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Посол Украины в Австралии хочет получить участок, который арендовала Россия - РИА Новости, 19.08.2022
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Посол Украины в Австралии хочет получить участок, который арендовала Россия
Посол Украины в Австралии хочет получить участок, который арендовала Россия - РИА Новости, 19.08.2022
Посол Украины в Австралии хочет получить участок, который арендовала Россия
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко хочет, чтобы посольство заняло участок, который Канберра решила прекратить сдавать в аренду представительству РФ, РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:22
2022-08-19T14:09
в мире
австралия
россия
канберра
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко хочет, чтобы посольство заняло участок, который Канберра решила прекратить сдавать в аренду представительству РФ, в австралийской столице считают, что сейчас об этом размышлять "неуместно".Ранее Национальное столичное управление Австралии (NCA), занимающееся вопросами планирования и управления земельными ресурсами, уведомило Россию о решении прекратить сдавать в аренду земельный участок, права на который Москва приобрела с целью строительства нового здания посольства РФ."Украинское правительство арендует офис для посольства, и у меня нет резиденции, мы только арендовали небольшой таунхаус. Было бы неплохо, если бы могли получить этот земельный участок", - отметил Мирошниченко в интервью радио ABC, которое цитирует газета Guardian.Посол отметил, что официально обратится в Национальное столичное управление (NCA) как только получит одобрение от украинских властей.NCA в свою очередь заявило, что на данный момент "неуместно" размышлять об этом вопросе.Представитель российского посольства указал на то, что Канберра постоянно пытается помешать попыткам представительства защититься от шпионажа со стороны Австралии. "В современном мире посольства строят в соответствии с определенными стандартами безопасности, включая защиту против шпионажа со стороны принимающей страны... Австралийская сторона, мягко говоря, совсем не стремилась обеспечить это, что касается нового здания российского посольства в Канберре", - приводит Guardian слова представителя. Посольство добивается юридической консультации относительно решения столичных органов.Согласно газете, Мирошниченко посещает оборонные компании Австралии. По его словам, он надеется, что Австралия сможет предоставить Киеву средства обнаружения мин, телекоммуникационные технологии и другое оборудование. "Украина может непосредственно его закупить или правительство Австралии может купить его для Украины", - отметил он.Украинский посол также планирует приехать с визитом к министру торговли Австралии Дону Фаррелу.
https://ria.ru/20220817/avstraliya-1810149756.html
https://ria.ru/20220721/avstraliya-1804128176.html
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в мире, австралия, россия, канберра
В мире, Австралия, Россия, Канберра
13:22 19.08.2022 (обновлено: 14:09 19.08.2022)
 
Посол Украины в Австралии хочет получить участок, который арендовала Россия

Посол Украины заинтересовался участком, который Австралия перестала сдавать России

CC BY 2.0 / Simon_sees / Old and New Parliament HousesКанберра
Канберра - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
CC BY 2.0 / Simon_sees / Old and New Parliament Houses
Канберра. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко хочет, чтобы посольство заняло участок, который Канберра решила прекратить сдавать в аренду представительству РФ, в австралийской столице считают, что сейчас об этом размышлять "неуместно".
Ранее Национальное столичное управление Австралии (NCA), занимающееся вопросами планирования и управления земельными ресурсами, уведомило Россию о решении прекратить сдавать в аренду земельный участок, права на который Москва приобрела с целью строительства нового здания посольства РФ.
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"Украинское правительство арендует офис для посольства, и у меня нет резиденции, мы только арендовали небольшой таунхаус. Было бы неплохо, если бы могли получить этот земельный участок", - отметил Мирошниченко в интервью радио ABC, которое цитирует газета Guardian.
Посол отметил, что официально обратится в Национальное столичное управление (NCA) как только получит одобрение от украинских властей.
NCA в свою очередь заявило, что на данный момент "неуместно" размышлять об этом вопросе.
Представитель российского посольства указал на то, что Канберра постоянно пытается помешать попыткам представительства защититься от шпионажа со стороны Австралии. "В современном мире посольства строят в соответствии с определенными стандартами безопасности, включая защиту против шпионажа со стороны принимающей страны... Австралийская сторона, мягко говоря, совсем не стремилась обеспечить это, что касается нового здания российского посольства в Канберре", - приводит Guardian слова представителя. Посольство добивается юридической консультации относительно решения столичных органов.
Согласно газете, Мирошниченко посещает оборонные компании Австралии. По его словам, он надеется, что Австралия сможет предоставить Киеву средства обнаружения мин, телекоммуникационные технологии и другое оборудование. "Украина может непосредственно его закупить или правительство Австралии может купить его для Украины", - отметил он.
Украинский посол также планирует приехать с визитом к министру торговли Австралии Дону Фаррелу.
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