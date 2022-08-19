https://ria.ru/20220819/vef-2022-1810663708.html
Перспективы малого бизнеса в ДФО обсудят на ВЭФ-2022
Перспективы малого бизнеса в ДФО обсудят на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 19.08.2022
Перспективы малого бизнеса в ДФО обсудят на ВЭФ-2022
Дальний Восток – это уникальный регион, который обладает разнообразными характеристиками, что позволяет строить здесь любой бизнес. Однако особенности... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:34
2022-08-19T10:34
2022-08-19T10:34
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810662722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9436de9661d3543dd40aa7200206956d.jpg
МОСКВА, 19 авг - Фонд "Росконгресс". Дальний Восток – это уникальный регион, который обладает разнообразными характеристиками, что позволяет строить здесь любой бизнес. Однако особенности расположения макрорегиона и устройства рынка диктуют направления для развития. Рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона становятся все более привлекательными для предпринимателей Дальнего Востока. Перспективы работы предприятий малого бизнеса обсудят на одной из сессий деловой программы VII Восточного экономического форума, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке.В дальневосточных регионах существует большое количество ярких экспортных проектов. Со стороны государства реализуется множество инициатив и мер поддержки на данной территории. Однако до сих пор существует ряд вопросов, требующих решения. Участники сессии на полях ВЭФ-2022 обсудят, что и как экспортирует МСП, как развить сферу сбора, заготовки и переработки дикоросов и превратить ее в большую возможность для МСП и самозанятых, с какими сложностями сталкиваются предприниматели при экспорте и каковы пути их решения.Среди приглашенных спикеров – президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин."Для решения текущих задач, роста и перезагрузки экономики необходимо уделять большое внимание экспорту – в частности, наращиванию его объемов. Регионы Дальнего Востока обладают высоким потенциалом для его увеличения, однако для эффективности этих процессов необходимо устранить проблемы, с которыми сталкивается малый бизнес в этом округе. На профильной сессии в рамках Восточного экономического форума мы как раз подробно остановимся на точках ростах сектора МСП и факторах, влияющих на рост конкурентоспособности в ДФО", – прокомментировал Александр Калинин.Развитие экспортного потенциала Дальневосточного федерального округа упирается в санитарные запреты, трудности с доставкой продукции и отсутствие соответствующих терминалов и инфраструктуры, сложности с платежами. В регионе, в дополнение к имеющимся объективным факторам, затрудняющим ведение предпринимательской деятельности в целом и экспорта в частности, – суровому климату, недостатку качественной дорожной сети, удаленной логистике, неразвитости авиации общего назначения, низкой плотности населения, отсутствию сервиса – добавляется существенная тарифная и налоговая нагрузка. В настоящее время свою продукцию экспортирует всего 1% предприятий малого и среднего бизнеса, в то время как данный показатель в Японии достигает 70%, а в Китае – более 50%.Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема Форума – "На пути к многополярному миру".Подробная информация об архитектуре деловой программы ВЭФ-2022 – на официальном сайте: forumvostok.ru. Организатор Восточного экономического форума – Фонд "Росконгресс".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810662722_180:336:2462:2048_1920x0_80_0_0_552956f68525063d625b8774a398ef53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 19 авг - Фонд "Росконгресс". Дальний Восток – это уникальный регион, который обладает разнообразными характеристиками, что позволяет строить здесь любой бизнес. Однако особенности расположения макрорегиона и устройства рынка диктуют направления для развития. Рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона становятся все более привлекательными для предпринимателей Дальнего Востока. Перспективы работы предприятий малого бизнеса обсудят на одной из сессий деловой программы VII Восточного экономического форума, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке.
В дальневосточных регионах существует большое количество ярких экспортных проектов. Со стороны государства реализуется множество инициатив и мер поддержки на данной территории. Однако до сих пор существует ряд вопросов, требующих решения. Участники сессии на полях ВЭФ-2022 обсудят, что и как экспортирует МСП, как развить сферу сбора, заготовки и переработки дикоросов и превратить ее в большую возможность для МСП и самозанятых, с какими сложностями сталкиваются предприниматели при экспорте и каковы пути их решения.
Среди приглашенных спикеров – президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин.
"Для решения текущих задач, роста и перезагрузки экономики необходимо уделять большое внимание экспорту – в частности, наращиванию его объемов. Регионы Дальнего Востока обладают высоким потенциалом для его увеличения, однако для эффективности этих процессов необходимо устранить проблемы, с которыми сталкивается малый бизнес в этом округе. На профильной сессии в рамках Восточного экономического форума мы как раз подробно остановимся на точках ростах сектора МСП и факторах, влияющих на рост конкурентоспособности в ДФО", – прокомментировал Александр Калинин.
Развитие экспортного потенциала Дальневосточного федерального округа упирается в санитарные запреты, трудности с доставкой продукции и отсутствие соответствующих терминалов и инфраструктуры, сложности с платежами. В регионе, в дополнение к имеющимся объективным факторам, затрудняющим ведение предпринимательской деятельности в целом и экспорта в частности, – суровому климату, недостатку качественной дорожной сети, удаленной логистике, неразвитости авиации общего назначения, низкой плотности населения, отсутствию сервиса – добавляется существенная тарифная и налоговая нагрузка. В настоящее время свою продукцию экспортирует всего 1% предприятий малого и среднего бизнеса, в то время как данный показатель в Японии достигает 70%, а в Китае – более 50%.
Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема Форума – "На пути к многополярному миру".
Подробная информация об архитектуре деловой программы ВЭФ-2022 – на официальном сайте: forumvostok.ru. Организатор Восточного экономического форума – Фонд "Росконгресс".
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.