https://ria.ru/20220819/zaes-1810814014.html
Обстрелы Киевом ЗАЭС создают опасность катастрофы, заявил Путин
Обстрелы Киевом ЗАЭС создают опасность катастрофы, заявил Путин - РИА Новости, 19.08.2022
Обстрелы Киевом ЗАЭС создают опасность катастрофы, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками территории ЗАЭС создают... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:59
2022-08-19T16:59
2022-08-19T16:59
специальная военная операция на украине
россия
украина
запорожская область
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками территории ЗАЭС создают опасность возникновения катастрофы."Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220819/zaes-1810709773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, запорожская область, владимир путин, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Запорожская область, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
Обстрелы Киевом ЗАЭС создают опасность катастрофы, заявил Путин
Путин заявил Макрону, что обстрелы Киевом территории ЗАЭС создают опасность катастрофы