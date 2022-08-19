https://ria.ru/20220819/vodoprovod-1810632847.html
Реконструкцию водопровода "Благовещенск – Аэропорт" завершат в 2024 году
Реконструкцию водопровода "Благовещенск – Аэропорт" завершат в 2024 году - РИА Новости, 19.08.2022
Реконструкцию водопровода "Благовещенск – Аэропорт" завершат в 2024 году
Реконструкцию городского водопровода "Благовещенск – Аэропорт" с учетом потребностей приамурского села Чигири планируется завершить в 2024 году, сообщил министр РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T05:14
2022-08-19T05:14
2022-08-19T05:14
общество
благовещенский район
благовещенск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732786048_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_168afc6786e105d975e1772239b3ab83.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг - РИА Новости. Реконструкцию городского водопровода "Благовещенск – Аэропорт" с учетом потребностей приамурского села Чигири планируется завершить в 2024 году, сообщил министр ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов.Губернатор Приамурья Василий Орлов посетил с рабочим визитом Благовещенский район. Он провел встречу с местной администрацией, представителями сельских поселений, предприятий и общественностью района. Главной темой обсуждения стало обеспечение стабильного водоснабжения села Чигири. Один из путей решения - масштабная реконструкция городского водопровода "Благовещенск – Аэропорт".На территории населенного пункта действует ряд систем водоснабжения, основными источниками которых служат скважины и транзитный водовод "Благовещенск – Аэропорт", снабжающий кварталы многоквартирной застройки, подключенной по пути следования. Обеспеченность централизованным водоснабжением потребителей составляет 32%.Как рассказал и.о. главы администрации Благовещенского района Денис Салтыков, присоединить к централизованным сетям водоснабжения большее число жителей нет технической возможности. Более того, из-за строительства нового жилья и появления частных скважин уровень воды в домах чигиринцев понижается. Неупорядоченная частная застройка в селе привела к тому, что многие дома невозможно подключить к центральной системе, поэтому здесь будет обеспечено локальное водоснабжение: привозная вода либо собственный источник, уточняют областные власти.По словам главы Приамурья, в Чигирях проблемы копились годами. Так, помимо сферы ЖКХ, в селе не хватает социальной инфраструктуры и дорог. "Очевидно, что Чигири и Благовещенск находятся настолько рядом, что необходимо начать синхронизовать их планы развития в единое целое и отработать всю инфраструктуру. В частности, совместно проработать схему дорожно-уличного движения в районе "чигиринских полей", где идет большая жилищная застройка. Здесь планируется возведение до 500 тысяч квадратных метров жилья, строительство социальных объектов - поликлиник, ФОКа, школы, детского сада", - констатировал Орлов на встрече, добавив, что построенная в прошлом году улица Василенко "уже не справляется с существующей пропускной способностью".Тему дорог затронул также и один из жителей села Чигири. Он сообщил, что улица Центральная не безопасна для людей, особенно детей, которые добираются по ней в школу. Часто не работают светофоры, случаются ДТП и ездит большегрузный транспорт, который разбивает дорогу.По данным регионального минтранса, из областного дорожного фонда на ремонт улицы Центральная уже выделены средства, подрядчик в ближайшее время зайдет на объект.На встрече также обсудили один из актуальных вопросов большинства сел Благовещенского района, подверженных затоплению во время ежегодных паводков. Житель села Гродеково поинтересовался, когда будет сделано берегоукрепление в селах Гродеково, Усть-Ивановка, Владимировка, и будут ли исключены населенные пункты из зон затопления после строительства дамбы. Глава области напомнил, что ее проектированием уже занимаются специалисты. Предварительная стоимость - 5,6 миллиарда рублей. В этом году начнется завоз инертных материалов. До 2025 года дамба должна быть построена, заверил Орлов."Пока дамба не будет построена и мы не убедимся, что она надежно защищает села и их жителей от большой воды, населенные пункты не будут исключены из зон затопления. Это значит, что никакого нового строительства и развития на этих территориях не будет. Ремонтировать будем, а развивать - нет", - разъяснил глава региона.В завершение встречи губернатор рассказал о возможностях Благовещенского района, связанных с близким расположением с областным центром, которые необходимо использовать команде и.о. главы администрации района для развития своих территорий.
https://ria.ru/20220728/priamurskaya-1805475166.html
https://ria.ru/20220803/priamure-1806889317.html
благовещенский район
благовещенск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732786048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b112d09f3d832fee9a53600058086f23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, благовещенский район, благовещенск
Общество, Благовещенский район, Благовещенск
Реконструкцию водопровода "Благовещенск – Аэропорт" завершат в 2024 году
Реконструкцию городского водопровода "Благовещенск – Аэропорт" завершат в 2024 году
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг - РИА Новости. Реконструкцию городского водопровода "Благовещенск – Аэропорт" с учетом потребностей приамурского села Чигири планируется завершить в 2024 году, сообщил министр ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов.
