https://ria.ru/20220819/stoltenberg-1810684884.html

Генсек НАТО примет участие в саммите "Крымской платформы"

Генсек НАТО примет участие в саммите "Крымской платформы" - РИА Новости, 19.08.2022

Генсек НАТО примет участие в саммите "Крымской платформы"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в онлайн-саммите "Крымской платформы", сообщила пресс-служба альянса. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:29

2022-08-19T11:29

2022-08-19T11:53

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БРЮССЕЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в онлайн-саммите "Крымской платформы", сообщила пресс-служба альянса."23 августа генсек НАТО примет участие во втором саммите "Крымской платформы" в онлайн-формате", - говорится в сообщении.Ранее в МИД Украины заявили, что свое участие в онлайн-саммите подтвердили десятки стран и международных организаций.Первый саммит "Крымской платформы" прошел в Киеве 23 августа прошлого года по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос возвращения контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211201/platforma-1761616175.html

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810554291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, владимир путин, россия, украина, киев, мид украины, нато, оон