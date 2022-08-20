https://ria.ru/20220820/alpinisty-1810972502.html

В Кабардино-Балкарии нашли не выходивших на связь альпинистов

В Кабардино-Балкарии нашли не выходивших на связь альпинистов - РИА Новости, 20.08.2022

В Кабардино-Балкарии нашли не выходивших на связь альпинистов

Спасатели нашли группу из четырех альпинистов, которые не вышли на связь в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, и помогли им спуститься вниз, сообщает РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T14:52

2022-08-20T14:52

2022-08-20T14:54

эльбрусский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 20 авг – РИА Новости. Спасатели нашли группу из четырех альпинистов, которые не вышли на связь в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, и помогли им спуститься вниз, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.Ранее сообщалось, что в 08.35 мск в субботу поступила информация, что незарегистрированная группа из четырех человек в Эльбрусском районе в ущелье Курмычи (высота 3,5 тысячи метров) не вышла на связь. На место выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России."По состоянию на 14.00 мск субботы, поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе завершены. Спасатели помогли альпинистам спуститься до поселка Терскол, от дальнейшей помощи они отказались", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220812/elbrus-1809215847.html

эльбрусский район

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

эльбрусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)