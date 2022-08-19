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США могут поставить Украине новые виды вооружения
США могут поставить Украине новые виды вооружения - РИА Новости, 19.08.2022
США могут поставить Украине новые виды вооружения
США изучают возможности поставок новых вооружений Украине, которые "позволят изменить ситуацию на поле боя" на юге и востоке страны, заявила в пятницу... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:08
2022-08-19T19:08
2022-08-19T19:11
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. США изучают возможности поставок новых вооружений Украине, которые "позволят изменить ситуацию на поле боя" на юге и востоке страны, заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона."Мы также изучаем, какие новые вооружения могут быть поставлены, чтобы обеспечить успех украинской армии в изменении ситуации на поле боя в южных и восточных районах страны", - сказала чиновница на брифинге.В пятницу США объявили о выделении нового транша военной помощи Киеву на сумму 775 миллионов долларов, он включает в том числе боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.
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сша, украина, министерство обороны сша, в мире, киев
США, Украина, Министерство обороны США, В мире, Киев
19:08 19.08.2022 (обновлено: 19:11 19.08.2022)
США могут поставить Украине новые виды вооружения
Пентагон: США могут поставить Украине новые виды оружия для изменения ситуации на поле боя