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"Газпром" предложил для турбины песню "Нарушая закон" - РИА Новости, 19.08.2022
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"Газпром" предложил для турбины песню "Нарушая закон"
"Газпром" предложил для турбины песню "Нарушая закон" - РИА Новости, 19.08.2022
"Газпром" предложил для турбины песню "Нарушая закон"
"Газпром" ответил на идею немецкой Siemens Energy, предложившей пользователям в Twitter создать плейлист, посвященный турбине для "Северного потока". Российская РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:01
2022-08-19T14:36
в мире
германия
россия
канада
газпром
siemens
северный поток
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Газпром" ответил на идею немецкой Siemens Energy, предложившей пользователям в Twitter создать плейлист, посвященный турбине для "Северного потока". Российская компания предложила добавить в него песню легендарной британской рок-группы Judas Priest - Breaking the Law ("Нарушая закон").Siemens Energy в соцсети предложила создать плейлист в Spotify для турбины "Северного потока", которая все еще ожидает своей отправки по назначению и "стоит в одиночестве" на площадке компании в Германии. Пользователи откликнулись на этот призыв. В частности, сразу несколько человек предложили песню британского гитариста Мика Джонса "Мне остаться или уйти?"."Почему бы вам не взять этот трек", - говорится в комментарии, оставленном официальным профилем "Газпрома" в Twitter. К нему компания прикрепила ссылку с песней Judas Priest - Breaking the Law.В треке есть такие строчки, как "Когда я дрейфовал из города в город..." или "Вот вам и счастливое будущее, я даже не могу сдвинуться с мертвой точки! Все данные мне обещания нарушены - и в душе кипит злость"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.Поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.
https://ria.ru/20220819/turbina-1810655782.html
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в мире, германия, россия, канада, газпром, siemens, северный поток
В мире, Германия, Россия, Канада, Газпром, Siemens, Северный поток
14:01 19.08.2022 (обновлено: 14:36 19.08.2022)
 
"Газпром" предложил для турбины песню "Нарушая закон"

"Газпром" предложил Siemens в плейлист для "одинокой" турбины песню "Нарушая закон"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Газпром" ответил на идею немецкой Siemens Energy, предложившей пользователям в Twitter создать плейлист, посвященный турбине для "Северного потока". Российская компания предложила добавить в него песню легендарной британской рок-группы Judas Priest - Breaking the Law ("Нарушая закон").
Siemens Energy в соцсети предложила создать плейлист в Spotify для турбины "Северного потока", которая все еще ожидает своей отправки по назначению и "стоит в одиночестве" на площадке компании в Германии. Пользователи откликнулись на этот призыв. В частности, сразу несколько человек предложили песню британского гитариста Мика Джонса "Мне остаться или уйти?".
Штаб-квартира компании Siemens в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 10:02
Siemens Energy предложила создать плейлист для ожидающей отправки турбины
"Почему бы вам не взять этот трек", - говорится в комментарии, оставленном официальным профилем "Газпрома" в Twitter. К нему компания прикрепила ссылку с песней Judas Priest - Breaking the Law.
В треке есть такие строчки, как "Когда я дрейфовал из города в город..." или "Вот вам и счастливое будущее, я даже не могу сдвинуться с мертвой точки! Все данные мне обещания нарушены - и в душе кипит злость".
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
Поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.
Турбина газопровода Nord Stream 1 на заводе Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 14:28
Стало известно, где находится турбина для "Северного потока"
 
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