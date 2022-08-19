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В Югре сотрудник аэропорта погиб от винта самолета - РИА Новости, 19.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220819/yugra-1810751660.html
В Югре сотрудник аэропорта погиб от винта самолета
В Югре сотрудник аэропорта погиб от винта самолета - РИА Новости, 19.08.2022
В Югре сотрудник аэропорта погиб от винта самолета
Сотрудник наземного обслуживания аэропорта в городе Белоярский погиб от повреждений винтом самолета, сообщает Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:45
2022-08-19T14:45
туризм
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ютэйр
ан-24
аэропорт
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг — РИА Новости. Сотрудник наземного обслуживания аэропорта в городе Белоярский погиб от повреждений винтом самолета, сообщает Уральская транспортная прокуратура."Девятнадцатого августа в 13.48 (11.48 мск) в аэропорту города Белоярский ХМАО-Югры в ходе процедуры выпуска Ан-24 авиакомпании "ЮТэйр" агент службы наземного обслуживания воздушного судна получил повреждения винтом самолета. От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте", — рассказали в пресс-службе.На данный момент в аэропорту работает следственно-оперативная группа. Сургутская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовали проверку исполнения законодательства в сфере охраны труда.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ютэйр, ан-24, аэропорт, ханты-мансийский автономный округ, туризм, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ЮТэйр, Ан-24, Аэропорт, Ханты-Мансийский автономный округ, Туризм, Новости - Туризм
14:45 19.08.2022
 
В Югре сотрудник аэропорта погиб от винта самолета

Сотрудник аэропорта в городе Белоярский в Югре погиб от винта самолета

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпаний "ЮТэйр", "Россия" и "Трансаэро"
Самолеты авиакомпаний ЮТэйр, Россия и Трансаэро - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг — РИА Новости. Сотрудник наземного обслуживания аэропорта в городе Белоярский погиб от повреждений винтом самолета, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
"Девятнадцатого августа в 13.48 (11.48 мск) в аэропорту города Белоярский ХМАО-Югры в ходе процедуры выпуска Ан-24 авиакомпании "ЮТэйр" агент службы наземного обслуживания воздушного судна получил повреждения винтом самолета. От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте", — рассказали в пресс-службе.
На данный момент в аэропорту работает следственно-оперативная группа.
Сургутская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовали проверку исполнения законодательства в сфере охраны труда.
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