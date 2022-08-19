https://ria.ru/20220819/vologodchina-1810767342.html
Луценко: к новому учебному году на Вологодчине отремонтировано 18 школ
Луценко: к новому учебному году на Вологодчине отремонтировано 18 школ - РИА Новости, 19.08.2022
Луценко: к новому учебному году на Вологодчине отремонтировано 18 школ
К началу нового учебного года в Вологодской области отремонтировано 18 школ из 47, которые жители региона поручили депутатам включить в перечень приоритетных... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:52
2022-08-19T14:52
2022-08-19T14:52
вологодская область
школы
андрей луценко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745633744_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_d4f729a27fc92aa4d6f4c28abbfb488b.jpg
ВОЛОГДА, 19 авг - РИА Новости. К началу нового учебного года в Вологодской области отремонтировано 18 школ из 47, которые жители региона поручили депутатам включить в перечень приоритетных объектов для ремонта в рамках Народной программы, сообщил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко."В настоящее время ремонтные работы завершены в 18 школах в десяти районах области. Это 35% от общего числа школьных объектов, которые были включены в Народную программу на три года. Остальные объекты находятся на заключительной стадии готовности – работы выполнены более, чем на 80%", - приводятся в сообщении слова Луценко.Кроме того, сообщил он, 1 сентября примет первых учеников новая школа №26 на 1000 мест в Вологде, построенная в рамках нацпроекта "Образование".
https://ria.ru/20220817/vologodchina-1810153618.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745633744_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_e87f0d427dcb05cab7f5cfef24fcd7b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
школы, андрей луценко
Вологодская область, Школы, Андрей Луценко
ВОЛОГДА, 19 авг - РИА Новости. К началу нового учебного года в Вологодской области отремонтировано 18 школ из 47, которые жители региона поручили депутатам включить в перечень приоритетных объектов для ремонта в рамках Народной программы, сообщил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.
"В настоящее время ремонтные работы завершены в 18 школах в десяти районах области. Это 35% от общего числа школьных объектов, которые были включены в Народную программу на три года. Остальные объекты находятся на заключительной стадии готовности – работы выполнены более, чем на 80%", - приводятся в сообщении слова Луценко.
Кроме того, сообщил он, 1 сентября примет первых учеников новая школа №26 на 1000 мест в Вологде
, построенная в рамках нацпроекта "Образование".