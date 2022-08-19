https://ria.ru/20220819/vologodchina-1810767342.html

Луценко: к новому учебному году на Вологодчине отремонтировано 18 школ

Луценко: к новому учебному году на Вологодчине отремонтировано 18 школ - РИА Новости, 19.08.2022

Луценко: к новому учебному году на Вологодчине отремонтировано 18 школ

К началу нового учебного года в Вологодской области отремонтировано 18 школ из 47, которые жители региона поручили депутатам включить в перечень приоритетных... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:52

2022-08-19T14:52

2022-08-19T14:52

вологодская область

школы

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 19 авг - РИА Новости. К началу нового учебного года в Вологодской области отремонтировано 18 школ из 47, которые жители региона поручили депутатам включить в перечень приоритетных объектов для ремонта в рамках Народной программы, сообщил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко."В настоящее время ремонтные работы завершены в 18 школах в десяти районах области. Это 35% от общего числа школьных объектов, которые были включены в Народную программу на три года. Остальные объекты находятся на заключительной стадии готовности – работы выполнены более, чем на 80%", - приводятся в сообщении слова Луценко.Кроме того, сообщил он, 1 сентября примет первых учеников новая школа №26 на 1000 мест в Вологде, построенная в рамках нацпроекта "Образование".

https://ria.ru/20220817/vologodchina-1810153618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

школы, андрей луценко