https://ria.ru/20220820/alpinisty-1810925288.html
В горах Кабардино-Балкарии ищут не вышедших на связь альпинистов
В горах Кабардино-Балкарии ищут не вышедших на связь альпинистов - РИА Новости, 20.08.2022
В горах Кабардино-Балкарии ищут не вышедших на связь альпинистов
Спасатели утром в субботу вышли на поиски группы из четырех альпинистов, которые не вышли на связь в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T10:00
2022-08-20T10:00
2022-08-20T11:23
происшествия
эльбрусский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 20 авг – РИА Новости. Спасатели утром в субботу вышли на поиски группы из четырех альпинистов, которые не вышли на связь в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ."В 08.35 мск в субботу поступила информация, что группа из четырех человек в Эльбрусском районе в ущелье Курмычи (высота 3500 метров) не вышла на связь. Группа не зарегистрирована", - говорится в сообщении.По данным ведомства, на место незамедлительно выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
https://ria.ru/20220818/elbrus-1810461502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эльбрусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм
Происшествия, Эльбрусский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Туризм, Новости - Туризм
10:00 20.08.2022 (обновлено: 11:23 20.08.2022)
В горах Кабардино-Балкарии ищут не вышедших на связь альпинистов
В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии ищут не вышедших на связь четырех альпинистов