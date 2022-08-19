Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО примет участие в саммите "Крымской платформы" - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/stoltenberg-1810684884.html
Генсек НАТО примет участие в саммите "Крымской платформы"
Генсек НАТО примет участие в саммите "Крымской платформы" - РИА Новости, 19.08.2022
Генсек НАТО примет участие в саммите "Крымской платформы"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в онлайн-саммите "Крымской платформы", сообщила пресс-служба альянса. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:29
2022-08-19T11:53
в мире
сергей лавров
владимир путин
россия
украина
киев
мид украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767538250_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_0fb8047152c09be6230a35e5086cfefb.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в онлайн-саммите "Крымской платформы", сообщила пресс-служба альянса."23 августа генсек НАТО примет участие во втором саммите "Крымской платформы" в онлайн-формате", - говорится в сообщении.Ранее в МИД Украины заявили, что свое участие в онлайн-саммите подтвердили десятки стран и международных организаций.Первый саммит "Крымской платформы" прошел в Киеве 23 августа прошлого года по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос возвращения контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20211201/platforma-1761616175.html
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810554291.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767538250_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_249b253c049ddafbc4d695148de47712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, владимир путин, россия, украина, киев, мид украины, нато, оон
В мире, Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, МИД Украины, НАТО, ООН
11:29 19.08.2022 (обновлено: 11:53 19.08.2022)
 
Генсек НАТО примет участие в саммите "Крымской платформы"

Генсек НАТО Столтенберг примет участие в онлайн-саммите "Крымской платформы"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в онлайн-саммите "Крымской платформы", сообщила пресс-служба альянса.
"23 августа генсек НАТО примет участие во втором саммите "Крымской платформы" в онлайн-формате", - говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря 2021, 12:25
Зеленский надеется, что "Крымская платформа" получит статус организации
Ранее в МИД Украины заявили, что свое участие в онлайн-саммите подтвердили десятки стран и международных организаций.
Первый саммит "Крымской платформы" прошел в Киеве 23 августа прошлого года по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос возвращения контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 17:44
Зеленский пригласил Гутерреша поучаствовать в "Крымской платформе"
 
В миреСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияУкраинаКиевМИД УкраиныНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала