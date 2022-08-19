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СМИ: японские фирмы могут вскоре дать ответ по "Сахалину-2" - РИА Новости, 19.08.2022
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СМИ: японские фирмы могут вскоре дать ответ по "Сахалину-2"
СМИ: японские фирмы могут вскоре дать ответ по "Сахалину-2" - РИА Новости, 19.08.2022
СМИ: японские фирмы могут вскоре дать ответ по "Сахалину-2"
Ряд японских компаний могут в скором времени дать ответ по вопросу о заключении контракта с новым оператором нефтегазового проекта "Сахалин-2", так как крайним... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T04:44
2022-08-19T04:44
экономика
япония
сахалин-2
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ТОКИО, 19 авг – РИА Новости. Ряд японских компаний могут в скором времени дать ответ по вопросу о заключении контракта с новым оператором нефтегазового проекта "Сахалин-2", так как крайним сроком ответа могли установить середину августа, сообщают информированные источники издания "Асахи".Ранее на этой неделе в японских СМИ писали, что ряд газовых и энергетических компаний Японии, которые закупают сжиженный природный газ (СПГ) с "Сахалин-2", получили официальное уведомление от российской стороны о переводе проекта новому оператору. В частности, речь шла о компаниях Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co. Японская газовая компания Saibu Gas Co подтвердила РИА Новости получение уведомления от российской стороны о переводе проекта "Сахалин-2" новому оператору и запрос на подписание контракта с новым юридическим лицом. Компания Kyushu Electric Power Company комментарий не предоставила."В связи с приближением крайнего срока нашего ответа мы в ближайшее время сообщим российской стороне о нашем намерении о заключении контрактов", - цитирует "Асахи" слова представителя одной из компаний. Издание не уточняет, будут ли ответы поставщиков СПГ с "Сахалин-2" положительными.Вместе с тем издание указывает, что для компаний Mitsui&amp;Co и Mitsubishi Corporation, которые владеют долями в прежнем операторе проекта "Сахалин-2", установленный срок ответа - 4 сентября. Среди газовых и энергетических компаний высказываются опасения в связи с тем, что контракты будут подписаны ими до ответа на предложение со стороны японских акционеров. "Мы испытываем некоторое волнение относительно подписания контракта с компанией, где был бы представлен только Газпром", - цитирует "Асахи" слова источника.Другой аспект, относительно которого японские компании высказали опасения, это возможность изменения условий контрактов в будущем или сокращения объемов поставок СПГ, как это, по данным издания, произошло в случае с Германией и "Северным потоком 1". "Даже если мы продолжим получать поставки какое-то время, зимой та сторона может сказать что-то вроде "ограничить поставки". Я не могу сказать, что я испытываю чувство облегчения", - добавил собеседник газеты."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Он будет считаться созданным с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества. Управляющим общества станет действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.Ранее японская компания Mitsui&amp;Co сообщила РИА Новости, что в отношении проекта "Сахалин-2" будет действовать соответственно ситуации совместными усилиями государства и бизнеса и исходя из обсуждения с партнерами. В начале августа правительство Японии сообщило, что передало руководству компаний пожелание положительно рассмотреть дальнейшее участие в проекте.
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экономика, япония, сахалин-2
Экономика, Япония, Сахалин-2
04:44 19.08.2022
 
СМИ: японские фирмы могут вскоре дать ответ по "Сахалину-2"

"Асахи": японские фирмы могут вскоре дать ответ по смене оператора "Сахалина-2"

© AP PhotoТанкер на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2"
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 19 авг – РИА Новости. Ряд японских компаний могут в скором времени дать ответ по вопросу о заключении контракта с новым оператором нефтегазового проекта "Сахалин-2", так как крайним сроком ответа могли установить середину августа, сообщают информированные источники издания "Асахи".
Ранее на этой неделе в японских СМИ писали, что ряд газовых и энергетических компаний Японии, которые закупают сжиженный природный газ (СПГ) с "Сахалин-2", получили официальное уведомление от российской стороны о переводе проекта новому оператору. В частности, речь шла о компаниях Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co. Японская газовая компания Saibu Gas Co подтвердила РИА Новости получение уведомления от российской стороны о переводе проекта "Сахалин-2" новому оператору и запрос на подписание контракта с новым юридическим лицом. Компания Kyushu Electric Power Company комментарий не предоставила.
"В связи с приближением крайнего срока нашего ответа мы в ближайшее время сообщим российской стороне о нашем намерении о заключении контрактов", - цитирует "Асахи" слова представителя одной из компаний. Издание не уточняет, будут ли ответы поставщиков СПГ с "Сахалин-2" положительными.
Вместе с тем издание указывает, что для компаний Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation, которые владеют долями в прежнем операторе проекта "Сахалин-2", установленный срок ответа - 4 сентября. Среди газовых и энергетических компаний высказываются опасения в связи с тем, что контракты будут подписаны ими до ответа на предложение со стороны японских акционеров. "Мы испытываем некоторое волнение относительно подписания контракта с компанией, где был бы представлен только Газпром", - цитирует "Асахи" слова источника.
Другой аспект, относительно которого японские компании высказали опасения, это возможность изменения условий контрактов в будущем или сокращения объемов поставок СПГ, как это, по данным издания, произошло в случае с Германией и "Северным потоком 1". "Даже если мы продолжим получать поставки какое-то время, зимой та сторона может сказать что-то вроде "ограничить поставки". Я не могу сказать, что я испытываю чувство облегчения", - добавил собеседник газеты.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Он будет считаться созданным с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества. Управляющим общества станет действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.
В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
Ранее японская компания Mitsui&Co сообщила РИА Новости, что в отношении проекта "Сахалин-2" будет действовать соответственно ситуации совместными усилиями государства и бизнеса и исходя из обсуждения с партнерами. В начале августа правительство Японии сообщило, что передало руководству компаний пожелание положительно рассмотреть дальнейшее участие в проекте.
На двух стульях: японцы хотят участвовать в Сахалине-2 вопреки санкциям - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 12:04Прямой эфир
На двух стульях: японцы хотят участвовать в "Сахалине-2" вопреки санкциям
 
ЭкономикаЯпонияСахалин-2
 
 
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