https://ria.ru/20220819/zdorove-1810635576.html

Врач оценила влияние запаха гари в Москве на здоровье людей

Врач оценила влияние запаха гари в Москве на здоровье людей - РИА Новости, 19.08.2022

Врач оценила влияние запаха гари в Москве на здоровье людей

Серьезного вреда для здоровья из-за запаха гари, который ощущается в Москве, не будет; если человек плохо переносит его, то следует, по возможности, остаться... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T06:34

2022-08-19T06:34

2022-08-19T06:34

общество

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Серьезного вреда для здоровья из-за запаха гари, который ощущается в Москве, не будет; если человек плохо переносит его, то следует, по возможности, остаться дома, но паниковать не стоит, заявила РИА Новости врач-терапевт Елена Тихомирова.В Москве и Подмосковье наблюдаются смог и запах гари из-за пожаров в Рязанской области."Говорить о каком-то страшном вреде для здоровья нет оснований... Если человек это плохо переносит, то, по возможности, следует оставаться дома, но в целом серьезных проблем со здоровьем из-за этого не будет", - сказала Тихомирова.Она отметила, что запах гари носит эпизодический характер, поэтому паниковать не стоит, при его появлении достаточно закрыть окна. А вот людям, которые плохо переносят жару, лучше оставаться дома под кондиционером, однако такая рекомендация действует для них независимо от появления запаха гари, пояснила Тихомирова.

https://ria.ru/20220819/kardiolog-1810624774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва, здоровье - общество