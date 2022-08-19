Постпред России в Вене допустил восстановление СВПД "в ближайшие дни"
Постпред России в Вене Ульянов: СВПД может быть восстановлен "в ближайшие дни"
Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Договоренность о восстановлении СВПД может быть достигнута "буквально в ближайшие дни", заявил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мое ощущение, что договоренность о восстановлении статуса кво по состоянию на 2016 год может быть достигнута буквально в ближайшие дни", - сказал он в пресс-центре международной медиагруппы "Россия Сегодня".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.