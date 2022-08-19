https://ria.ru/20220819/vybory-1810882779.html

Систему видеонаблюдения на выборах защитили от кибератак

Систему видеонаблюдения на выборах защитили от кибератак - РИА Новости, 19.08.2022

Систему видеонаблюдения на выборах защитили от кибератак

Центральной избирательной комиссии РФ пришлось принять ряд мер по защите системы видеонаблюдения за выборами с учетом кибератак, заявила глава ЦИК Элла... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T21:22

2022-08-19T21:22

2022-08-19T21:22

политика

владимир путин

россия

элла памфилова

цик рф

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СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Центральной избирательной комиссии РФ пришлось принять ряд мер по защите системы видеонаблюдения за выборами с учетом кибератак, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Пришлось принять ряд мер с учетом кибератак, киберугроз, чтобы защитить эту систему (видеонаблюдения - ред.), чтобы она работала очень надежно во время выборов", - сказала Памфилова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Она отметила, что ЦИК также предпринимает меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. "И очень хорошо, что в большинстве регионов, там, где идут крупные кампании, наши коллеги предусмотрительно приняли решения о трехдневном голосовании", - добавила Памфилова.

https://ria.ru/20220819/vybory-1810879440.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, владимир путин, россия, элла памфилова, цик рф