https://ria.ru/20220819/zaes-1810814014.html

Обстрелы Киевом ЗАЭС создают опасность катастрофы, заявил Путин

Обстрелы Киевом ЗАЭС создают опасность катастрофы, заявил Путин - РИА Новости, 19.08.2022

Обстрелы Киевом ЗАЭС создают опасность катастрофы, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками территории ЗАЭС создают... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:59

2022-08-19T16:59

2022-08-19T16:59

специальная военная операция на украине

россия

украина

запорожская область

владимир путин

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782265827_0:166:3346:2048_1920x0_80_0_0_4a4fcab9f04599cd724629ad656ec8e0.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками территории ЗАЭС создают опасность возникновения катастрофы."Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220819/zaes-1810709773.html

россия

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, запорожская область, владимир путин, эммануэль макрон