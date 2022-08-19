18:02 19.08.2022 (обновлено: 18:19 19.08.2022)
Воронежская область направит 2,5 миллиарда рублей на повышение зарплат
Более 2,5 миллиарда рублей направят в Воронежской области на повышение зарплат бюджетников
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Свыше 2,5 миллиарда рублей направят в Воронежской области на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, сообщает в пятницу областная дума.
Депутаты Воронежской областной думы в рамках внеочередного заседания внесли масштабные изменения в бюджет региона. Это связано с уточнением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением средств между департаментами и внутри них.
"Доходы областного бюджета в 2022 году в целом увеличиваются более чем на 3 миллиарда 617 миллионов рублей как за счет поступлений из федерального бюджета, так и собственных доходов. Расходы бюджета на 2022 год в целом вырастут на 13 миллиардов 444 миллиона. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается на 9 миллиардов 826 миллионов рублей. Он является по сути техническим, поскольку основную часть источников его погашения составляют остатки средств прошлого года, которые еще не были вовлечены в бюджет текущего", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
По его словам, Минфином РФ все предлагаемые изменения согласованы, бюджет региона оценивается как сбалансированный.
"Почти 2 миллиарда 570 миллионов рублей из областной казны направляется в регионе на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Это касается как "указных", так и "неуказных категорий": с сентября этого года зарплата бюджетников в регионе увеличится к прошлому году на 15%", - добавил Нетёсов.
Кроме того, дополнительно более 904 миллиона рублей направляется на областную адресную инвестпрограмму, свыше 1,436 миллиарда рублей заложено на обновление парка пассажирского автотранспорта в регионе, ещё 719 миллионов рублей будет распределено на ремонт дорог в муниципальных районах и обновление улично-дорожной сети областного центра. На модернизацию первичного звена здравоохранения в регионе будет направлена субсидия на сумму 220,5 миллиона рублей, поступившая из федерального бюджета. Еще 391 миллион собственных средств области планируется направить на приобретение медоборудования для отделений нейрохирургии, эндоскопии и урологии для девяти учреждений здравоохранения, в том числе районных больниц.
Дополнительно выделяется 178,3 миллиона рублей на региональную программу капремонта социальных объектов.