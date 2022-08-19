https://ria.ru/20220819/turkmeniya-1810784120.html

Туркмения присоединится к коридору "Север — Юг"

Туркмения присоединится к коридору "Север — Юг" - РИА Новости, 19.08.2022

Туркмения присоединится к коридору "Север — Юг"

Туркмения присоединится к транспортному коридору "Север-Юг", учрежденному Россией, Ираном и Индией, заявил в пятницу вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:55

2022-08-19T15:55

2022-08-19T16:01

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АШХАБАД, 19 авг - РИА Новости. Туркмения присоединится к транспортному коридору "Север-Юг", учрежденному Россией, Ираном и Индией, заявил в пятницу вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.Об этом он сказал на брифинге в МИД Туркмении, посвященном итогам международной конференции на уровне министров транспорта стран, не имеющих выхода к морю, прошедшей 15-16 августа в городе Туркменбаши на туркменском побережье Каспия.Мередов отметил, что Ашхабад "продолжит партнерство с российскими коллегами в области совместной работы в железнодорожном, автомобильном, воздушном, морском и других видах транспорта". Он особо подчеркнул, что у сторон большой потенциал взаимодействия в рамках коридора "Север-Юг"."Это вполне определенный юридически оформленный маршрут передвижения грузопотоков в больших объемах. Соглашение о международном транспортном коридоре "Север-Юг" было подписано еще в 1998 году, вступило в силу в 2000 году. Учредителями этого коридора являются Россия, Иран, Индия. Сегодня Туркменистан приступил к процедурам своего присоединения к этому соглашению", - подчеркнул глава туркменского внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20220806/turkmeniya-1807730238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

туркмения, россия, иран, в мире