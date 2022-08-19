https://ria.ru/20220819/vef-1810768861.html

Кобяков: новые финансовые модели и логистические цепочки обсудят на ВЭФ

Кобяков: новые финансовые модели и логистические цепочки обсудят на ВЭФ - РИА Новости, 19.08.2022

Кобяков: новые финансовые модели и логистические цепочки обсудят на ВЭФ

Новые экономические и финансовые модели, логистические цепочки и будущее различных отраслей экономики обсудят в ходе Восточного экономического форума, сообщил... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:58

2022-08-19T14:58

2022-08-19T14:58

россия

антон кобяков

восточный экономический форум (вэф)

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Новые экономические и финансовые модели, логистические цепочки и будущее различных отраслей экономики обсудят в ходе Восточного экономического форума, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Деловая программа опубликована на сайте форума."Деловая программа Восточного экономического форума подготовлена с учетом изменений на мировой экономической арене. В этом году большое внимание будет уделено новым экономическим и финансовым моделям, логистическим цепочкам, будущему различных отраслей экономики", - заявил Кобяков, его слова приводит фонд "Росконгресс".Как отметил вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, ВЭФ стал одним из ключевых инструментов развития российского Дальнего Востока, визитной карточкой макрорегиона.Сессии в деловой программе форума разделены на шесть тематических блоков: "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением", "Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей", "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?", "Создаем новое качество жизни для людей", "У каждого свой путь: логистика изменившегося мира" и "Патриотизм на смену толерантности".Ключевым мероприятием программы форума станет пленарное заседание.

https://ria.ru/20220818/vef-2022-1810400578.html

россия

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Артем Смирнов

россия, антон кобяков, восточный экономический форум (вэф), фонд "росконгресс"