https://ria.ru/20220819/vooruzhenie-1810862950.html

США могут поставить Украине новые виды вооружения

США могут поставить Украине новые виды вооружения - РИА Новости, 19.08.2022

США могут поставить Украине новые виды вооружения

США изучают возможности поставок новых вооружений Украине, которые "позволят изменить ситуацию на поле боя" на юге и востоке страны, заявила в пятницу... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T19:08

2022-08-19T19:08

2022-08-19T19:11

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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. США изучают возможности поставок новых вооружений Украине, которые "позволят изменить ситуацию на поле боя" на юге и востоке страны, заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона."Мы также изучаем, какие новые вооружения могут быть поставлены, чтобы обеспечить успех украинской армии в изменении ситуации на поле боя в южных и восточных районах страны", - сказала чиновница на брифинге.В пятницу США объявили о выделении нового транша военной помощи Киеву на сумму 775 миллионов долларов, он включает в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

https://ria.ru/20220819/putin-1810760939.html

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сша, украина, министерство обороны сша, в мире, киев