https://ria.ru/20220819/zarplata-1810845950.html

Воронежская область направит 2,5 миллиарда рублей на повышение зарплат

Воронежская область направит 2,5 миллиарда рублей на повышение зарплат - РИА Новости, 19.08.2022

Воронежская область направит 2,5 миллиарда рублей на повышение зарплат

Свыше 2,5 миллиарда рублей направят в Воронежской области на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, сообщает в пятницу областная дума. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T18:02

2022-08-19T18:02

2022-08-19T18:19

воронежская область

экономика

владимир нетесов

россия

воронежская областная дума

воронежская область

зарплаты

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ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Свыше 2,5 миллиарда рублей направят в Воронежской области на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, сообщает в пятницу областная дума.Депутаты Воронежской областной думы в рамках внеочередного заседания внесли масштабные изменения в бюджет региона. Это связано с уточнением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением средств между департаментами и внутри них."Доходы областного бюджета в 2022 году в целом увеличиваются более чем на 3 миллиарда 617 миллионов рублей как за счет поступлений из федерального бюджета, так и собственных доходов. Расходы бюджета на 2022 год в целом вырастут на 13 миллиардов 444 миллиона. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается на 9 миллиардов 826 миллионов рублей. Он является по сути техническим, поскольку основную часть источников его погашения составляют остатки средств прошлого года, которые еще не были вовлечены в бюджет текущего", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.По его словам, Минфином РФ все предлагаемые изменения согласованы, бюджет региона оценивается как сбалансированный."Почти 2 миллиарда 570 миллионов рублей из областной казны направляется в регионе на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Это касается как "указных", так и "неуказных категорий": с сентября этого года зарплата бюджетников в регионе увеличится к прошлому году на 15%", - добавил Нетёсов.Кроме того, дополнительно более 904 миллиона рублей направляется на областную адресную инвестпрограмму, свыше 1,436 миллиарда рублей заложено на обновление парка пассажирского автотранспорта в регионе, ещё 719 миллионов рублей будет распределено на ремонт дорог в муниципальных районах и обновление улично-дорожной сети областного центра. На модернизацию первичного звена здравоохранения в регионе будет направлена субсидия на сумму 220,5 миллиона рублей, поступившая из федерального бюджета. Еще 391 миллион собственных средств области планируется направить на приобретение медоборудования для отделений нейрохирургии, эндоскопии и урологии для девяти учреждений здравоохранения, в том числе районных больниц.Дополнительно выделяется 178,3 миллиона рублей на региональную программу капремонта социальных объектов.

https://ria.ru/20220819/podderzhka-1810840947.html

https://ria.ru/20220623/byudzhet-1797517451.html

https://ria.ru/20220526/prioritety-1790833327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владимир нетесов, россия, воронежская областная дума, воронежская область, зарплаты