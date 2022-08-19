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СМИ сообщили о взрывах в Сомали

СМИ сообщили о взрывах в Сомали - РИА Новости, 19.08.2022

СМИ сообщили о взрывах в Сомали

Три взрыва произошли в столице Сомали Могадишо в районе отеля Hayat, ведется стрельба, сообщает издание Goobjoog. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T20:19

2022-08-19T20:19

2022-08-19T20:33

в мире

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Три взрыва произошли в столице Сомали Могадишо в районе отеля Hayat, ведется стрельба, сообщает издание Goobjoog."Три взрыва произошли около района KM4 в Могадишо", - говорится в сообщении издания в Twitter.По данным издания, ожидается, что в результате взрыва и продолжающейся стрельбы могу быть пострадавшие.

https://ria.ru/20220817/surmalu-1810273272.html

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