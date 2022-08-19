https://ria.ru/20220819/turbina-1810655782.html
Siemens Energy предложила создать плейлист для ожидающей отправки турбины
Siemens Energy предложила создать плейлист для ожидающей отправки турбины - РИА Новости, 19.08.2022
Siemens Energy предложила создать плейлист для ожидающей отправки турбины
Немецкая компания Siemens Energy предложила создать плейлист в Spotify для турбины для "Северного потока", которая все еще ожидает своей отправки по назначению... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:02
2022-08-19T10:02
2022-08-19T13:25
германия
россия
канада
siemens
северный поток
в мире
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Немецкая компания Siemens Energy предложила создать плейлист в Spotify для турбины для "Северного потока", которая все еще ожидает своей отправки по назначению и "стоит в одиночестве" на площадке компании в Германии."Наша знаменитая турбина все еще не там, где она должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в (городе) Мюльхайм-на-Руре. Давайте окажем бедняжке услугу и создадим плейлист в Spotify", - сообщается в Twitter компании.Компания предложила начать с песни So Lonely ("Такой одинокий" - англ.) группы The Police."Какие ваши предложения?" - с таким вопросом компания обратилась к аудитории в социальной сети.Пользователи соцсети откликнулись на этот призыв. Сразу несколько человек предложили песню британского гитариста Мика Джонса "Мне остаться или уйти?", цитируя один из ее куплетов: "Если я уйду, будут проблемы. А если останусь, то вдвойне. Так что давай, дай мне знать. Остаться мне или уйти?".Также среди предложений оказались песни I want to break free ("Я хочу вырваться на свободу" - англ.) группы Queen, Life's a Gas ("Жизнь это газ" - англ.) - рок-группы T REX, а также песня британского певца Limahl под названием Never Ending Story ("Бесконечная история" - англ.).Также, по мнению пользователей Twitter, в такой плейлист должны войти произведения Tired of Being Alone" ("Устал от одиночества" - англ.) исполнителя Эл Грин, Enjoy The Silence ("Наслаждайся тишиной" - англ.) группы Depeche Mode и Lemon Tree ("Лимонное дерево" - англ.) немецкой рок-группы Fools Garden, в которой есть такие слова: "Я сижу в своей комнате и скучаю. Опять все выходные льет дождь. Я зря трачу время, мне нечего делать. Я просто слоняюсь по квартире и жду, когда ты придешь"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.Поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.
https://ria.ru/20220811/turbina-1808859252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, канада, siemens, северный поток, в мире
Германия, Россия, Канада, Siemens, Северный поток, В мире
10:02 19.08.2022 (обновлено: 13:25 19.08.2022)
Siemens Energy предложила создать плейлист для ожидающей отправки турбины
Siemens Energy предложила создать плейлист для "одинокой" турбины для "Северного потока"
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Немецкая компания Siemens Energy предложила
создать плейлист в Spotify для турбины для "Северного потока", которая все еще ожидает своей отправки по назначению и "стоит в одиночестве" на площадке компании в Германии.
"Наша знаменитая турбина все еще не там, где она должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в (городе) Мюльхайм-на-Руре. Давайте окажем бедняжке услугу и создадим плейлист в Spotify", - сообщается в Twitter компании.
Компания предложила начать с песни So Lonely ("Такой одинокий" - англ.) группы The Police.
"Какие ваши предложения?" - с таким вопросом компания обратилась к аудитории в социальной сети.
Пользователи соцсети откликнулись на этот призыв. Сразу несколько человек предложили песню британского гитариста Мика Джонса "Мне остаться или уйти?", цитируя один из ее куплетов: "Если я уйду, будут проблемы. А если останусь, то вдвойне. Так что давай, дай мне знать. Остаться мне или уйти?".
Также среди предложений оказались песни I want to break free ("Я хочу вырваться на свободу" - англ.) группы Queen, Life's a Gas ("Жизнь это газ" - англ.) - рок-группы T REX, а также песня британского певца Limahl под названием Never Ending Story ("Бесконечная история" - англ.).
Также, по мнению пользователей Twitter, в такой плейлист должны войти произведения Tired of Being Alone" ("Устал от одиночества" - англ.) исполнителя Эл Грин, Enjoy The Silence ("Наслаждайся тишиной" - англ.) группы Depeche Mode и Lemon Tree ("Лимонное дерево" - англ.) немецкой рок-группы Fools Garden, в которой есть такие слова: "Я сижу в своей комнате и скучаю. Опять все выходные льет дождь. Я зря трачу время, мне нечего делать. Я просто слоняюсь по квартире и жду, когда ты придешь".
"Северный поток
" - основной маршрут поставок газа из России
в Европу
– с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens
. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
Поставка в Германию
турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде
не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании
и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине
.