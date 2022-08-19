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Китайский эсминец приблизился к зоне военных учений Тайваня

Китайский эсминец приблизился к зоне военных учений Тайваня - РИА Новости, 19.08.2022

Китайский эсминец приблизился к зоне военных учений Тайваня

Ракетный эсминец Народно-освободительной армии Китая (НОАК) замечен в опасной зоне проведения военных учений с ракетными пусками Тайваня, сообщает Центральное... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:12

2022-08-19T12:12

2022-08-19T12:12

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ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Ракетный эсминец Народно-освободительной армии Китая (НОАК) замечен в опасной зоне проведения военных учений с ракетными пусками Тайваня, сообщает Центральное новостное агентство острова со ссылкой на военный источник.Ранее Чжуншаньский институт науки и технологии (NCSIST) сообщал, что 18,19,25 и 26 августа будет проводить ракетные испытания с военной базы Цзюпэн в уезде Пиндун, который находится на юге Тайваня. Сообщалось, что запуски будут осуществляться в акваторию к востоку и северо-востоку от прибрежной зоны уезда Тайдун. Акватория, простирающаяся на 200 километров от побережья Тайдуна, была обозначена как опасная зона, при этом максимальная высота полета ракет не сообщалась. О том, какие ракеты участвуют в учениях, не сообщается, однако, по информации Центрального новостного агентства, есть версия, что Тайвань тестирует свои дозвуковые крылатые ракеты Сюнфэн.Как сообщает агентство, в четверг в 8.40 вечера по местному времени (15.40 по мск) Тайвань успешно осуществил ракетные пуски с базы Цзюпэн в уезде Пиндун, а также из города Чэнгун в уезде Тайдун в акваторию между Зеленым островом (Люйдао) и островом Ланьюй."Военный источник сообщил, что после начала проведения НОАК военных учений 4 августа, в акватории к востоку от острова Тайвань постоянно находились три ракетных эсминца и один корабль радиоэлектронной разведки", - говорится в сообщении агентства.По словам источника, в четверг в этой акватории был замечен лишь один ракетный эсминец НОАК, он находился примерно в 50 километрах к северо-востоку от Зеленого острова, в зоне, которая была обозначена NCSIST как опасная.Чжуншаньский институт науки и технологии (NCSIST) ранее входил в структуру Бюро вооружений министерства обороны Тайваня, которое активно занимается разработкой, производством, поддержкой и обслуживанием различных систем вооружений и технологиями двойного назначения. В 2014 году институт стал административной корпорацией, которая подчиняется непосредственно правительству острова, и на данный момент он является одним из двух главных оборонных подрядчиков Тайваня. NCSIST занимается разработкой, производством и продажей оборонных технологий и оружия, а также отвечает за международное сотрудничество в области технологий и обмена информацией.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220819/ssha-1810667140.html

https://ria.ru/20220818/tayvan-1810480549.html

https://ria.ru/20220818/tayvan-1810491234.html

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в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая