https://ria.ru/20220819/turbiznes-1810675841.html

Турбизнес попросил создать программу льготного кредитования для мини-отелей

Турбизнес попросил создать программу льготного кредитования для мини-отелей - РИА Новости, 19.08.2022

Турбизнес попросил создать программу льготного кредитования для мини-отелей

Туристический бизнес попросил Ростуризм создать программу льготного кредитования под инвестиционные проекты малого и среднего бизнеса в гостиничной сфере... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:09

2022-08-19T12:09

2022-08-19T12:09

туризм

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

россия

отели

кредит

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Туристический бизнес попросил Ростуризм создать программу льготного кредитования под инвестиционные проекты малого и среднего бизнеса в гостиничной сфере. Письмо с соответствующей просьбой общественная организация "Опора России" направила в ведомство, его копия имеется в распоряжении РИА Новости."Сегодня финансовая поддержка гостиничной индустрии, к сожалению, выпала из повестки национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В постановление правительства, которое регламентирует предоставление субсидий российским кредитным организациям и ВЭБ.РФ, малый бизнес не попадает", — заявил РИА Новости вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников.Он добавил, что в среду Минэкономразвития РФ предложило новую программу кредитов под 3-4,5 процента на срок до 10 лет. Однако, по его мнению, гостиничный проект за три года льготного периода не успеет окупить себя.Помимо этого, в письме указано, что реализуемые Ростуризмом программы грантовой поддержки на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) узконаправленные и не касаются гостиниц. "Считаем, что и ставки, и срок кредита для субъектов МСП должны быть не хуже, чем для крупных объектов и держаться на уровне 3-4,5 процента, сроком не менее 15 лет. Для этого необходимо развивать проектное финансирование и механизмы стимулирования инвестиций", — заключил вице-президент организации.

https://ria.ru/20220816/otelery-1805359745.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, отели, кредит, новости - туризм, туризм