https://ria.ru/20220819/turisty-1810651627.html
Приморье в этом году ожидает более 3,5 миллиона туристов
Приморье в этом году ожидает более 3,5 миллиона туристов - РИА Новости, 19.08.2022
Приморье в этом году ожидает более 3,5 миллиона туристов
В Приморском крае в этом году ожидается 3,5 миллиона туристов, заявил на совещании по вопросу "О развитии внутреннего туризма и индустрии гостеприимства"... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T09:40
2022-08-19T09:40
2022-08-19T10:28
россия
приморский край
владимирская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
александр авдеев (дипломат)
игорь левитин
новости - туризм
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. В Приморском крае в этом году ожидается 3,5 миллиона туристов, заявил на совещании по вопросу "О развитии внутреннего туризма и индустрии гостеприимства" губернатор Приморья Олег Кожемяко."Сегодня ситуация развернулась, и самое время сделать так, чтобы люди увидели, что можно отдыхать и в родной стране. Только в Приморском крае в нынешнем сезоне мы отмечаем небывалый интерес со стороны туристов из европейской части России. Это цифра составит за сезон более 3,5 миллионов человек", – приводит пресс-служба правительства края слова главы региона.Совещание проходило под председательством помощника президента России Игоря Левитина.Как отметил Левитин, сегодня в России туризм объединяет около 40 видов деятельности, разработано и принято много мер поддержки этой сферы. По его словам, необходимо обратить внимание на муниципалитеты, куда приезжают люди, и поменять формат их поддержки. Это касается прежде чего маленьких, но пользующихся популярностью у туристов городов. Среди них и города Золотого кольца, и дальневосточного региона.Как обозначил в докладе Кожемяко, главная задача властей – обеспечить туристам комфорт и безопасность, помочь найти доступные, интересные варианты туризма внутри государства. За прошлые годы нашими туристами было вывезено около 35 миллиардов долларов, которые вкладывались в развитие туристической инфраструктуры других стран."Те возможности, которые сегодня предлагают и Ростуризм, и корпорация "Туризм.РФ", дают перспективы развития. Важно, чтобы программы по поддержке глэмпингов и модульных отелей, развитию пляжных территорий, строительству теплых бассейнов работали. А кэшбэк даст дополнительные возможности помогать инвесторам, решившим серьезно вложиться в туризм", – заявил Кожемяко.Отмечено, что особое значение в развитии отрасли имеет событийное направление. В Приморье из года в год проводится огромное количество интересных фестивалей, привлекательных для туристов. Особой популярностью пользуются гастрономические фестивали – гребешка, мидий, краба, меда и другие."Такие виды туризма можно распространить и на другие регионы, так как везде есть событийные мероприятия, которые можно раскручивать", – добавил губернатор.Кожемяко предложил врио главы Владимирской области Александру Авдееву плотнее наладить взаимодействие с Приморьем, подписав соглашение о сотрудничестве в этой сфере. Это позволит организовать туристические обмены между регионами.
https://realty.ria.ru/20220817/shkola-1810228521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, приморский край, владимирская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), александр авдеев (дипломат), игорь левитин, новости - туризм
Россия, Приморский край, Владимирская область, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Александр Авдеев (дипломат), Игорь Левитин, Новости - Туризм, Туризм
09:40 19.08.2022 (обновлено: 10:28 19.08.2022)
Приморье в этом году ожидает более 3,5 миллиона туристов
Губернатор Приморья Кожемяко: регион в этом году ожидает более 3,5 миллиона туристов
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. В Приморском крае в этом году ожидается 3,5 миллиона туристов, заявил на совещании по вопросу "О развитии внутреннего туризма и индустрии гостеприимства" губернатор Приморья Олег Кожемяко.
"Сегодня ситуация развернулась, и самое время сделать так, чтобы люди увидели, что можно отдыхать и в родной стране. Только в Приморском крае
в нынешнем сезоне мы отмечаем небывалый интерес со стороны туристов из европейской части России
. Это цифра составит за сезон более 3,5 миллионов человек", – приводит пресс-служба правительства края слова главы региона.
Совещание проходило под председательством помощника президента России Игоря Левитина
.
Как отметил Левитин, сегодня в России туризм объединяет около 40 видов деятельности, разработано и принято много мер поддержки этой сферы. По его словам, необходимо обратить внимание на муниципалитеты, куда приезжают люди, и поменять формат их поддержки. Это касается прежде чего маленьких, но пользующихся популярностью у туристов городов. Среди них и города Золотого кольца, и дальневосточного региона.
Как обозначил в докладе Кожемяко, главная задача властей – обеспечить туристам комфорт и безопасность, помочь найти доступные, интересные варианты туризма внутри государства. За прошлые годы нашими туристами было вывезено около 35 миллиардов долларов, которые вкладывались в развитие туристической инфраструктуры других стран.
"Те возможности, которые сегодня предлагают и Ростуризм
, и корпорация "Туризм.РФ", дают перспективы развития. Важно, чтобы программы по поддержке глэмпингов и модульных отелей, развитию пляжных территорий, строительству теплых бассейнов работали. А кэшбэк даст дополнительные возможности помогать инвесторам, решившим серьезно вложиться в туризм", – заявил Кожемяко.
Отмечено, что особое значение в развитии отрасли имеет событийное направление. В Приморье из года в год проводится огромное количество интересных фестивалей, привлекательных для туристов. Особой популярностью пользуются гастрономические фестивали – гребешка, мидий, краба, меда и другие.
"Такие виды туризма можно распространить и на другие регионы, так как везде есть событийные мероприятия, которые можно раскручивать", – добавил губернатор.
Кожемяко предложил врио главы Владимирской области Александру Авдееву
плотнее наладить взаимодействие с Приморьем, подписав соглашение о сотрудничестве в этой сфере. Это позволит организовать туристические обмены между регионами.