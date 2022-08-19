https://ria.ru/20220819/turbina-1810749577.html

"Газпром" предложил для турбины песню "Нарушая закон"

"Газпром" предложил для турбины песню "Нарушая закон" - РИА Новости, 19.08.2022

"Газпром" предложил для турбины песню "Нарушая закон"

"Газпром" ответил на идею немецкой Siemens Energy, предложившей пользователям в Twitter создать плейлист, посвященный турбине для "Северного потока". Российская РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:01

2022-08-19T14:01

2022-08-19T14:36

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siemens

северный поток

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Газпром" ответил на идею немецкой Siemens Energy, предложившей пользователям в Twitter создать плейлист, посвященный турбине для "Северного потока". Российская компания предложила добавить в него песню легендарной британской рок-группы Judas Priest - Breaking the Law ("Нарушая закон").Siemens Energy в соцсети предложила создать плейлист в Spotify для турбины "Северного потока", которая все еще ожидает своей отправки по назначению и "стоит в одиночестве" на площадке компании в Германии. Пользователи откликнулись на этот призыв. В частности, сразу несколько человек предложили песню британского гитариста Мика Джонса "Мне остаться или уйти?"."Почему бы вам не взять этот трек", - говорится в комментарии, оставленном официальным профилем "Газпрома" в Twitter. К нему компания прикрепила ссылку с песней Judas Priest - Breaking the Law.В треке есть такие строчки, как "Когда я дрейфовал из города в город..." или "Вот вам и счастливое будущее, я даже не могу сдвинуться с мертвой точки! Все данные мне обещания нарушены - и в душе кипит злость"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.Поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.

https://ria.ru/20220819/turbina-1810655782.html

https://ria.ru/20220817/gaz-1810216643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, россия, канада, газпром, siemens, северный поток