https://ria.ru/20220819/yugra-1810751660.html

В Югре сотрудник аэропорта погиб от винта самолета

В Югре сотрудник аэропорта погиб от винта самолета - РИА Новости, 19.08.2022

В Югре сотрудник аэропорта погиб от винта самолета

Сотрудник наземного обслуживания аэропорта в городе Белоярский погиб от повреждений винтом самолета, сообщает Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:45

2022-08-19T14:45

2022-08-19T14:45

туризм

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ан-24

аэропорт

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг — РИА Новости. Сотрудник наземного обслуживания аэропорта в городе Белоярский погиб от повреждений винтом самолета, сообщает Уральская транспортная прокуратура."Девятнадцатого августа в 13.48 (11.48 мск) в аэропорту города Белоярский ХМАО-Югры в ходе процедуры выпуска Ан-24 авиакомпании "ЮТэйр" агент службы наземного обслуживания воздушного судна получил повреждения винтом самолета. От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте", — рассказали в пресс-службе.На данный момент в аэропорту работает следственно-оперативная группа. Сургутская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовали проверку исполнения законодательства в сфере охраны труда.

https://ria.ru/20220818/elbrus-1810461502.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ютэйр, ан-24, аэропорт, ханты-мансийский автономный округ, туризм, новости - туризм