Кабардино-Балкарии нашли не выходивших на связь альпинистов
В Кабардино-Балкарии нашли не выходивших на связь альпинистов - РИА Новости, 20.08.2022
В Кабардино-Балкарии нашли не выходивших на связь альпинистов
Спасатели нашли группу из четырех альпинистов, которые не вышли на связь в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, и помогли им спуститься вниз, сообщает РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T14:52
2022-08-20T14:52
2022-08-20T14:54
эльбрусский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 20 авг – РИА Новости. Спасатели нашли группу из четырех альпинистов, которые не вышли на связь в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, и помогли им спуститься вниз, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.Ранее сообщалось, что в 08.35 мск в субботу поступила информация, что незарегистрированная группа из четырех человек в Эльбрусском районе в ущелье Курмычи (высота 3,5 тысячи метров) не вышла на связь. На место выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России."По состоянию на 14.00 мск субботы, поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе завершены. Спасатели помогли альпинистам спуститься до поселка Терскол, от дальнейшей помощи они отказались", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220812/elbrus-1809215847.html
эльбрусский район
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльбрусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Эльбрусский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
14:52 20.08.2022 (обновлено: 14:54 20.08.2022)
В Кабардино-Балкарии нашли не выходивших на связь альпинистов
Спасатели нашли не выходивших на связь в горах КБР альпинистов и помогли им спуститься