11:29 19.08.2022 (обновлено: 11:53 19.08.2022)
Генсек НАТО примет участие в саммите "Крымской платформы"
Генсек НАТО Столтенберг примет участие в онлайн-саммите "Крымской платформы"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в онлайн-саммите "Крымской платформы", сообщила пресс-служба альянса.
"23 августа генсек НАТО примет участие во втором саммите "Крымской платформы" в онлайн-формате", - говорится в сообщении.
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Ранее в МИД Украины заявили, что свое участие в онлайн-саммите подтвердили десятки стран и международных организаций.
Первый саммит "Крымской платформы" прошел в Киеве 23 августа прошлого года по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос возвращения контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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