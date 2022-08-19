Рейтинг@Mail.ru
Воронежская область направит 2,5 миллиарда рублей на повышение зарплат - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20220819/zarplata-1810845950.html
Воронежская область направит 2,5 миллиарда рублей на повышение зарплат
Воронежская область направит 2,5 миллиарда рублей на повышение зарплат - РИА Новости, 19.08.2022
Воронежская область направит 2,5 миллиарда рублей на повышение зарплат
Свыше 2,5 миллиарда рублей направят в Воронежской области на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, сообщает в пятницу областная дума. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T18:02
2022-08-19T18:19
воронежская область
экономика
владимир нетесов
россия
воронежская областная дума
воронежская область
зарплаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Свыше 2,5 миллиарда рублей направят в Воронежской области на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, сообщает в пятницу областная дума.Депутаты Воронежской областной думы в рамках внеочередного заседания внесли масштабные изменения в бюджет региона. Это связано с уточнением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением средств между департаментами и внутри них."Доходы областного бюджета в 2022 году в целом увеличиваются более чем на 3 миллиарда 617 миллионов рублей как за счет поступлений из федерального бюджета, так и собственных доходов. Расходы бюджета на 2022 год в целом вырастут на 13 миллиардов 444 миллиона. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается на 9 миллиардов 826 миллионов рублей. Он является по сути техническим, поскольку основную часть источников его погашения составляют остатки средств прошлого года, которые еще не были вовлечены в бюджет текущего", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.По его словам, Минфином РФ все предлагаемые изменения согласованы, бюджет региона оценивается как сбалансированный."Почти 2 миллиарда 570 миллионов рублей из областной казны направляется в регионе на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Это касается как "указных", так и "неуказных категорий": с сентября этого года зарплата бюджетников в регионе увеличится к прошлому году на 15%", - добавил Нетёсов.Кроме того, дополнительно более 904 миллиона рублей направляется на областную адресную инвестпрограмму, свыше 1,436 миллиарда рублей заложено на обновление парка пассажирского автотранспорта в регионе, ещё 719 миллионов рублей будет распределено на ремонт дорог в муниципальных районах и обновление улично-дорожной сети областного центра. На модернизацию первичного звена здравоохранения в регионе будет направлена субсидия на сумму 220,5 миллиона рублей, поступившая из федерального бюджета. Еще 391 миллион собственных средств области планируется направить на приобретение медоборудования для отделений нейрохирургии, эндоскопии и урологии для девяти учреждений здравоохранения, в том числе районных больниц.Дополнительно выделяется 178,3 миллиона рублей на региональную программу капремонта социальных объектов.
https://ria.ru/20220819/podderzhka-1810840947.html
https://ria.ru/20220623/byudzhet-1797517451.html
https://ria.ru/20220526/prioritety-1790833327.html
россия
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир нетесов, россия, воронежская областная дума, воронежская область, зарплаты
Воронежская область, Экономика, Владимир Нетесов, Россия, Воронежская областная Дума, Воронежская область, Зарплаты
18:02 19.08.2022 (обновлено: 18:19 19.08.2022)
 
Воронежская область направит 2,5 миллиарда рублей на повышение зарплат

Более 2,5 миллиарда рублей направят в Воронежской области на повышение зарплат бюджетников

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Свыше 2,5 миллиарда рублей направят в Воронежской области на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, сообщает в пятницу областная дума.
Депутаты Воронежской областной думы в рамках внеочередного заседания внесли масштабные изменения в бюджет региона. Это связано с уточнением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением средств между департаментами и внутри них.
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 17:53Воронежская область
В Воронежской области поддержат импортозамещение
"Доходы областного бюджета в 2022 году в целом увеличиваются более чем на 3 миллиарда 617 миллионов рублей как за счет поступлений из федерального бюджета, так и собственных доходов. Расходы бюджета на 2022 год в целом вырастут на 13 миллиардов 444 миллиона. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается на 9 миллиардов 826 миллионов рублей. Он является по сути техническим, поскольку основную часть источников его погашения составляют остатки средств прошлого года, которые еще не были вовлечены в бюджет текущего", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
По его словам, Минфином РФ все предлагаемые изменения согласованы, бюджет региона оценивается как сбалансированный.
"Почти 2 миллиарда 570 миллионов рублей из областной казны направляется в регионе на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Это касается как "указных", так и "неуказных категорий": с сентября этого года зарплата бюджетников в регионе увеличится к прошлому году на 15%", - добавил Нетёсов.
Заседание Воронежской областной думы - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 11:52Воронежская область
Бюджет Воронежской области 2021 года исполнен с профицитом
Кроме того, дополнительно более 904 миллиона рублей направляется на областную адресную инвестпрограмму, свыше 1,436 миллиарда рублей заложено на обновление парка пассажирского автотранспорта в регионе, ещё 719 миллионов рублей будет распределено на ремонт дорог в муниципальных районах и обновление улично-дорожной сети областного центра. На модернизацию первичного звена здравоохранения в регионе будет направлена субсидия на сумму 220,5 миллиона рублей, поступившая из федерального бюджета. Еще 391 миллион собственных средств области планируется направить на приобретение медоборудования для отделений нейрохирургии, эндоскопии и урологии для девяти учреждений здравоохранения, в том числе районных больниц.
Дополнительно выделяется 178,3 миллиона рублей на региональную программу капремонта социальных объектов.
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
26 мая, 13:24Воронежская область
Нетесов назвал приоритеты властей Воронежской области
 
Воронежская областьЭкономикаВладимир НетесовРоссияВоронежская областная ДумаВоронежская областьЗарплаты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала