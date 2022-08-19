https://ria.ru/20220819/zakharova-1810870794.html

МИД обвинил западные СМИ в публикации фейков по ситуации в ЦАР

МИД обвинил западные СМИ в публикации фейков по ситуации в ЦАР - РИА Новости, 19.08.2022

МИД обвинил западные СМИ в публикации фейков по ситуации в ЦАР

Публикации американских СМИ о работе охранной компании "Вагнер" в Центральноафриканской Республике (ЦАР) безосновательны и основаны на подтасовке фактов, цель... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T19:51

2022-08-19T19:51

2022-08-19T19:51

в мире

россия

цар

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Публикации американских СМИ о работе охранной компании "Вагнер" в Центральноафриканской Республике (ЦАР) безосновательны и основаны на подтасовке фактов, цель такого рода материалов - очернить Россию и нанести ущерб ее отношениям с африканской стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Три дня назад агентство Блумберг опубликовало материал, в котором утверждалось, что сотрудники названной компании вместе с армией ЦАР якобы борются за контроль над золотоносными районами страны, в результате чего гибнут мирные жители."Подобные публикации не имеют под собой никаких оснований и подготовлены с использованием нечистоплотных методов подтасовки фактов. Цель их очевидна - очернить и демонизировать Россию и нанести ущерб нашим тесным и дружественным отношениям с Банги", - приводятся слова Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.В сообщении также отмечается, что российское содействие ЦАР осуществляется "в русле консолидированных усилий международного сообщества по укреплению потенциала центральноафриканских силовых структур для поддержания безопасности и конституционного правопорядка на всей территории африканского государства".

https://ria.ru/20220617/tsar-1795973142.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, цар, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)