https://ria.ru/20220820/alpinisty-1810925288.html

В горах Кабардино-Балкарии ищут не вышедших на связь альпинистов

В горах Кабардино-Балкарии ищут не вышедших на связь альпинистов - РИА Новости, 20.08.2022

В горах Кабардино-Балкарии ищут не вышедших на связь альпинистов

Спасатели утром в субботу вышли на поиски группы из четырех альпинистов, которые не вышли на связь в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T10:00

2022-08-20T10:00

2022-08-20T11:23

происшествия

эльбрусский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 20 авг – РИА Новости. Спасатели утром в субботу вышли на поиски группы из четырех альпинистов, которые не вышли на связь в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ."В 08.35 мск в субботу поступила информация, что группа из четырех человек в Эльбрусском районе в ущелье Курмычи (высота 3500 метров) не вышла на связь. Группа не зарегистрирована", - говорится в сообщении.По данным ведомства, на место незамедлительно выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

https://ria.ru/20220818/elbrus-1810461502.html

эльбрусский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, эльбрусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм