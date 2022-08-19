https://ria.ru/20220819/vef-1810768861.html
Кобяков: новые финансовые модели и логистические цепочки обсудят на ВЭФ
Кобяков: новые финансовые модели и логистические цепочки обсудят на ВЭФ - РИА Новости, 19.08.2022
Кобяков: новые финансовые модели и логистические цепочки обсудят на ВЭФ
Новые экономические и финансовые модели, логистические цепочки и будущее различных отраслей экономики обсудят в ходе Восточного экономического форума, сообщил... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:58
2022-08-19T14:58
2022-08-19T14:58
россия
антон кобяков
восточный экономический форум (вэф)
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Новые экономические и финансовые модели, логистические цепочки и будущее различных отраслей экономики обсудят в ходе Восточного экономического форума, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Деловая программа опубликована на сайте форума."Деловая программа Восточного экономического форума подготовлена с учетом изменений на мировой экономической арене. В этом году большое внимание будет уделено новым экономическим и финансовым моделям, логистическим цепочкам, будущему различных отраслей экономики", - заявил Кобяков, его слова приводит фонд "Росконгресс".Как отметил вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, ВЭФ стал одним из ключевых инструментов развития российского Дальнего Востока, визитной карточкой макрорегиона.Сессии в деловой программе форума разделены на шесть тематических блоков: "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением", "Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей", "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?", "Создаем новое качество жизни для людей", "У каждого свой путь: логистика изменившегося мира" и "Патриотизм на смену толерантности".Ключевым мероприятием программы форума станет пленарное заседание.
https://ria.ru/20220818/vef-2022-1810400578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон кобяков, восточный экономический форум (вэф), фонд "росконгресс"
Россия, Антон Кобяков, Восточный экономический форум (ВЭФ), Фонд "Росконгресс"
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Новые экономические и финансовые модели, логистические цепочки и будущее различных отраслей экономики обсудят в ходе Восточного экономического форума, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). Деловая программа опубликована на сайте форума.
"Деловая программа Восточного экономического форума подготовлена с учетом изменений на мировой экономической арене. В этом году большое внимание будет уделено новым экономическим и финансовым моделям, логистическим цепочкам, будущему различных отраслей экономики", - заявил Кобяков, его слова приводит фонд "Росконгресс".
Как отметил вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, ВЭФ стал одним из ключевых инструментов развития российского Дальнего Востока
, визитной карточкой макрорегиона.
"На площадке форума ежегодно принимаются решения, имеющие большое значение как для России, так и для стран АТР, разрабатываются новые инструменты развития, заключаются знаковые инвестиционные контракты. Уверен, что VII Восточный экономический форум станет яркой страницей в истории развития дальневосточных территорий и будет способствовать их всестороннему развитию", - добавил Трутнев.
Сессии в деловой программе форума разделены на шесть тематических блоков: "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением", "Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей", "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?", "Создаем новое качество жизни для людей", "У каждого свой путь: логистика изменившегося мира" и "Патриотизм на смену толерантности".
Ключевым мероприятием программы форума станет пленарное заседание.