https://ria.ru/20220819/vaktsina-1810741713.html
Лукашенко анонсировал начало производства белорусской вакцины от COVID-19
Лукашенко анонсировал начало производства белорусской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 19.08.2022
Лукашенко анонсировал начало производства белорусской вакцины от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время республика начнет выпуск собственной вакцины против коронавируса. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:46
2022-08-19T13:46
2022-08-19T13:46
распространение коронавируса
в мире
белоруссия
коронавирус covid-19
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МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время республика начнет выпуск собственной вакцины против коронавируса.Как сообщила пресс-служба главы государства, во время рабочей поездки в Пружанский район Брестской области Лукашенко встретился с работниками сельхозпредприятия "Журавлиное" и местными жителями, которым в том числе рассказал, что в ближайшее время в Белоруссии начнут разливать свою вакцину от COVID-19."Мы закупили в те времена маски, средства защиты. Китайцы нам безвозмездно поставляли. Министр меня полгода назад спрашивает: что делать с этим? Я говорю: пусть лежит, пригодится. Всего у нас хватает. В ближайшее время свою вакцину начинаем разливать. Но еще раз говорю: излишне не парьтесь", - сказал Лукашенко.Глава государства напомнил, что всегда советовал гражданам излишне не переживать по поводу коронавируса, и призвал заботиться о своем здоровье. "Если ведешь нормальный образ жизни, тебе не надо бояться болезней, и особенно этих. Поэтому надо упираться, надо работать. Кто хочет жить, тот следит за своим здоровьем", - заявил он.Президент заметил, что коронавирус, который сейчас фиксируется в стране, "в основном лечат дома". "Он не такой уже (как был на этапе появления – ред.), становится сезонным, как мы и ожидали. Хотите вакцинироваться? Наверное, надо, вакцинируйтесь. Я не вакцинировался, но, наверное, надо", - добавил Лукашенко.Ранее замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач страны Александр Тарасенко сообщал, что Белоруссия начнет промышленное производство собственной вакцины против коронавируса в конце 2023 года – начале 2024 года. Ему будет предшествовать опытно-промышленное производство, в настоящее время для этого идет трансфер вакцины. Минздрав Белоруссии до этого, на этапе начала инвестиционного проекта, сообщал, что опытно-промышленную партию вакцины начнут производить в 2022 году.
https://ria.ru/20220819/koronavirus-1810636194.html
https://ria.ru/20220819/effektivnost-1810635144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, Белоруссия, Коронавирус COVID-19
Лукашенко анонсировал начало производства белорусской вакцины от COVID-19
Лукашенко заявил, что в ближайшее время Белоруссия начнет производить вакцину от COVID-19
МИНСК, 19 авг – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что в ближайшее время республика начнет выпуск собственной вакцины против коронавируса.
Как сообщила пресс-служба главы государства, во время рабочей поездки в Пружанский район Брестской области
Лукашенко встретился с работниками сельхозпредприятия "Журавлиное" и местными жителями, которым в том числе рассказал, что в ближайшее время в Белоруссии
начнут разливать свою вакцину от COVID-19.
"Мы закупили в те времена маски, средства защиты. Китайцы нам безвозмездно поставляли. Министр меня полгода назад спрашивает: что делать с этим? Я говорю: пусть лежит, пригодится. Всего у нас хватает. В ближайшее время свою вакцину начинаем разливать. Но еще раз говорю: излишне не парьтесь", - сказал Лукашенко.
Глава государства напомнил, что всегда советовал гражданам излишне не переживать по поводу коронавируса, и призвал заботиться о своем здоровье. "Если ведешь нормальный образ жизни, тебе не надо бояться болезней, и особенно этих. Поэтому надо упираться, надо работать. Кто хочет жить, тот следит за своим здоровьем", - заявил он.
Президент заметил, что коронавирус, который сейчас фиксируется в стране, "в основном лечат дома". "Он не такой уже (как был на этапе появления – ред.), становится сезонным, как мы и ожидали. Хотите вакцинироваться? Наверное, надо, вакцинируйтесь. Я не вакцинировался, но, наверное, надо", - добавил Лукашенко.
Ранее замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач страны Александр Тарасенко сообщал, что Белоруссия начнет промышленное производство собственной вакцины против коронавируса в конце 2023 года – начале 2024 года. Ему будет предшествовать опытно-промышленное производство, в настоящее время для этого идет трансфер вакцины. Минздрав Белоруссии
до этого, на этапе начала инвестиционного проекта, сообщал, что опытно-промышленную партию вакцины начнут производить в 2022 году.