https://ria.ru/20220819/vzryv-1810874108.html
СМИ сообщили о взрывах в Сомали
СМИ сообщили о взрывах в Сомали - РИА Новости, 19.08.2022
СМИ сообщили о взрывах в Сомали
Три взрыва произошли в столице Сомали Могадишо в районе отеля Hayat, ведется стрельба, сообщает издание Goobjoog. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T20:19
2022-08-19T20:19
2022-08-19T20:33
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810875388_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_6c5ea55d8b6428fbac63dec663af904a.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Три взрыва произошли в столице Сомали Могадишо в районе отеля Hayat, ведется стрельба, сообщает издание Goobjoog."Три взрыва произошли около района KM4 в Могадишо", - говорится в сообщении издания в Twitter.По данным издания, ожидается, что в результате взрыва и продолжающейся стрельбы могу быть пострадавшие.
https://ria.ru/20220817/surmalu-1810273272.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810875388_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_65a07837bc1418c9fa339c9813f5e035.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
20:19 19.08.2022 (обновлено: 20:33 19.08.2022)
СМИ сообщили о взрывах в Сомали
Goobjoog: в столице Сомали Могадишо произошли три взрыва в районе отеля Hayat