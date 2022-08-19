https://ria.ru/20220819/zaes-1810704829.html

В Запорожье заявили, что ЗАЭС работает в штатном режиме

В Запорожье заявили, что ЗАЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 19.08.2022

В Запорожье заявили, что ЗАЭС работает в штатном режиме

Запорожская АЭС работает в штатном режиме, российские системы ПВО работают эффективно относительно перехвата реактивных снарядов и беспилотников, заявил глава... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:21

2022-08-19T12:21

2022-08-19T12:43

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, российские системы ПВО работают эффективно относительно перехвата реактивных снарядов и беспилотников, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Мы сможем защитить станцию, сегодня ПВО работает достаточно эффективно, ни один реактивный снаряд или беспилотник не попал и не прилетел… Станция сейчас работает в штатном режиме, так и будет", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 1".Вместе с тем, система ПВО пока не справляется с минометными обстрелами, а также со снарядами дальнобойной артиллерии, отметил он.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220819/zaes-1810706232.html

https://ria.ru/20220819/zaes-1810709773.html

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Дарья Буймова

в мире, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, днепр (город), европа