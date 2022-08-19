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Байдена назвали символом упадка США - РИА Новости, 19.08.2022
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Байдена назвали символом упадка США
Байдена назвали символом упадка США - РИА Новости, 19.08.2022
Байдена назвали символом упадка США
"Дряхлеющий" президент Джо Байден олицетворяет упадок Соединенных Штатов, при этом его чиновники "живут на всю катушку и воссоздают холодную войну", пишет в... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T05:49
2022-08-19T05:49
в мире
джо байден
дональд трамп
сша
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. "Дряхлеющий" президент Джо Байден олицетворяет упадок Соединенных Штатов, при этом его чиновники "живут на всю катушку и воссоздают холодную войну", пишет в статье для издания The Nation обозреватель Том Энгельгардт."Я не вижу ничего странного в том, что Джо Байден (в свои 80 — старейший президент в нашей истории) планирует снова баллотироваться в 2024 году. &lt;…&gt; Честно говоря, разве по-своему это не идеально? Я хочу сказать: что лучше олицетворяет упадок Америки, чем с каждым днем дряхлеющий президент?" – указывает автор.Как отмечает 78-летний Энгельгардт в подобном возрасте, что бы там ни говорили представители Белого дома, упадок — "это вторая натура"."Страна трещит по швам, а Джо и его чинуши живут на всю катушку и тщательно воссоздают холодную войну, которая закончилась три десятилетия назад. Поэтому вот что я могу сказать: добро пожаловать в более паршивую версию прошлого (на тот случай, если вы слишком молоды и его не застали)", - считает он.Как пишет автор, он родился в 1944 году в Америке – "свежесозданной империи", уже продемонстрировавшей "беспрецедентную глобальную мощь", и вскоре ей предстояла борьба против другой сверхдержавы — Советского Союза. А в 1991 году холодная война внезапно закончилась, и США остались в гордом одиночестве — единственной, казалось бы, сверхдержавой на планете Земля.При этом выяснилось, что высшие должностные лица в Вашингтоне оказались полны решимости превратить этот скоротечный момент "беспрецедентного глобального триумфа" в вечность, отмечает Энгельгардт. "Последовали войны, вторжения и всевозможные конфликты, призванные укрепить новый миропорядок. Все ждали "мирных дивидендов", обещанных американцам после окончания холодной войны. Однако после наступления "мира" возникло непреодолимое желание влить побольше налоговых долларов в Пентагон, уже раздутый "оборонный" бюджет и корпорации военно-промышленного комплекса — безотносительно реальных возможностей американских военных", - подчеркивает обозреватель.По его словам, победа Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года подвела итоги однополярного момента, а его триумф стал своеобразным "криком боли и протеста" против того, что за жизнь нескольких поколений США превратились из "великой" страны в "нечто не в пример более мрачное". Как считает Энгельгардт, американская демократия оказалась под невероятным давлением, а гигантские вооруженные силы США, за которыми стоит ВПК "невообразимых размеров и мощи", доказали полнейшую неспособность выиграть хоть что-либо значимое, несмотря на финансирование, "немыслимое даже в военное время"."Иными словами, наша Америка трещит по швам, и старейшая история человечества может измениться до неузнаваемости, ведь нам грозит упадок и крах вообще всего", - резюмирует он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220817/bayden-1810328581.html
https://ria.ru/20220815/ukraina-1809793870.html
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша, вооруженные силы сша
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Вооруженные силы США
05:49 19.08.2022
 
Байдена назвали символом упадка США

Обозреватель Энгельгардт: "дряхлеющий" президент Байден олицетворяет упадок США

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. "Дряхлеющий" президент Джо Байден олицетворяет упадок Соединенных Штатов, при этом его чиновники "живут на всю катушку и воссоздают холодную войну", пишет в статье для издания The Nation обозреватель Том Энгельгардт.
"Я не вижу ничего странного в том, что Джо Байден (в свои 80 — старейший президент в нашей истории) планирует снова баллотироваться в 2024 году. <…> Честно говоря, разве по-своему это не идеально? Я хочу сказать: что лучше олицетворяет упадок Америки, чем с каждым днем дряхлеющий президент?" – указывает автор.
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Как отмечает 78-летний Энгельгардт в подобном возрасте, что бы там ни говорили представители Белого дома, упадок — "это вторая натура".
"Страна трещит по швам, а Джо и его чинуши живут на всю катушку и тщательно воссоздают холодную войну, которая закончилась три десятилетия назад. Поэтому вот что я могу сказать: добро пожаловать в более паршивую версию прошлого (на тот случай, если вы слишком молоды и его не застали)", - считает он.
Как пишет автор, он родился в 1944 году в Америке – "свежесозданной империи", уже продемонстрировавшей "беспрецедентную глобальную мощь", и вскоре ей предстояла борьба против другой сверхдержавы — Советского Союза. А в 1991 году холодная война внезапно закончилась, и США остались в гордом одиночестве — единственной, казалось бы, сверхдержавой на планете Земля.
При этом выяснилось, что высшие должностные лица в Вашингтоне оказались полны решимости превратить этот скоротечный момент "беспрецедентного глобального триумфа" в вечность, отмечает Энгельгардт. "Последовали войны, вторжения и всевозможные конфликты, призванные укрепить новый миропорядок. Все ждали "мирных дивидендов", обещанных американцам после окончания холодной войны. Однако после наступления "мира" возникло непреодолимое желание влить побольше налоговых долларов в Пентагон, уже раздутый "оборонный" бюджет и корпорации военно-промышленного комплекса — безотносительно реальных возможностей американских военных", - подчеркивает обозреватель.
По его словам, победа Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года подвела итоги однополярного момента, а его триумф стал своеобразным "криком боли и протеста" против того, что за жизнь нескольких поколений США превратились из "великой" страны в "нечто не в пример более мрачное". Как считает Энгельгардт, американская демократия оказалась под невероятным давлением, а гигантские вооруженные силы США, за которыми стоит ВПК "невообразимых размеров и мощи", доказали полнейшую неспособность выиграть хоть что-либо значимое, несмотря на финансирование, "немыслимое даже в военное время".
"Иными словами, наша Америка трещит по швам, и старейшая история человечества может измениться до неузнаваемости, ведь нам грозит упадок и крах вообще всего", - резюмирует он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреДжо БайденДональд ТрампСШАВооруженные силы США
 
 
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