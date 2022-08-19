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Защиту Запорожской АЭС усилили из-за возможной украинской провокации - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/zaschita-1810634897.html
Защиту Запорожской АЭС усилили из-за возможной украинской провокации
Защиту Запорожской АЭС усилили из-за возможной украинской провокации - РИА Новости, 19.08.2022
Защиту Запорожской АЭС усилили из-за возможной украинской провокации
Система защиты Запорожской АЭС усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту, сообщил РИА Новости член главного совета новой... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T06:07
2022-08-19T08:37
в мире
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Система защиты Запорожской АЭС усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту, сообщил РИА Новости член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерреша. При этом Россию, по его словам, планируют обвинить в техногенной катастрофе.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов не исключил возникновения ситуации, аналогичная происшедшему в Чернобыле и на "Фукусиме". При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, "разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров".Сейчас станцию контролируют российские военные. В последние недели ВСУ регулярно наносили удары по территории ЗАЭС. Представители ВГА Запорожской области утверждают, что для этого используются управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
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в мире, украина, запорожская область, запорожская аэс
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Запорожская АЭС
06:07 19.08.2022 (обновлено: 08:37 19.08.2022)
 
Защиту Запорожской АЭС усилили из-за возможной украинской провокации

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил об усилении системы защиты ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Система защиты Запорожской АЭС усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту, сообщил РИА Новости член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"Система защиты АЭС усилена, всех деталей раскрывать не могу. Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима Зеленского можно ожидать чего угодно", — сказал Рогов.

Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерреша. При этом Россию, по его словам, планируют обвинить в техногенной катастрофе.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов не исключил возникновения ситуации, аналогичная происшедшему в Чернобыле и на "Фукусиме". При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, "разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров".
Сейчас станцию контролируют российские военные. В последние недели ВСУ регулярно наносили удары по территории ЗАЭС. Представители ВГА Запорожской области утверждают, что для этого используются управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
04:59
Посольство России ответило на заявления Вашингтона по ситуации вокруг ЗАЭС
 
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