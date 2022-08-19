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Япония старается возглавить "мировое движение русофобов", заявил Патрушев - РИА Новости, 19.08.2022
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Япония старается возглавить "мировое движение русофобов", заявил Патрушев
Япония старается возглавить "мировое движение русофобов", заявил Патрушев - РИА Новости, 19.08.2022
Япония старается возглавить "мировое движение русофобов", заявил Патрушев
Япония вовсю старается стать лидером "мирового движения русофобов", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:35
2022-08-19T10:48
в мире
япония
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Япония вовсю старается стать лидером "мирового движения русофобов", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Американцы и их вассалы для оправдания собственных внешнеполитических авантюр не стесняются прибегать к циничной лжи, в том числе переписыванию истории. В качестве примера можно привести Японию, которая изо всех сил стремится занять лидирующие позиции среди мирового движения русофобов", - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220812/mid-1809265514.html
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в мире, япония, дмитрий патрушев
В мире, Япония, Дмитрий Патрушев
10:35 19.08.2022 (обновлено: 10:48 19.08.2022)
 
Япония старается возглавить "мировое движение русофобов", заявил Патрушев

Патрушев: Япония изо всех сил старается возглавить "мировое движение русофобов"

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Япония вовсю старается стать лидером "мирового движения русофобов", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Американцы и их вассалы для оправдания собственных внешнеполитических авантюр не стесняются прибегать к циничной лжи, в том числе переписыванию истории. В качестве примера можно привести Японию, которая изо всех сил стремится занять лидирующие позиции среди мирового движения русофобов", - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
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В миреЯпонияДмитрий Патрушев
 
 
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