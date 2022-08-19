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СМИ сообщили о взрывах в Сомали - РИА Новости, 19.08.2022
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СМИ сообщили о взрывах в Сомали
СМИ сообщили о взрывах в Сомали - РИА Новости, 19.08.2022
СМИ сообщили о взрывах в Сомали
Три взрыва произошли в столице Сомали Могадишо в районе отеля Hayat, ведется стрельба, сообщает издание Goobjoog. РИА Новости, 19.08.2022
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в мире
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Три взрыва произошли в столице Сомали Могадишо в районе отеля Hayat, ведется стрельба, сообщает издание Goobjoog."Три взрыва произошли около района KM4 в Могадишо", - говорится в сообщении издания в Twitter.По данным издания, ожидается, что в результате взрыва и продолжающейся стрельбы могу быть пострадавшие.
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в мире
В мире
20:19 19.08.2022 (обновлено: 20:33 19.08.2022)
 
СМИ сообщили о взрывах в Сомали

Goobjoog: в столице Сомали Могадишо произошли три взрыва в районе отеля Hayat

© AFP 2022 / StringerОфицер службы безопасности в столице Сомали Могадишо
Офицер службы безопасности в столице Сомали Могадишо - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AFP 2022 / Stringer
Офицер службы безопасности в столице Сомали Могадишо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Три взрыва произошли в столице Сомали Могадишо в районе отеля Hayat, ведется стрельба, сообщает издание Goobjoog.
"Три взрыва произошли около района KM4 в Могадишо", - говорится в сообщении издания в Twitter.
По данным издания, ожидается, что в результате взрыва и продолжающейся стрельбы могу быть пострадавшие.
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