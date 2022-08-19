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МИД обвинил западные СМИ в публикации фейков по ситуации в ЦАР - РИА Новости, 19.08.2022
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МИД обвинил западные СМИ в публикации фейков по ситуации в ЦАР
МИД обвинил западные СМИ в публикации фейков по ситуации в ЦАР - РИА Новости, 19.08.2022
МИД обвинил западные СМИ в публикации фейков по ситуации в ЦАР
Публикации американских СМИ о работе охранной компании "Вагнер" в Центральноафриканской Республике (ЦАР) безосновательны и основаны на подтасовке фактов, цель... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:51
2022-08-19T19:51
в мире
россия
цар
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Публикации американских СМИ о работе охранной компании "Вагнер" в Центральноафриканской Республике (ЦАР) безосновательны и основаны на подтасовке фактов, цель такого рода материалов - очернить Россию и нанести ущерб ее отношениям с африканской стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Три дня назад агентство Блумберг опубликовало материал, в котором утверждалось, что сотрудники названной компании вместе с армией ЦАР якобы борются за контроль над золотоносными районами страны, в результате чего гибнут мирные жители."Подобные публикации не имеют под собой никаких оснований и подготовлены с использованием нечистоплотных методов подтасовки фактов. Цель их очевидна - очернить и демонизировать Россию и нанести ущерб нашим тесным и дружественным отношениям с Банги", - приводятся слова Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.В сообщении также отмечается, что российское содействие ЦАР осуществляется "в русле консолидированных усилий международного сообщества по укреплению потенциала центральноафриканских силовых структур для поддержания безопасности и конституционного правопорядка на всей территории африканского государства".
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60
в мире, россия, цар, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, ЦАР, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
19:51 19.08.2022
 
МИД обвинил западные СМИ в публикации фейков по ситуации в ЦАР

Захарова: западные СМИ публикуют подтасовки, пытаясь нанести ущерб отношениям России и ЦАР

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Публикации американских СМИ о работе охранной компании "Вагнер" в Центральноафриканской Республике (ЦАР) безосновательны и основаны на подтасовке фактов, цель такого рода материалов - очернить Россию и нанести ущерб ее отношениям с африканской стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Три дня назад агентство Блумберг опубликовало материал, в котором утверждалось, что сотрудники названной компании вместе с армией ЦАР якобы борются за контроль над золотоносными районами страны, в результате чего гибнут мирные жители.
Премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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МВФ отказался от поддержки ЦАР из-за сотрудничества с Россией
"Подобные публикации не имеют под собой никаких оснований и подготовлены с использованием нечистоплотных методов подтасовки фактов. Цель их очевидна - очернить и демонизировать Россию и нанести ущерб нашим тесным и дружественным отношениям с Банги", - приводятся слова Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В сообщении также отмечается, что российское содействие ЦАР осуществляется "в русле консолидированных усилий международного сообщества по укреплению потенциала центральноафриканских силовых структур для поддержания безопасности и конституционного правопорядка на всей территории африканского государства".
Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Премьер ЦАР поблагодарил Россию за сотрудничество в сфере безопасности
 
В миреРоссияЦАРМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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