https://ria.ru/20220819/yugra-1810751660.html
В Югре сотрудник аэропорта погиб от винта самолета
В Югре сотрудник аэропорта погиб от винта самолета - РИА Новости, 19.08.2022
В Югре сотрудник аэропорта погиб от винта самолета
Сотрудник наземного обслуживания аэропорта в городе Белоярский погиб от повреждений винтом самолета, сообщает Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:45
2022-08-19T14:45
2022-08-19T14:45
туризм
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ютэйр
ан-24
аэропорт
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг — РИА Новости. Сотрудник наземного обслуживания аэропорта в городе Белоярский погиб от повреждений винтом самолета, сообщает Уральская транспортная прокуратура."Девятнадцатого августа в 13.48 (11.48 мск) в аэропорту города Белоярский ХМАО-Югры в ходе процедуры выпуска Ан-24 авиакомпании "ЮТэйр" агент службы наземного обслуживания воздушного судна получил повреждения винтом самолета. От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте", — рассказали в пресс-службе.На данный момент в аэропорту работает следственно-оперативная группа. Сургутская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовали проверку исполнения законодательства в сфере охраны труда.
https://ria.ru/20220818/elbrus-1810461502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Югре сотрудник аэропорта погиб от винта самолета
Сотрудник аэропорта в городе Белоярский в Югре погиб от винта самолета