https://ria.ru/20220819/zaporozhe-1810721467.html

В Запорожской области ждут миссию МАГАТЭ на АЭС

В Запорожской области ждут миссию МАГАТЭ на АЭС - РИА Новости, 19.08.2022

В Запорожской области ждут миссию МАГАТЭ на АЭС

Власти Запорожской области ждут миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на АЭС, обеспечат безопасность и предоставят все доказательства... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:59

2022-08-19T12:59

2022-08-19T12:59

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Власти Запорожской области ждут миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на АЭС, обеспечат безопасность и предоставят все доказательства обстрелов станции со стороны украинских войск, они собраны, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Доказательства все у нас уже есть. У нас есть и схемы прилета, карты попадания, по которым все четко видно - кто и из чего обстреливает. Мы готовы будем это предоставить. Пусть приезжают, мы всех безопасно проведем, все покажем", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 1".Вместе с тем, констатировал он, системой ПВО невозможно справиться с минометными обстрелами, а также перехватить снаряды дальнобойной артиллерии.

https://ria.ru/20220819/zaes-1810706232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, запорожская аэс, магатэ