https://ria.ru/20220819/zaes-1810709773.html
Ульянов: МАГАТЭ не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС
Ульянов: МАГАТЭ не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022
Ульянов: МАГАТЭ не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС
Постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов считает, что атомное агентство не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, это не в рамках его... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:35
2022-08-19T12:35
2022-08-19T12:35
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов считает, что атомное агентство не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, это не в рамках его мандата."Я думаю, что (в МАГАТЭ - ред.) не поддержат по множеству причин создание демилитаризованных зон. Мандаты МАГАТЭ к этому отношения не имеют... Надо сказать, что агентство работает строго в рамках своего мандата. Это, я думаю, очень хорошо характеризует нынешнее руководство", - сказал Ульянов в ходе брифинга, организованном медиагруппой "Россия Сегодня".По его словам, руководство МАГАТЭ "не стремится к политизации, как это происходит в некоторых других международных организациях - это единственный способ сохранить международную организацию живой, здоровой и дееспособной".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, магатэ, михаил ульянов (дипломат), украина, россия, запорожская аэс
В мире, МАГАТЭ, Михаил Ульянов (дипломат), Украина, Россия, Запорожская АЭС
Ульянов: МАГАТЭ не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС
Постпред России Ульянов: МАГАТЭ не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС