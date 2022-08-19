https://ria.ru/20220819/sukhogruz-1810864528.html

Сухогруз с украинской кукурузой прибыл в Турцию

Сухогруз с украинской кукурузой прибыл в Турцию - РИА Новости, 19.08.2022

Сухогруз с украинской кукурузой прибыл в Турцию

Сухогруз Fulmar S, на борту которого 11,73 тысячи тонн кукурузы с Украины, причалил к берегам Турции, пишет в пятницу агентство Anadolu. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T19:24

2022-08-19T19:24

2022-08-19T19:24

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АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Сухогруз Fulmar S, на борту которого 11,73 тысячи тонн кукурузы с Украины, причалил к берегам Турции, пишет в пятницу агентство Anadolu."Судно под флагом Барбадоса вышло из порта Черноморск в Одесской области Украины 13 августа. Судно, длина которого составляет 139 метров, бросило якорь в порту Алсанджак, где разгрузится после необходимых процедур", - сообщает агентство.Ожидается, что Fulmar S простоит в турецком порту три дня.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220819/guterresh-1810788965.html

турция

украина

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, украина, россия, оон, в мире, экономика