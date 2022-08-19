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В Запорожье заявили, что ЗАЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/zaes-1810704829.html
В Запорожье заявили, что ЗАЭС работает в штатном режиме
В Запорожье заявили, что ЗАЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 19.08.2022
В Запорожье заявили, что ЗАЭС работает в штатном режиме
Запорожская АЭС работает в штатном режиме, российские системы ПВО работают эффективно относительно перехвата реактивных снарядов и беспилотников, заявил глава... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:21
2022-08-19T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
запорожская область
энергодар
днепр (город)
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, российские системы ПВО работают эффективно относительно перехвата реактивных снарядов и беспилотников, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Мы сможем защитить станцию, сегодня ПВО работает достаточно эффективно, ни один реактивный снаряд или беспилотник не попал и не прилетел… Станция сейчас работает в штатном режиме, так и будет", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 1".Вместе с тем, система ПВО пока не справляется с минометными обстрелами, а также со снарядами дальнобойной артиллерии, отметил он.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220819/zaes-1810706232.html
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в мире, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, днепр (город), европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Запорожская область, Энергодар, Днепр (город), Европа
12:21 19.08.2022 (обновлено: 12:43 19.08.2022)
 
В Запорожье заявили, что ЗАЭС работает в штатном режиме

Глава администрации Запорожья Балицкий заявил, что ПВО сможет защитить ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодареы
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодареы - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодареы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, российские системы ПВО работают эффективно относительно перехвата реактивных снарядов и беспилотников, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Мы сможем защитить станцию, сегодня ПВО работает достаточно эффективно, ни один реактивный снаряд или беспилотник не попал и не прилетел… Станция сейчас работает в штатном режиме, так и будет", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 1".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 12:25
В МИД предположили, что Киев пытается помешать визиту МАГАТЭ на ЗАЭС
Вместе с тем, система ПВО пока не справляется с минометными обстрелами, а также со снарядами дальнобойной артиллерии, отметил он.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 12:35
Ульянов: МАГАТЭ не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСЗапорожская областьЭнергодарДнепр (город)Европа
 
 
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