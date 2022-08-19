https://ria.ru/20220819/vodoprovod-1810632847.html

Реконструкцию водопровода "Благовещенск – Аэропорт" завершат в 2024 году

Реконструкцию водопровода "Благовещенск – Аэропорт" завершат в 2024 году - РИА Новости, 19.08.2022

Реконструкцию водопровода "Благовещенск – Аэропорт" завершат в 2024 году

Реконструкцию городского водопровода "Благовещенск – Аэропорт" с учетом потребностей приамурского села Чигири планируется завершить в 2024 году, сообщил министр РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T05:14

2022-08-19T05:14

2022-08-19T05:14

общество

благовещенский район

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг - РИА Новости. Реконструкцию городского водопровода "Благовещенск – Аэропорт" с учетом потребностей приамурского села Чигири планируется завершить в 2024 году, сообщил министр ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов.Губернатор Приамурья Василий Орлов посетил с рабочим визитом Благовещенский район. Он провел встречу с местной администрацией, представителями сельских поселений, предприятий и общественностью района. Главной темой обсуждения стало обеспечение стабильного водоснабжения села Чигири. Один из путей решения - масштабная реконструкция городского водопровода "Благовещенск – Аэропорт".На территории населенного пункта действует ряд систем водоснабжения, основными источниками которых служат скважины и транзитный водовод "Благовещенск – Аэропорт", снабжающий кварталы многоквартирной застройки, подключенной по пути следования. Обеспеченность централизованным водоснабжением потребителей составляет 32%.Как рассказал и.о. главы администрации Благовещенского района Денис Салтыков, присоединить к централизованным сетям водоснабжения большее число жителей нет технической возможности. Более того, из-за строительства нового жилья и появления частных скважин уровень воды в домах чигиринцев понижается. Неупорядоченная частная застройка в селе привела к тому, что многие дома невозможно подключить к центральной системе, поэтому здесь будет обеспечено локальное водоснабжение: привозная вода либо собственный источник, уточняют областные власти.По словам главы Приамурья, в Чигирях проблемы копились годами. Так, помимо сферы ЖКХ, в селе не хватает социальной инфраструктуры и дорог. "Очевидно, что Чигири и Благовещенск находятся настолько рядом, что необходимо начать синхронизовать их планы развития в единое целое и отработать всю инфраструктуру. В частности, совместно проработать схему дорожно-уличного движения в районе "чигиринских полей", где идет большая жилищная застройка. Здесь планируется возведение до 500 тысяч квадратных метров жилья, строительство социальных объектов - поликлиник, ФОКа, школы, детского сада", - констатировал Орлов на встрече, добавив, что построенная в прошлом году улица Василенко "уже не справляется с существующей пропускной способностью".Тему дорог затронул также и один из жителей села Чигири. Он сообщил, что улица Центральная не безопасна для людей, особенно детей, которые добираются по ней в школу. Часто не работают светофоры, случаются ДТП и ездит большегрузный транспорт, который разбивает дорогу.По данным регионального минтранса, из областного дорожного фонда на ремонт улицы Центральная уже выделены средства, подрядчик в ближайшее время зайдет на объект.На встрече также обсудили один из актуальных вопросов большинства сел Благовещенского района, подверженных затоплению во время ежегодных паводков. Житель села Гродеково поинтересовался, когда будет сделано берегоукрепление в селах Гродеково, Усть-Ивановка, Владимировка, и будут ли исключены населенные пункты из зон затопления после строительства дамбы. Глава области напомнил, что ее проектированием уже занимаются специалисты. Предварительная стоимость - 5,6 миллиарда рублей. В этом году начнется завоз инертных материалов. До 2025 года дамба должна быть построена, заверил Орлов."Пока дамба не будет построена и мы не убедимся, что она надежно защищает села и их жителей от большой воды, населенные пункты не будут исключены из зон затопления. Это значит, что никакого нового строительства и развития на этих территориях не будет. Ремонтировать будем, а развивать - нет", - разъяснил глава региона.В завершение встречи губернатор рассказал о возможностях Благовещенского района, связанных с близким расположением с областным центром, которые необходимо использовать команде и.о. главы администрации района для развития своих территорий.

https://ria.ru/20220728/priamurskaya-1805475166.html

https://ria.ru/20220803/priamure-1806889317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, благовещенский район, благовещенск