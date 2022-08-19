https://ria.ru/20220819/sudno-1810775837.html

Гутерреш осмотрел судно, на котором будет вывезено украинское зерно

Гутерреш осмотрел судно, на котором будет вывезено украинское зерно - РИА Новости, 19.08.2022

Гутерреш осмотрел судно, на котором будет вывезено украинское зерно

Генеральный секретарь Антониу Гутерреш, прибывший в пятницу в Одессу, осмотрел судно, на котором будет вывезено зерно в рамках подписанной в Стамбуле... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:26

2022-08-19T15:26

2022-08-19T17:04

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антониу гутерреш

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь Антониу Гутерреш, прибывший в пятницу в Одессу, осмотрел судно, на котором будет вывезено зерно в рамках подписанной в Стамбуле "продуктовой сделки", сообщил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Савиано Абреу.Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил, что Гутерреш в рамках визита на Украину прибыл в одесский порт. Накануне Гутерреш принял участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и президентом Турции Тайипом Эрдоганом во Львове."Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в порт Одесса несколько минут назад. Он осмотрел одно из судов, которое прибыло в Одессу в рамках черноморской зерновой инициативы, на которое загружено 10 тысяч тонн пшеницы", - говорится в сообщении представителя управления ООН в Twitter.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220819/ukraina-1810529085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, антониу гутерреш, оон, одесса, украина