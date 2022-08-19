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В МИД рассчитывают, что США выдадут визы Лаврову и российской делегации

В МИД рассчитывают, что США выдадут визы Лаврову и российской делегации - РИА Новости, 19.08.2022

В МИД рассчитывают, что США выдадут визы Лаврову и российской делегации

Москва рассчитывает, что США не пойдут на скандал и выдадут визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и делегации для посещения недели высокого уровня ГА... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:59

2022-08-19T12:59

2022-08-19T12:59

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва рассчитывает, что США не пойдут на скандал и выдадут визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и делегации для посещения недели высокого уровня ГА ООН, заявил в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков.Он отметил, что секретариат ООН мог бы на данный момент "сделать больше" для разрешения вопроса, но "пока мы не видим особой активности и продолжим работу"."Мы рассчитываем, что все же нового скандала вокруг этого не будет и американцы здраво подойдут к этой ситуации", - сказал Рябков в интервью "России 1".

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