15:55 19.08.2022 (обновлено: 16:01 19.08.2022)
Туркмения присоединится к коридору "Север — Юг"
Туркмения присоединится к коридору "Север — Юг", созданному Россией, Ираном и Индией
Монумент "Благополучие" в Ашхабаде. Архивное фото
АШХАБАД, 19 авг - РИА Новости. Туркмения присоединится к транспортному коридору "Север-Юг", учрежденному Россией, Ираном и Индией, заявил в пятницу вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.
Об этом он сказал на брифинге в МИД Туркмении, посвященном итогам международной конференции на уровне министров транспорта стран, не имеющих выхода к морю, прошедшей 15-16 августа в городе Туркменбаши на туркменском побережье Каспия.
Мередов отметил, что Ашхабад "продолжит партнерство с российскими коллегами в области совместной работы в железнодорожном, автомобильном, воздушном, морском и других видах транспорта". Он особо подчеркнул, что у сторон большой потенциал взаимодействия в рамках коридора "Север-Юг".
"Это вполне определенный юридически оформленный маршрут передвижения грузопотоков в больших объемах. Соглашение о международном транспортном коридоре "Север-Юг" было подписано еще в 1998 году, вступило в силу в 2000 году. Учредителями этого коридора являются Россия, Иран, Индия. Сегодня Туркменистан приступил к процедурам своего присоединения к этому соглашению", - подчеркнул глава туркменского внешнеполитического ведомства.
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