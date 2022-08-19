https://ria.ru/20220819/zaporozhe-1810721467.html
В Запорожской области ждут миссию МАГАТЭ на АЭС
В Запорожской области ждут миссию МАГАТЭ на АЭС - РИА Новости, 19.08.2022
В Запорожской области ждут миссию МАГАТЭ на АЭС
Власти Запорожской области ждут миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на АЭС, обеспечат безопасность и предоставят все доказательства... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:59
2022-08-19T12:59
2022-08-19T12:59
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Власти Запорожской области ждут миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на АЭС, обеспечат безопасность и предоставят все доказательства обстрелов станции со стороны украинских войск, они собраны, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Доказательства все у нас уже есть. У нас есть и схемы прилета, карты попадания, по которым все четко видно - кто и из чего обстреливает. Мы готовы будем это предоставить. Пусть приезжают, мы всех безопасно проведем, все покажем", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 1".Вместе с тем, констатировал он, системой ПВО невозможно справиться с минометными обстрелами, а также перехватить снаряды дальнобойной артиллерии.
https://ria.ru/20220819/zaes-1810706232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, запорожская аэс, магатэ
В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
В Запорожской области ждут миссию МАГАТЭ на АЭС
Глава Запорожья Балицкий заявил о готовности обеспечить безопасность делегации МАГАТЭ