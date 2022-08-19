https://ria.ru/20220819/travmy-1810743195.html

На концерте в Петербурге две девушки получили травмы глаз

На концерте в Петербурге две девушки получили травмы глаз - РИА Новости, 19.08.2022

На концерте в Петербурге две девушки получили травмы глаз

Две девушки получили травмы глаз после того, как двое посетителей концерта в Санкт-Петербурге зажгли файеры, их ищет полиция, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T13:48

2022-08-19T13:48

2022-08-19T14:14

происшествия

дельфин (андрей лысиков)

васильевский остров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Две девушки получили травмы глаз после того, как двое посетителей концерта в Санкт-Петербурге зажгли файеры, их ищет полиция, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти.Как информирует ведомство, накануне в 21.44 мск в полицию Василеостровского района поступило сообщение о том, что в одном из ночных клубов на Кожевенной Линии на концерте в толпе двое посетителей зажгли файеры, есть пострадавшие."Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что двое неизвестных молодых людей, находясь в помещении клуба, зажгли файеры, от искр которых пострадали две девушки", - говорится в сообщении.Как уточняется, пострадавшим оказали медпомощь. Охрана после инцидента вывела молодых людей из зала ночного клуба, после чего они скрылись.По информации некоторых СМИ и Telegram-каналов, инцидент с файерами произошел на концерте Дельфина (Андрей Лысиков) в клубе Roof Place на Васильевском острове. Комментарием его владельцев РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20210218/politsiya-1597954662.html

https://ria.ru/20220506/zrenie-1787172672.html

васильевский остров

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, дельфин (андрей лысиков), васильевский остров