13:48 19.08.2022 (обновлено: 14:14 19.08.2022)
На концерте в Петербурге две девушки получили травмы глаз
На концерте в Петербурге искры от файеров повредили глаза двум девушкам
Файеры. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Две девушки получили травмы глаз после того, как двое посетителей концерта в Санкт-Петербурге зажгли файеры, их ищет полиция, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Как информирует ведомство, накануне в 21.44 мск в полицию Василеостровского района поступило сообщение о том, что в одном из ночных клубов на Кожевенной Линии на концерте в толпе двое посетителей зажгли файеры, есть пострадавшие.
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"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что двое неизвестных молодых людей, находясь в помещении клуба, зажгли файеры, от искр которых пострадали две девушки", - говорится в сообщении.
Как уточняется, пострадавшим оказали медпомощь. Охрана после инцидента вывела молодых людей из зала ночного клуба, после чего они скрылись.
"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию скрывшихся", - заключают в ГУМВД.
По информации некоторых СМИ и Telegram-каналов, инцидент с файерами произошел на концерте Дельфина (Андрей Лысиков) в клубе Roof Place на Васильевском острове. Комментарием его владельцев РИА Новости пока не располагает.