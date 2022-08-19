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Гутерреш осмотрел судно, на котором будет вывезено украинское зерно - РИА Новости, 19.08.2022
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Гутерреш осмотрел судно, на котором будет вывезено украинское зерно
Гутерреш осмотрел судно, на котором будет вывезено украинское зерно - РИА Новости, 19.08.2022
Гутерреш осмотрел судно, на котором будет вывезено украинское зерно
Генеральный секретарь Антониу Гутерреш, прибывший в пятницу в Одессу, осмотрел судно, на котором будет вывезено зерно в рамках подписанной в Стамбуле... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:26
2022-08-19T17:04
в мире
антониу гутерреш
оон
одесса
украина
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь Антониу Гутерреш, прибывший в пятницу в Одессу, осмотрел судно, на котором будет вывезено зерно в рамках подписанной в Стамбуле "продуктовой сделки", сообщил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Савиано Абреу.Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил, что Гутерреш в рамках визита на Украину прибыл в одесский порт. Накануне Гутерреш принял участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и президентом Турции Тайипом Эрдоганом во Львове."Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в порт Одесса несколько минут назад. Он осмотрел одно из судов, которое прибыло в Одессу в рамках черноморской зерновой инициативы, на которое загружено 10 тысяч тонн пшеницы", - говорится в сообщении представителя управления ООН в Twitter.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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в мире, антониу гутерреш, оон, одесса, украина
В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Одесса, Украина
15:26 19.08.2022 (обновлено: 17:04 19.08.2022)
 
Гутерреш осмотрел судно, на котором будет вывезено украинское зерно

Генсек ООН Гутерреш осмотрел в Одессе судно, на котором будет вывезено украинское зерно

© AFP 2022 / Bulent KilicГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в порту Одессы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilic
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в порту Одессы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь Антониу Гутерреш, прибывший в пятницу в Одессу, осмотрел судно, на котором будет вывезено зерно в рамках подписанной в Стамбуле "продуктовой сделки", сообщил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Савиано Абреу.
Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил, что Гутерреш в рамках визита на Украину прибыл в одесский порт. Накануне Гутерреш принял участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и президентом Турции Тайипом Эрдоганом во Львове.
"Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в порт Одесса несколько минут назад. Он осмотрел одно из судов, которое прибыло в Одессу в рамках черноморской зерновой инициативы, на которое загружено 10 тысяч тонн пшеницы", - говорится в сообщении представителя управления ООН в Twitter.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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В миреАнтониу ГутеррешООНОдессаУкраина
 
 
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