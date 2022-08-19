https://ria.ru/20220819/svpd-1810713358.html

Постпред России в Вене допустил восстановление СВПД "в ближайшие дни"

Постпред России в Вене допустил восстановление СВПД "в ближайшие дни" - РИА Новости, 19.08.2022

Постпред России в Вене допустил восстановление СВПД "в ближайшие дни"

Договоренность о восстановлении СВПД может быть достигнута "буквально в ближайшие дни", заявил в пятницу постоянный представитель РФ при международных... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:42

2022-08-19T12:42

2022-08-19T12:42

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

иран

россия

сша

михаил ульянов (дипломат)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Договоренность о восстановлении СВПД может быть достигнута "буквально в ближайшие дни", заявил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Мое ощущение, что договоренность о восстановлении статуса кво по состоянию на 2016 год может быть достигнута буквально в ближайшие дни", - сказал он в пресс-центре международной медиагруппы "Россия Сегодня".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.

https://ria.ru/20220816/sdelka-1810066543.html

иран

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, россия, сша, михаил ульянов (дипломат)