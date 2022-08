Siemens Energy предложила создать плейлист для ожидающей отправки турбины

https://ria.ru/20220819/turbina-1810655782.html

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Немецкая компания Siemens Energy предложила создать плейлист в Spotify для турбины для "Северного потока", которая все еще ожидает своей отправки по назначению и "стоит в одиночестве" на площадке компании в Германии."Наша знаменитая турбина все еще не там, где она должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в (городе) Мюльхайм-на-Руре. Давайте окажем бедняжке услугу и создадим плейлист в Spotify", - сообщается в Twitter компании.Компания предложила начать с песни So Lonely ("Такой одинокий" - англ.) группы The Police."Какие ваши предложения?" - с таким вопросом компания обратилась к аудитории в социальной сети.Пользователи соцсети откликнулись на этот призыв. Сразу несколько человек предложили песню британского гитариста Мика Джонса "Мне остаться или уйти?", цитируя один из ее куплетов: "Если я уйду, будут проблемы. А если останусь, то вдвойне. Так что давай, дай мне знать. Остаться мне или уйти?".Также среди предложений оказались песни I want to break free ("Я хочу вырваться на свободу" - англ.) группы Queen, Life's a Gas ("Жизнь это газ" - англ.) - рок-группы T REX, а также песня британского певца Limahl под названием Never Ending Story ("Бесконечная история" - англ.).Также, по мнению пользователей Twitter, в такой плейлист должны войти произведения Tired of Being Alone" ("Устал от одиночества" - англ.) исполнителя Эл Грин, Enjoy The Silence ("Наслаждайся тишиной" - англ.) группы Depeche Mode и Lemon Tree ("Лимонное дерево" - англ.) немецкой рок-группы Fools Garden, в которой есть такие слова: "Я сижу в своей комнате и скучаю. Опять все выходные льет дождь. Я зря трачу время, мне нечего делать. Я просто слоняюсь по квартире и жду, когда ты придешь"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.Поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.