Губернатор Приамурья Василий Орлов
посетил с рабочим визитом Благовещенский район
. Он провел встречу с местной администрацией, представителями сельских поселений, предприятий и общественностью района. Главной темой обсуждения стало обеспечение стабильного водоснабжения села Чигири. Один из путей решения - масштабная реконструкция городского водопровода "Благовещенск – Аэропорт".
"Сегодня идет работа по его проектированию с учетом потребностей Чигирей. Реконструкцию объекта планируется завершить в 2024 году. В дальнейшем рассматриваем возможность строительства повысительной насосной станции. Тогда для потребителей, подключенных к централизованной системе водоснабжения, проблема будет снята", - цитирует пресс-служба областного правительства министра ЖКХ Алексея Тарасова.
На территории населенного пункта действует ряд систем водоснабжения, основными источниками которых служат скважины и транзитный водовод "Благовещенск – Аэропорт", снабжающий кварталы многоквартирной застройки, подключенной по пути следования. Обеспеченность централизованным водоснабжением потребителей составляет 32%.
Как рассказал и.о. главы администрации Благовещенского района Денис Салтыков, присоединить к централизованным сетям водоснабжения большее число жителей нет технической возможности. Более того, из-за строительства нового жилья и появления частных скважин уровень воды в домах чигиринцев понижается. Неупорядоченная частная застройка в селе привела к тому, что многие дома невозможно подключить к центральной системе, поэтому здесь будет обеспечено локальное водоснабжение: привозная вода либо собственный источник, уточняют областные власти.
По словам главы Приамурья, в Чигирях проблемы копились годами. Так, помимо сферы ЖКХ, в селе не хватает социальной инфраструктуры и дорог. "Очевидно, что Чигири и Благовещенск
находятся настолько рядом, что необходимо начать синхронизовать их планы развития в единое целое и отработать всю инфраструктуру. В частности, совместно проработать схему дорожно-уличного движения в районе "чигиринских полей", где идет большая жилищная застройка. Здесь планируется возведение до 500 тысяч квадратных метров жилья, строительство социальных объектов - поликлиник, ФОКа, школы, детского сада", - констатировал Орлов на встрече, добавив, что построенная в прошлом году улица Василенко "уже не справляется с существующей пропускной способностью".
Тему дорог затронул также и один из жителей села Чигири. Он сообщил, что улица Центральная не безопасна для людей, особенно детей, которые добираются по ней в школу. Часто не работают светофоры, случаются ДТП и ездит большегрузный транспорт, который разбивает дорогу.
"У главы Благовещенского района достаточно полномочий, чтобы регулировать движение большегрузного транспорта по местным дорогам, тем более только что отремонтированным. Установите запрещающие знаки, проведите встречи с владельцами карьеров, которые находятся по аэропортовской трассе и пользуются проездом через Чигири", - обратился к местным властям губернатор.
По данным регионального минтранса, из областного дорожного фонда на ремонт улицы Центральная уже выделены средства, подрядчик в ближайшее время зайдет на объект.
На встрече также обсудили один из актуальных вопросов большинства сел Благовещенского района, подверженных затоплению во время ежегодных паводков. Житель села Гродеково поинтересовался, когда будет сделано берегоукрепление в селах Гродеково, Усть-Ивановка, Владимировка, и будут ли исключены населенные пункты из зон затопления после строительства дамбы. Глава области напомнил, что ее проектированием уже занимаются специалисты. Предварительная стоимость - 5,6 миллиарда рублей. В этом году начнется завоз инертных материалов. До 2025 года дамба должна быть построена, заверил Орлов.
"Пока дамба не будет построена и мы не убедимся, что она надежно защищает села и их жителей от большой воды, населенные пункты не будут исключены из зон затопления. Это значит, что никакого нового строительства и развития на этих территориях не будет. Ремонтировать будем, а развивать - нет", - разъяснил глава региона.
В завершение встречи губернатор рассказал о возможностях Благовещенского района, связанных с близким расположением с областным центром, которые необходимо использовать команде и.о. главы администрации района для развития своих территорий.