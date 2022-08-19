https://ria.ru/20220819/zaschita-1810634897.html

Защиту Запорожской АЭС усилили из-за возможной украинской провокации

Защиту Запорожской АЭС усилили из-за возможной украинской провокации - РИА Новости, 19.08.2022

Защиту Запорожской АЭС усилили из-за возможной украинской провокации

Система защиты Запорожской АЭС усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту, сообщил РИА Новости член главного совета новой... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T06:07

2022-08-19T06:07

2022-08-19T08:37

в мире

специальная военная операция на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Система защиты Запорожской АЭС усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту, сообщил РИА Новости член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерреша. При этом Россию, по его словам, планируют обвинить в техногенной катастрофе.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов не исключил возникновения ситуации, аналогичная происшедшему в Чернобыле и на "Фукусиме". При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, "разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров".Сейчас станцию контролируют российские военные. В последние недели ВСУ регулярно наносили удары по территории ЗАЭС. Представители ВГА Запорожской области утверждают, что для этого используются управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

https://ria.ru/20220819/zaes-1810632248.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, запорожская область, запорожская аэс