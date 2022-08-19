https://ria.ru/20220819/turisty-1810651627.html

Приморье в этом году ожидает более 3,5 миллиона туристов

Приморье в этом году ожидает более 3,5 миллиона туристов - РИА Новости, 19.08.2022

Приморье в этом году ожидает более 3,5 миллиона туристов

В Приморском крае в этом году ожидается 3,5 миллиона туристов, заявил на совещании по вопросу "О развитии внутреннего туризма и индустрии гостеприимства"... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T09:40

2022-08-19T09:40

2022-08-19T10:28

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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. В Приморском крае в этом году ожидается 3,5 миллиона туристов, заявил на совещании по вопросу "О развитии внутреннего туризма и индустрии гостеприимства" губернатор Приморья Олег Кожемяко."Сегодня ситуация развернулась, и самое время сделать так, чтобы люди увидели, что можно отдыхать и в родной стране. Только в Приморском крае в нынешнем сезоне мы отмечаем небывалый интерес со стороны туристов из европейской части России. Это цифра составит за сезон более 3,5 миллионов человек", – приводит пресс-служба правительства края слова главы региона.Совещание проходило под председательством помощника президента России Игоря Левитина.Как отметил Левитин, сегодня в России туризм объединяет около 40 видов деятельности, разработано и принято много мер поддержки этой сферы. По его словам, необходимо обратить внимание на муниципалитеты, куда приезжают люди, и поменять формат их поддержки. Это касается прежде чего маленьких, но пользующихся популярностью у туристов городов. Среди них и города Золотого кольца, и дальневосточного региона.Как обозначил в докладе Кожемяко, главная задача властей – обеспечить туристам комфорт и безопасность, помочь найти доступные, интересные варианты туризма внутри государства. За прошлые годы нашими туристами было вывезено около 35 миллиардов долларов, которые вкладывались в развитие туристической инфраструктуры других стран."Те возможности, которые сегодня предлагают и Ростуризм, и корпорация "Туризм.РФ", дают перспективы развития. Важно, чтобы программы по поддержке глэмпингов и модульных отелей, развитию пляжных территорий, строительству теплых бассейнов работали. А кэшбэк даст дополнительные возможности помогать инвесторам, решившим серьезно вложиться в туризм", – заявил Кожемяко.Отмечено, что особое значение в развитии отрасли имеет событийное направление. В Приморье из года в год проводится огромное количество интересных фестивалей, привлекательных для туристов. Особой популярностью пользуются гастрономические фестивали – гребешка, мидий, краба, меда и другие."Такие виды туризма можно распространить и на другие регионы, так как везде есть событийные мероприятия, которые можно раскручивать", – добавил губернатор.Кожемяко предложил врио главы Владимирской области Александру Авдееву плотнее наладить взаимодействие с Приморьем, подписав соглашение о сотрудничестве в этой сфере. Это позволит организовать туристические обмены между регионами.

https://realty.ria.ru/20220817/shkola-1810228521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, приморский край, владимирская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), александр авдеев (дипломат), игорь левитин, новости - туризм