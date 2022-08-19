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Врач оценила влияние запаха гари в Москве на здоровье людей
Врач оценила влияние запаха гари в Москве на здоровье людей - РИА Новости, 19.08.2022
Врач оценила влияние запаха гари в Москве на здоровье людей
Серьезного вреда для здоровья из-за запаха гари, который ощущается в Москве, не будет; если человек плохо переносит его, то следует, по возможности, остаться... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T06:34
2022-08-19T06:34
2022-08-19T06:34
общество
москва
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Серьезного вреда для здоровья из-за запаха гари, который ощущается в Москве, не будет; если человек плохо переносит его, то следует, по возможности, остаться дома, но паниковать не стоит, заявила РИА Новости врач-терапевт Елена Тихомирова.В Москве и Подмосковье наблюдаются смог и запах гари из-за пожаров в Рязанской области."Говорить о каком-то страшном вреде для здоровья нет оснований... Если человек это плохо переносит, то, по возможности, следует оставаться дома, но в целом серьезных проблем со здоровьем из-за этого не будет", - сказала Тихомирова.Она отметила, что запах гари носит эпизодический характер, поэтому паниковать не стоит, при его появлении достаточно закрыть окна. А вот людям, которые плохо переносят жару, лучше оставаться дома под кондиционером, однако такая рекомендация действует для них независимо от появления запаха гари, пояснила Тихомирова.
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РИА Новости
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общество, москва, здоровье - общество
Общество, Москва, Здоровье - Общество
Врач оценила влияние запаха гари в Москве на здоровье людей
Терапевт Тихомирова: серьезного вреда для здоровья из-за запаха гари в Москве не будет
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Серьезного вреда для здоровья из-за запаха гари, который ощущается в Москве, не будет; если человек плохо переносит его, то следует, по возможности, остаться дома, но паниковать не стоит, заявила РИА Новости врач-терапевт Елена Тихомирова.
В Москве
и Подмосковье
наблюдаются смог и запах гари из-за пожаров в Рязанской области
.
"Говорить о каком-то страшном вреде для здоровья нет оснований... Если человек это плохо переносит, то, по возможности, следует оставаться дома, но в целом серьезных проблем со здоровьем из-за этого не будет", - сказала Тихомирова.
Она отметила, что запах гари носит эпизодический характер, поэтому паниковать не стоит, при его появлении достаточно закрыть окна. А вот людям, которые плохо переносят жару, лучше оставаться дома под кондиционером, однако такая рекомендация действует для них независимо от появления запаха гари, пояснила Тихомирова.