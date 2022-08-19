https://ria.ru/20220819/yaponiya-1810635758.html

В Японии автомобиль врезался в группу дошкольников

В Японии автомобиль врезался в группу дошкольников - РИА Новости, 19.08.2022

В Японии автомобиль врезался в группу дошкольников

Легковая машина врезалась в группу дошкольников в городе Гиннован японской префектуры Окинава, госпитализировано не менее семи детей, передает телеканал NHK. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T06:38

2022-08-19T06:38

2022-08-19T06:38

в мире

япония

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ТОКИО, 19 авг – РИА Новости. Легковая машина врезалась в группу дошкольников в городе Гиннован японской префектуры Окинава, госпитализировано не менее семи детей, передает телеканал NHK.По данным правоохранительных органов, ДТП произошло около 09.20 по местному времени (03.20 мск) на пешеходном переходе. Автомобиль, за рулем которого была девушка примерно 20 лет, сбил многоместную коляску-тележку для транспортировки малышей.По меньшей мере, семь детей госпитализированы, но серьезных травм никто не получил.Водитель автомобиля задержана. Обстоятельства инцидента выясняются.

https://ria.ru/20220517/yaponiya-1788999271.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония