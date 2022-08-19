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Луценко: к новому учебному году на Вологодчине отремонтировано 18 школ - РИА Новости, 19.08.2022
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https://ria.ru/20220819/vologodchina-1810767342.html
Луценко: к новому учебному году на Вологодчине отремонтировано 18 школ
Луценко: к новому учебному году на Вологодчине отремонтировано 18 школ - РИА Новости, 19.08.2022
Луценко: к новому учебному году на Вологодчине отремонтировано 18 школ
К началу нового учебного года в Вологодской области отремонтировано 18 школ из 47, которые жители региона поручили депутатам включить в перечень приоритетных... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:52
2022-08-19T14:52
вологодская область
школы
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 19 авг - РИА Новости. К началу нового учебного года в Вологодской области отремонтировано 18 школ из 47, которые жители региона поручили депутатам включить в перечень приоритетных объектов для ремонта в рамках Народной программы, сообщил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко."В настоящее время ремонтные работы завершены в 18 школах в десяти районах области. Это 35% от общего числа школьных объектов, которые были включены в Народную программу на три года. Остальные объекты находятся на заключительной стадии готовности – работы выполнены более, чем на 80%", - приводятся в сообщении слова Луценко.Кроме того, сообщил он, 1 сентября примет первых учеников новая школа №26 на 1000 мест в Вологде, построенная в рамках нацпроекта "Образование".
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школы, андрей луценко
Вологодская область, Школы, Андрей Луценко
14:52 19.08.2022
 

Луценко: к новому учебному году на Вологодчине отремонтировано 18 школ

© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкРемонт школы
Ремонт школы - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Владимир Горовых
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Ремонт школы
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 19 авг - РИА Новости. К началу нового учебного года в Вологодской области отремонтировано 18 школ из 47, которые жители региона поручили депутатам включить в перечень приоритетных объектов для ремонта в рамках Народной программы, сообщил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.
"В настоящее время ремонтные работы завершены в 18 школах в десяти районах области. Это 35% от общего числа школьных объектов, которые были включены в Народную программу на три года. Остальные объекты находятся на заключительной стадии готовности – работы выполнены более, чем на 80%", - приводятся в сообщении слова Луценко.
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17 августа, 10:27Вологодская область
На Вологодчине создадут центр военно-патриотического воспитания
Кроме того, сообщил он, 1 сентября примет первых учеников новая школа №26 на 1000 мест в Вологде, построенная в рамках нацпроекта "Образование".
 
Вологодская областьШколыАндрей Луценко
 
 
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