06:07 19.08.2022 (обновлено: 08:37 19.08.2022)
Защиту Запорожской АЭС усилили из-за возможной украинской провокации
Член ВГА Запорожской области Рогов заявил об усилении системы защиты ЗАЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Система защиты Запорожской АЭС усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту, сообщил РИА Новости член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Система защиты АЭС усилена, всех деталей раскрывать не могу. Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима Зеленского можно ожидать чего угодно", — сказал Рогов.
Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерреша. При этом Россию, по его словам, планируют обвинить в техногенной катастрофе.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов не исключил возникновения ситуации, аналогичная происшедшему в Чернобыле и на "Фукусиме". При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, "разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров".
Сейчас станцию контролируют российские военные. В последние недели ВСУ регулярно наносили удары по территории ЗАЭС. Представители ВГА Запорожской области утверждают, что для этого используются управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.