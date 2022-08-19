https://ria.ru/20220819/zaes-1810709773.html

Ульянов: МАГАТЭ не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Ульянов: МАГАТЭ не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022

Ульянов: МАГАТЭ не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов считает, что атомное агентство не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, это не в рамках его... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:35

2022-08-19T12:35

2022-08-19T12:35

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов считает, что атомное агентство не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, это не в рамках его мандата."Я думаю, что (в МАГАТЭ - ред.) не поддержат по множеству причин создание демилитаризованных зон. Мандаты МАГАТЭ к этому отношения не имеют... Надо сказать, что агентство работает строго в рамках своего мандата. Это, я думаю, очень хорошо характеризует нынешнее руководство", - сказал Ульянов в ходе брифинга, организованном медиагруппой "Россия Сегодня".По его словам, руководство МАГАТЭ "не стремится к политизации, как это происходит в некоторых других международных организациях - это единственный способ сохранить международную организацию живой, здоровой и дееспособной".

https://ria.ru/20220819/zaes-1810675724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, магатэ, михаил ульянов (дипломат), украина, россия, запорожская аэс