Рейтинг@Mail.ru
Ульянов: МАГАТЭ не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/zaes-1810709773.html
Ульянов: МАГАТЭ не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС
Ульянов: МАГАТЭ не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022
Ульянов: МАГАТЭ не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС
Постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов считает, что атомное агентство не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, это не в рамках его... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:35
2022-08-19T12:35
в мире
магатэ
михаил ульянов (дипломат)
украина
россия
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64f06741e1fdce96e4530cec45f2bf96.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов считает, что атомное агентство не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, это не в рамках его мандата."Я думаю, что (в МАГАТЭ - ред.) не поддержат по множеству причин создание демилитаризованных зон. Мандаты МАГАТЭ к этому отношения не имеют... Надо сказать, что агентство работает строго в рамках своего мандата. Это, я думаю, очень хорошо характеризует нынешнее руководство", - сказал Ульянов в ходе брифинга, организованном медиагруппой "Россия Сегодня".По его словам, руководство МАГАТЭ "не стремится к политизации, как это происходит в некоторых других международных организациях - это единственный способ сохранить международную организацию живой, здоровой и дееспособной".
https://ria.ru/20220819/zaes-1810675724.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012705_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05d0a3e29332fd812dc07e0aaec7354b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, магатэ, михаил ульянов (дипломат), украина, россия, запорожская аэс
В мире, МАГАТЭ, Михаил Ульянов (дипломат), Украина, Россия, Запорожская АЭС
12:35 19.08.2022
 
Ульянов: МАГАТЭ не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Постпред России Ульянов: МАГАТЭ не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов считает, что атомное агентство не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, это не в рамках его мандата.
"Я думаю, что (в МАГАТЭ - ред.) не поддержат по множеству причин создание демилитаризованных зон. Мандаты МАГАТЭ к этому отношения не имеют... Надо сказать, что агентство работает строго в рамках своего мандата. Это, я думаю, очень хорошо характеризует нынешнее руководство", - сказал Ульянов в ходе брифинга, организованном медиагруппой "Россия Сегодня".
По его словам, руководство МАГАТЭ "не стремится к политизации, как это происходит в некоторых других международных организациях - это единственный способ сохранить международную организацию живой, здоровой и дееспособной".
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 11:09Специальная военная операция на Украине
В Запорожье объяснили невозможность демилитаризованной зоны на ЗАЭС
 
В миреМАГАТЭМихаил Ульянов (дипломат)УкраинаРоссияЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала