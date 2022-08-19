https://ria.ru/20220819/sukhogruz-1810864528.html
Сухогруз с украинской кукурузой прибыл в Турцию
Сухогруз с украинской кукурузой прибыл в Турцию - РИА Новости, 19.08.2022
Сухогруз с украинской кукурузой прибыл в Турцию
Сухогруз Fulmar S, на борту которого 11,73 тысячи тонн кукурузы с Украины, причалил к берегам Турции, пишет в пятницу агентство Anadolu. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:24
2022-08-19T19:24
2022-08-19T19:24
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АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Сухогруз Fulmar S, на борту которого 11,73 тысячи тонн кукурузы с Украины, причалил к берегам Турции, пишет в пятницу агентство Anadolu."Судно под флагом Барбадоса вышло из порта Черноморск в Одесской области Украины 13 августа. Судно, длина которого составляет 139 метров, бросило якорь в порту Алсанджак, где разгрузится после необходимых процедур", - сообщает агентство.Ожидается, что Fulmar S простоит в турецком порту три дня.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220819/guterresh-1810788965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Турция, Украина, Россия, ООН, В мире, Экономика
Сухогруз с украинской кукурузой прибыл в Турцию
Anadolu: сухогруз Fulmar S с 11,7 тысячи тонн кукурузы с Украины причалил к берегам Турции