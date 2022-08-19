Рейтинг@Mail.ru
Систему видеонаблюдения на выборах защитили от кибератак - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/vybory-1810882779.html
Систему видеонаблюдения на выборах защитили от кибератак
Систему видеонаблюдения на выборах защитили от кибератак - РИА Новости, 19.08.2022
Систему видеонаблюдения на выборах защитили от кибератак
Центральной избирательной комиссии РФ пришлось принять ряд мер по защите системы видеонаблюдения за выборами с учетом кибератак, заявила глава ЦИК Элла... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T21:22
2022-08-19T21:22
политика
владимир путин
россия
элла памфилова
цик рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/54535/31/545353163_0:0:2935:1650_1920x0_80_0_0_5f5938b8a485149c89dbd795d20a5a6a.jpg
СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Центральной избирательной комиссии РФ пришлось принять ряд мер по защите системы видеонаблюдения за выборами с учетом кибератак, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Пришлось принять ряд мер с учетом кибератак, киберугроз, чтобы защитить эту систему (видеонаблюдения - ред.), чтобы она работала очень надежно во время выборов", - сказала Памфилова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Она отметила, что ЦИК также предпринимает меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. "И очень хорошо, что в большинстве регионов, там, где идут крупные кампании, наши коллеги предусмотрительно приняли решения о трехдневном голосовании", - добавила Памфилова.
https://ria.ru/20220819/vybory-1810879440.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/54535/31/545353163_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_a1c562b01b8fde708417d23fe1d523d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, россия, элла памфилова, цик рф
Политика, Владимир Путин, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
21:22 19.08.2022
 
Систему видеонаблюдения на выборах защитили от кибератак

Памфилова: ЦИК пришлось принять меры по защите видеонаблюдения на выборах из-за кибератак

© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкМонтаж веб-камер на избирательных участках
Монтаж веб-камер на избирательных участках - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Монтаж веб-камер на избирательных участках. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Центральной избирательной комиссии РФ пришлось принять ряд мер по защите системы видеонаблюдения за выборами с учетом кибератак, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Пришлось принять ряд мер с учетом кибератак, киберугроз, чтобы защитить эту систему (видеонаблюдения - ред.), чтобы она работала очень надежно во время выборов", - сказала Памфилова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 21:00
Памфилова заявила о прозрачности избирательной системы в России
Она отметила, что ЦИК также предпринимает меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. "И очень хорошо, что в большинстве регионов, там, где идут крупные кампании, наши коллеги предусмотрительно приняли решения о трехдневном голосовании", - добавила Памфилова.
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала