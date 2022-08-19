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Турбизнес попросил создать программу льготного кредитования для мини-отелей - РИА Новости, 19.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220819/turbiznes-1810675841.html
Турбизнес попросил создать программу льготного кредитования для мини-отелей
Турбизнес попросил создать программу льготного кредитования для мини-отелей - РИА Новости, 19.08.2022
Турбизнес попросил создать программу льготного кредитования для мини-отелей
Туристический бизнес попросил Ростуризм создать программу льготного кредитования под инвестиционные проекты малого и среднего бизнеса в гостиничной сфере... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:09
2022-08-19T12:09
туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
россия
отели
кредит
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Туристический бизнес попросил Ростуризм создать программу льготного кредитования под инвестиционные проекты малого и среднего бизнеса в гостиничной сфере. Письмо с соответствующей просьбой общественная организация "Опора России" направила в ведомство, его копия имеется в распоряжении РИА Новости."Сегодня финансовая поддержка гостиничной индустрии, к сожалению, выпала из повестки национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В постановление правительства, которое регламентирует предоставление субсидий российским кредитным организациям и ВЭБ.РФ, малый бизнес не попадает", — заявил РИА Новости вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников.Он добавил, что в среду Минэкономразвития РФ предложило новую программу кредитов под 3-4,5 процента на срок до 10 лет. Однако, по его мнению, гостиничный проект за три года льготного периода не успеет окупить себя.Помимо этого, в письме указано, что реализуемые Ростуризмом программы грантовой поддержки на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) узконаправленные и не касаются гостиниц. "Считаем, что и ставки, и срок кредита для субъектов МСП должны быть не хуже, чем для крупных объектов и держаться на уровне 3-4,5 процента, сроком не менее 15 лет. Для этого необходимо развивать проектное финансирование и механизмы стимулирования инвестиций", — заключил вице-президент организации.
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, отели, кредит, новости - туризм, туризм
Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Россия, Отели, Кредит, Новости - Туризм, Туризм
12:09 19.08.2022
 
Турбизнес попросил создать программу льготного кредитования для мини-отелей

Турбизнес попросил Ростуризм создать программу льготного кредитования для небольших отелей

© РИА Новости / Алексей МайшевКоридор отеля
Коридор отеля - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Туристический бизнес попросил Ростуризм создать программу льготного кредитования под инвестиционные проекты малого и среднего бизнеса в гостиничной сфере. Письмо с соответствующей просьбой общественная организация "Опора России" направила в ведомство, его копия имеется в распоряжении РИА Новости.
"Сегодня финансовая поддержка гостиничной индустрии, к сожалению, выпала из повестки национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В постановление правительства, которое регламентирует предоставление субсидий российским кредитным организациям и ВЭБ.РФ, малый бизнес не попадает", — заявил РИА Новости вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников.
Он добавил, что в среду Минэкономразвития РФ предложило новую программу кредитов под 3-4,5 процента на срок до 10 лет. Однако, по его мнению, гостиничный проект за три года льготного периода не успеет окупить себя.
Помимо этого, в письме указано, что реализуемые Ростуризмом программы грантовой поддержки на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) узконаправленные и не касаются гостиниц.
"Считаем, что и ставки, и срок кредита для субъектов МСП должны быть не хуже, чем для крупных объектов и держаться на уровне 3-4,5 процента, сроком не менее 15 лет. Для этого необходимо развивать проектное финансирование и механизмы стимулирования инвестиций", — заключил вице-президент организации.
Маврикий - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 03:49Туризм
Зарубежные отели пожаловались на нехватку российских туристов
 
ТуризмМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)РоссияОтелиКредитНовости - ТуризмТуризм
 
 
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