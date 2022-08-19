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Обстрелы Киевом ЗАЭС создают опасность катастрофы, заявил Путин - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/zaes-1810814014.html
Обстрелы Киевом ЗАЭС создают опасность катастрофы, заявил Путин
Обстрелы Киевом ЗАЭС создают опасность катастрофы, заявил Путин - РИА Новости, 19.08.2022
Обстрелы Киевом ЗАЭС создают опасность катастрофы, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками территории ЗАЭС создают... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:59
2022-08-19T16:59
специальная военная операция на украине
россия
украина
запорожская область
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками территории ЗАЭС создают опасность возникновения катастрофы."Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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россия
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россия, украина, запорожская область, владимир путин, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Запорожская область, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
16:59 19.08.2022
 
Обстрелы Киевом ЗАЭС создают опасность катастрофы, заявил Путин

Путин заявил Макрону, что обстрелы Киевом территории ЗАЭС создают опасность катастрофы

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками территории ЗАЭС создают опасность возникновения катастрофы.
"Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 12:35
Ульянов: МАГАТЭ не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЗапорожская областьВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
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