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США могут поставить Украине новые виды вооружения - РИА Новости, 19.08.2022
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США могут поставить Украине новые виды вооружения
США могут поставить Украине новые виды вооружения - РИА Новости, 19.08.2022
США могут поставить Украине новые виды вооружения
США изучают возможности поставок новых вооружений Украине, которые "позволят изменить ситуацию на поле боя" на юге и востоке страны, заявила в пятницу... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:08
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сша
украина
министерство обороны сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. США изучают возможности поставок новых вооружений Украине, которые "позволят изменить ситуацию на поле боя" на юге и востоке страны, заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона."Мы также изучаем, какие новые вооружения могут быть поставлены, чтобы обеспечить успех украинской армии в изменении ситуации на поле боя в южных и восточных районах страны", - сказала чиновница на брифинге.В пятницу США объявили о выделении нового транша военной помощи Киеву на сумму 775 миллионов долларов, он включает в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.
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сша, украина, министерство обороны сша, в мире, киев
США, Украина, Министерство обороны США, В мире, Киев
19:08 19.08.2022 (обновлено: 19:11 19.08.2022)
 
США могут поставить Украине новые виды вооружения

Пентагон: США могут поставить Украине новые виды оружия для изменения ситуации на поле боя

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. США изучают возможности поставок новых вооружений Украине, которые "позволят изменить ситуацию на поле боя" на юге и востоке страны, заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона.
"Мы также изучаем, какие новые вооружения могут быть поставлены, чтобы обеспечить успех украинской армии в изменении ситуации на поле боя в южных и восточных районах страны", - сказала чиновница на брифинге.
В пятницу США объявили о выделении нового транша военной помощи Киеву на сумму 775 миллионов долларов, он включает в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.
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